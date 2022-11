Power Ranking nach dem 6. Spieltag der Champions League: Der Top-Favorit robbt sich an den FC Bayern heran

Der 6. und letzte Spieltag der Champions League hat nicht mehr für die ganz großen Verschiebungen in unserem Power Ranking geführt. Während Manchester City langsam seiner Favoritenrolle auf den Titel gerecht wird, fliegt der BVB nach einer enttäuschenden Leistung beim FC Kopenhagen aus der Top 10. Dafür nimmt ein anderer Bundesligist Dortmunds Platz unter den Besten der Besten ein.

Unser innovatives Power Ranking zur Champions League ist dank der Verwendung von Smart Data das exakteste auf dem Markt und wurde von den Datenanalysten von CREATEFOOTBALL entwickelt. Es basiert auf über 30 aussagekräftigen Datenparametern, die gemeinsam mit den Teamstärken, der Verletztensituation und dem Rotationsgrad des Trainers den CREATEFOOTBALL SCORE bestimmen! Jede Mannschaft kann pro Spieltag einen Score von 0-100 Punkten erreichen, der sich vorrangig auf die aktuellste Partie, aber zu Teilen auch auf die Gesamtperformance im Wettbewerb, bezieht.

Platz 32: Glasgow Rangers (war 30.)

Null Punkte, Torverhältnis von minus 20 - die Glasgow Rangers sind mit dieser Vorrunde offiziell die schlechteste Mannschaft in der Geschichte der Champions League geworden. Auch beim Heimspiel gegen Ajax Amsterdam waren die Rangers deutlich unterlegen, wurden im heimischen Stadion trotz Rückstands in der zweiten Hälfte stark dominiert und kamen nur selten überhaupt in aussichtsreiche Positionen, da die Qualität sowohl defensiv, aber vor allem offensiv nicht ausreicht.

Gerade die beiden Flügelspieler Fashion Sakala und Ryan Kent schafften es gemeinsam gerade einmal viermal mit dem Ball in den Strafraum einzudringen. Doch auch die junge Innenverteidigung um James Sands (22 Jahre) und Leon King (18 Jahre) gewann gerade einmal sechs Zweikämpfe, konnte den agilen Mohammed Kudus nie unter Kontrolle bringen. CREATEFOOTBALL SCORE: 10

Platz 31: Celtic FC (war 28.)

In schottischer Brüderlichkeit scheiden sowohl die Rangers, als auch Stadtrivale Celtic Glasgow sang- und klanglos aus der Champions League aus - beide ohne Sieg und mit zusammengerechnet ganzen 37 Gegentoren (über drei pro Spiel).

Während vorne der eingewechselte Jota per traumhaftem Freistoß zumindest für ein kleines Erfolgserlebnis sorgte, verbarrikadierten sich die Hoops im abschließenden Spiel gegen Real Madrid über Teile des Spiels rund um den eigenen Strafraum. Doch selbst diese defensive Spielweise reichte nicht aus, um den flinken Angreifern der Gastgeber Herr zu werden - die vier Verteidiger kamen im Schnitt auf nicht einmal sechs Balleroberungen pro Spieler, sehr schwach!

Das Ziel, die temporeichen Diazen Maeda, Liel Abada und Kyogo Furuhashi mit Steckbällen in Umschaltaktionen zu bringen gelang quasi nie, Grund hierfür vor allem die schwache Passqualität aus dem Zentrum. CREATEFOOTBALL SCORE: 14

Platz 30: Viktoria Pilsen (war 32.)

Auch wenn Viktoria Pilsen die Partie gegen eine B-Mannschaft des FC Barcelona weitestgehend offen gestalten konnte, so verlor man am Ende dennoch mit 2:4 und schied mit null Punkten aus der freilich starken Gruppe C aus. Während die Niederlage aufgrund der unter 25% Ballbesitz auf den ersten Blick klar und deutlich aussieht, kam Pilsen dank einiger mutiger Angriffe und Umschaltaktionen über die Flügel immer wieder vor das Tor des FC Barcelona.

Insgesamt 19-mal konnte Pilsen in die spanische Box eindringen, während der übermächtige Gegner nur 16 Aktionen im Strafraum vorzuweisen hatte! Doch die schwache Verwertung der fünf Großchancen verhinderte nach 90 Minuten einen Punktgewinn Pilsens. CREATEFOOTBALL SCORE: 19

Platz 29: Maccabi Haifa (war 29.)

Nachdem Maccabi Haifa an den ersten vier Spieltagen der Königsklasse durch mutige, willensstarke Auftritte einige sehr offene Spiele schaffen konnte, so ging die gewagte Spielweise an Spieltag fünf und sechs mit insgesamt 13 Gegentreffern ordentlich nach hinten los.

