FC Bayern - Inter Mailand 2:0: Nächster Rekord! FCB feiert sechsten Sieg im sechsten Spiel

Der FC Bayern hat durch einen 2:0 (1:0)-Sieg gegen Inter Mailand die volle Punktausbeute in der Champions League geholt. Schon vorher stand das Team von Trainer Julian Nagelsmann als Gruppensieger vor den Nerazzurri fest.

Die Tore erzielte Benjamin Pavard (32.) und Eric Maxim Choupo-Moting (72.).

Der FC Bayern ist der erste Verein, der in zwei aufeinanderfolgenden Jahren alle sechs Gruppenspiele gewonnen hat. Insgesamt gelang das zum dritten Mal - so häufig wie keiner anderen Mannschaft.

Inter Mailand wurde beim Stand von 0:0 ein Elfmeter verwehrt. Hier geht's zur Erklärung, warum die Entscheidung richtig war.

Für Inter Mailand war es die erste Niederlage im vierten Spiel in München.

FC Bayern - Inter Mailand: Die Analyse

Nagelsmann warf wie angekündigt die Rotationsmaschine an und nahm im Vergleich zum 6:2 gegen Mainz fünf Änderungen vor. Die zuletzt nur wenig eingesetzten Stanisic, Coman und Gravenberch, der hinter den Spitzen agierte, durften von Beginn an ran. Pavard rückte für den angeschlagenen de Ligt in die Innenverteidigung, Sabitzer gewährte Goretzka eine Pause.

Inter überließ dem FCB im gewohnten 3-5-2-System bis weit in die eigene Hälfte den Ball und lauerte durch das Übergewicht um den Sechzehner herum auf Umschaltaktionen gegen die aufgerückten Münchner. Das klappte in den Anfangsminuten noch ordentlich, gelang gegen die mit zunehmender Dauer gut organisierte Bayern-Defensive aber immer seltener. In den wenigen Ballbesitzphasen griffen die Mailänder häufig auf lange Bälle zurück - so auch bei Martínez' Riesenchance auf die Führung (27.). Pavard machte es auf der anderen Seite nach einer Ecke besser (32.).

In der Folge wurden die Bayern noch dominanter, verpassten aber das zweite Tor trotz guter Möglichkeiten vor der Pause nachzulegen. Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie deutlich ab, weil die Gastgeber das Tempo herausnahmen.

Durch die vielen Wechsel auf beiden Seiten wurde besonders das Spiel der Bayern wieder deutlich zielstrebiger, weshalb sie doch noch das 2:0 erzielten. Ein souveräner Sieg.

