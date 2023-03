In der Champions League finden heute die beiden nächsten Achtelfinal-Rückspiele statt. Wir verraten Euch, ob DAZN oder Amazon Prime für die Liveübertragungen im TV und im Livestream verantwortlich ist - oder beide?

In der Champions League stehen am heutigen Mittwoch die beiden nächsten Achtelfinal-Rückspiele auf dem Programm. Zum einen empfängt der FC Bayern das Starensemble von Paris Saint-Germain, zum anderen treffen Tottenham Hotspur und die AC Mailand aufeinander. Spielbeginn beider Partien ist um 21 Uhr.

Der FC Bayern geht mit nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel mit einer guten Ausgangsposition in das heutige Rückspiel. Ausruhen darf sich der deutsche Rekordmeister deshalb aber keinesfalls gegen den starken Gegner. Liegt PSG nach 90 Spielminuten nämlich mit einem Tor vorne, geht es in die Verlängerung. Ebenfalls noch alles drin ist im Duell zwischen den Spurs und Milan. Die Italiener gewannen das Hinspiel mit 1:0 und können sich erst einmal darauf konzentrieren, den Vorsprung zu verteidigen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Mit den Übertragungsrechten für die Champions League ist das so eine Sache - sie liegen nämlich mit DAZN und Amazon Prime bei zwei Anbietern. Letzterer zeigt aber im Achtelfinale jeweils nur eine Partie am Dienstag live, weshalb heute beide Partien von DAZN gezeigt werden. Zusätzlich zu der Liveübertragung der beiden Einzelspiele kommen Kunden des Streamingdienstes auch in den Genuss einer Konferenz.

Allen zugänglich ist DAZN nicht, wer sich die beiden CL-Spiele heute live ansehen will, der benötigt ein entsprechendes Abo. Zur Auswahl Zur Auswahl stehen die Pakete DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Diese variieren im Preis.

Auch die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga liegen beim "Netflix des Sports". Freunde europäischer Topligen werden zudem mit zahlreichen Begegnungen aus der Primera Division, Ligue 1 und Serie A bestens versorgt. Darüber hinaus seht Ihr bei DAZN auch US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Darts, Handball, Boxen, MMA und viele Topevents aus weiteren Sportarten.

Möglich ist der Abruf der Livestreams über dazn.com, über die DAZN-App auf vielen Endgeräten und ebenfalls über die App auf vielen Smart-TVs.

Amazon Prime oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Die Spiele im Liveticker

Wer heute keine Möglichkeit, die Spiele via DAZN zu sehen, der ist bei SPOX bestens aufgehoben. Wir tickern nämlich beide Partien für Euch mit.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern München - Paris Saint-Germain.

Hier geht's zum Liveticker Tottenham Hotspur - AC Mailand.