Während man gegen Benfica zur Halbzeit mit einem 1:1 sogar noch auf Kurs Europa League war, so kam man im zweiten Durchgang kaum noch aus der eigenen Hälfte, tauchte nur noch einmal semi-gefährlich vor dem Tor der Gäste auf.

Besonders große Probleme hatte man mit den vielen Hereingaben der Benfica-Außenverteidiger, die Verteidiger Abdoulaye Seck zwar acht Mal per Kopf klären konnte, die aber dennoch für viel Gefahr und auch Tore sorgten. CREATEFOOTBALL SCORE: 23

Platz 28: FC Kopenhagen (war 31.)

Über fünf Spiele hat es gedauert, bis der FC Kopenhagen durch Youngster Hakon Haraldsson den ersten und einzigen eigenen Treffer in der Champions League Saison 2022/23 bejubeln durfte!

Gegen einen schwach aufspielenden BVB, der besonders offensiv ideenlos und harmlos agierte, spielte besonders über die (halb-)linke Seite um Kapitän Viktor Claesson und Mohamed Daramy erfrischend auf. Beide gestalteten die Angriffe der Dänen mit ihrer Übersicht und hohen Passqualität in die Tiefe, Daramy kam zudem über seine Tempodribblings.

Trotz geringen Ballbesitzanteilen schaffte man es unter anderem durch schnelle Konterangriffe insgesamt ganze 16-mal, aus dem Dortmunder Strafraum heraus abzuschließen! CREATEFOOTBALL SCORE: 25

Platz 27: Atlético Madrid (war 22.)

Die Chance auf ein Entscheidungsspiel auf das Weiterkommen in Porto vergab Yannick Carrasco vom Punkt bereits gegen Leverkusen, doch die Reise nach Nordportugal begrub in der Folge sogar die Hoffnungen auf den Einzug in die Europa League!

Die Truppe von Diego Simeone zeigte sich über weite Strecken der Partie offensiv harmlos, im Defensivbereich schaffte die Dreierkette es nicht, wirklichen Zugriff auf die Gegenspieler zu bekommen.

Zwar lief Atlético hoch an und grundsätzlich konnte man auch einen defensiven Plan erkennen, aber die Spieler kamen nur selten direkt an den Ballführenden heran, um das Spielgerät zu erobern: Das machte Atlético in der Defensive ungewohnt uneffektiv! Für eine Simeone-Mannschaft die Höchststrafe!

Im Spiel nach vorne zeigte sich eine gewisse Unkreativität, nur 13-mal konnte man überhaupt in den gegnerischen Strafraum eindringen, meist über eine von vielen Flanken (kein Abnehmer im Zentrum), nur einmal über einen Steckpass - zu wenig. CREATEFOOTBALL SCORE: 28

Platz 26: Dinamo Zagreb (war 27.)

Bei einem Sieg an der Stamford Bridge hätte sich Dinamo Zagreb noch auf Platz drei in Gruppe E schieben können, doch während die Gastgeber zu beiden Treffern mehr oder weniger eingeladen wurden, gelang im eigenen Ballbesitz kaum ein gefährlicher, zielstrebiger Angriff.

Nachdem der wuchtige Mittelstürmer Bruno Petkovic per Kopf traf, stellte man seine hohen Hereingaben fast vollständig ab, zog sich in die eigene Hälfte zurück, wo man zwar ganze 40 Bälle erobern konnte (vor allem Dino Peric sehr zweikampfstark), aber sich durch grobe Schnitzer das Spiel selbst zerstörte.

Außerdem fehlten in der Folge Entlastungs- oder Konterangriffe, das Tempo Mislav Orsics wurde nicht genutzt. CREATEFOOTBALL SCORE: 32

Platz 25: Bayer Leverkusen (war 25.)

Nach dem direkten Duell mit Atlético Madrid vor einer Woche folgte nun das Fernduell um die Qualifikation für die Europa League - mit dem besseren Ende für den Bundesligisten.

Auch beim 0:0 gegen das Überraschungsteam aus Brügge war wieder die fehlende Kreativität und Präzision im Leverkusener Offensivbereich auffällig, denn zum wiederholten Male schaffte man es nicht, Patrik Schick in mehrere gute Abschlusspositionen zu bringen.

Hinzu kam, dass Shootingstar Jeremie Frimpong einen rabenschwarzen Tag erlebte und nur vier seiner 17 Zweikämpfe gewann und im letzten Drittel vor allem durch seine sieben Ballverluste sowie schwache Hereingaben auffiel. CREATEFOOTBALL SCORE: 37

Platz 24: Juventus (war 24.)

Nur ein Sieg aus sechs Champions League Partien (3:1 gegen Haifa) - die Champions-League-Bilanz der Alten Dame aus Turin ist verheerend!

Zum Abschluss der Gruppenphase verlor die durch Verletzungen stark dezimierte ohne acht potentielle Stammspieler zu Hause gegen Paris, kann sich aufgrund des Ergebnisses im Parallelspiel aber immerhin im Frühjahr in der Europa League beweisen.

Zudem hielt man die starke Offensive der Pariser über weite Teile der Partie sehr harmlos (Paris ohne Großchance im gesamten Spiel, nur sieben Abschlüsse), dominierte über die jungen Nicolo Fagioli und Manuel Locatelli das Mittelfeld. Doch auch Juve hatte Probleme im Spiel nach vorne, Torjäger Dusan Vlahovic fehlt extrem - nur zwei ihrer 15 Schüsse brachte Juve aufs gegnerische Tor, die Abschlusspositionen waren meist schlecht. CREATEFOOTBALL SCORE: 40

Platz 23: FC Sevilla (war 21.)

Während Trainer Jorge Sampaoli bei Manchester City erneut mit Dreierkette starten ließ und seine Erkundungszug durch den Kader und die Welt der Formationen fortsetzt, gab es für die Südspanier beim englischen Meister nichts zu holen.

Während die Engländer dominierten, zog man sich meist tief zurück, versuchte bei Ballverlusten des Gastgebers über ein Kombinationsspiel zu Torchancen zu kommen - allerdings ohne wirklichen Erfolg. Aufgrund einer recht schwachen Kaderplanung fehlen gerade temporeiche Spieler mit Qualitäten im Dribbling, die man immer wieder für Umschaltaktionen nutzen könnte.

Zudem wurden auch im Etihad Stadium wieder zu wenige Flanken geschlagen, obwohl man mit Rafa Mir in der Startelf und weiteren Optionen auf der Bank genug kopfballstarkes Personal aufweist. Die fehlende Durchschlagskraft resultierte in nur zwei Schüssen auf Stefan Ortega im City-Tor, einen davon verwandelte Mir. CREATEFOOTBALL SCORE: 42

Platz 22: Schachtjor Donezk (war 20.)

Der 4:1 Auswärtssieg Donezks in Leipzig an Spieltag eins kam für die meisten Fußballfans äußerst überraschend, doch im Rückspiel setzte es im Warschauer Exil eine deutliche 0:4 Packung; jegliche Träume auf ein Achtelfinale wurden bereits kurz nach der Halbzeitpause mit Leipzigs zweitem Tor beendet.

Trotz mehr Ballbesitzanteilen kam Donezk nur selten überhaupt gefährlich in die gegnerische Hälfte, ein einziger Schuss auf das Tor des Bundesligisten spricht Bände.

Zudem erlebte Leistungsträger Mykhaylo Mudryk einen rabenschwarzen Tag gegen den robusten Mohamed Simakan - der Youngster hatte nur 37 Ballaktionen, gewann lediglich 20 Prozent seiner Dribblings und zwei seiner elf Zweikämpfe.

Im Defensivverbund gelang es außerdem kaum Leipzigs Kurzpassspiel und Umschaltaktionen zu unterbinden, hinzu kamen grobe individuelle Fehler der Verteidiger unter Gegnerdruck. CREATEFOOTBALL SCORE: 44

Platz 21: RB Salzburg (war 19.)

RB Salzburg trat beim Favoriten aus Mailand durchaus mutig und zielstrebig auf, doch besonders der Abwehrverbund der Bullen hatte kein wirkliches Mittel gegen Stürmerroutinier Olivier Giroud, der an allen vier Mailänder Treffern direkt beteiligt war und in einem recht ausgeglichenen Spiel den Unterschied ausmachte.

Obwohl man über den Spielverlauf gleich drei defensive Spieler per Verletzung verlor, schaffte man es über weite Strecken, die italienische Offensivpower klar zu unterbinden, doch der Gastgeber zeigte sich durchaus effektiv und nutzte mit dem jungen Amar Dedic eine Schwachstelle in der Hintermannschaft Salzburgs aus.

Der Rechtsverteidiger bekam vor allem Rafael Leao nie wirklich zu fassen, eroberte lediglich fünf Bälle in 90 Minuten und war stark an einem Gegentreffer beteiligt. CREATEFOOTBALL SCORE: 47