FCB-Noten: Choupo-Moting setzt Lauf fort - Offensiv-Star mit Rückschritt © getty 1/17 Der FC Bayern hat auch das letzte Gruppenspiel der Champions League gegen Inter Mailand gewonnen. Beim 2:0-Sieg der Münchner überzeugte einmal mehr Eric Maxim Choupo-Moting. Die Noten und Einzelkritiken aller FCB-Spieler. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Erlebte einen über weite Strecken ruhigen Abend. War zur Stelle, wenn er gefordert wurde. Sicher bei hohen Bällen und mit dem Ball am Fuß. Stark in der Nachspielzeit gegen Dzeko. Note: 2,5. © imago images 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Sehr starke Partie des Marokkaners. Machte auf seiner rechten Seite richtig Dampf und war an beinahe jeder gefährlichen Aktion der Münchner direkt beteiligt. Defensiv nur einmal unsicher, als er Gosens laufen ließ. Note: 1,5. © imago images 4/17 BENJAMIN PAVARD: Führte die zweitmeisten Zweikämpfe auf Bayern-Seite (10) und gewann davon mehr als drei Viertel. Sorgte für das 1:0 der Münchner nach einem Eckball, als er sich gut gegen Martínez durchsetzte. Note: 2. © imago images 5/17 DAYOT UPAMECANO: Defensiv ähnlich sicher wie Pavard (75 Prozent gewonnen Zweikämpfe), darüber hinaus aber auch mit einigen guten Bällen in die Spitze. Durfte zur Halbzeit dann in der Kabine bleiben. Note: 2,5. © imago images 6/17 JOSIP STANISIC: Die fehlende Spielpraxis merkte man ihm an. Hielt sich im Gegensatz zu Mazraoui offensiv weitestgehend zurück und konzentrierte sich auf seine Defensivaufgaben. Das machte er - in HZ zwei dann als Innenverteidiger – souverän. Note: 3,5. © imago images 7/17 MARCEL SABITZER: Wurde schon früh im Spiel mit einer Gelben Karte bedacht und musste sich im Anschluss im Zweikampf etwas zurückhalten. Probierte es einige Male aus der zweiten Reihe, in seinen Fernschüssen fehlte es aber an Präzision. Note: 3,5. © imago images 8/17 JOSHUA KIMMICH: Übernahm neben Sabitzer den etwas offensiveren Part der Doppel-6 und dirigierte das Angriffsspiel der Münchner. Schaltete nach Ballgewinn immer wieder schnell um. Vorbereiter zu Pavards 1:0-Treffer. Note: 2. © imago images 9/17 KINGSLEY COMAN: Sehr auffällig im Zusammenspiel mit Mazraoui. Verlor zwar die meisten Bälle aller Münchner Akteure, bewegte sich aber immer wieder gut zwischen den Ketten und brachte einige gefährliche Hereingaben in den Inter-16er. Note: 3. © imago images 10/17 RYAN GRAVENBERCH: Ersetzte Musiala auf der Position hinter Choupo-Moting. Hatte hier und da ein paar gute Aktionen, insgesamt merkte man aber seine fehlende Bindung zum Bayern-Spiel. Note: 4. © imago images 11/17 SADIO MANÉ: Nicht sein Spiel. Wurde von seinen Kollegen zwar einige Male schön freigespielt, machte daraus aber zu wenig. Gewann nur einen seiner zehn Zweikämpfe. Ein Rückschritt nach den zuletzt guten Leistungen. Note: 4,5. © imago images 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Machte vorne viele Bälle fest und bediente dann immer wieder stark die schnellen Außen Mané und Coman. Setzte seine Torserie mit einem traumhaften Abschluss aus 20 Metern zum 2:0 fort. Note: 1,5. © getty 13/17 ALPHONSO DAVIES: Übernahm für Stanisic nach der Pause den Posten des Linksverteidigers und sorgte dort für deutlich mehr Offensivdrang als sein Vorgänger. Unter anderem Passgeber zu Choupo-Motings 2:0. Note: 2,5. © getty 14/17 JAMAL MUSIALA: Hauchte dem Offensivspiel der Münchner nach seiner Einwechslung noch einmal neues Leben ein. Hatte einige gute Ideen und hätte sogar noch selbst einen Treffer erzielen können. Note: 2,5. © imago images 15/17 SERGE GNABRY: Auch dem Nationalspieler merkte man nach seiner Einwechslung die Lust auf Fußball an. Lief jedem Ball hinterher, zog viele Sprints an, und war fast überall auf dem Platz zu finden. Blieb in seinen Aktionen aber glücklos. Note: 3,5. © imago images 16/17 MATHYS TEL: Wurde für die Schlussviertelstunde für Choupo-Moting eingewechselt. Keine Bewertung. © imago images 17/17 PAUL WANNER: Durfte für die letzten Minuten Champions-League-Luft schnuppern. Keine Bewertung

FC Bayern - Inter Mailand: Die Aufstellungen

FC Bayern: Ulreich - Mazraoui (65. Musiala), Pavard, Upamecano (46. Davies), Stanisic - Kimmich, Sabitzer - Coman (76. Wanner), Gravenberch, Mané (66. Gnabry) - Choupo-Moting (73. Tel)

Inter Mailand: A. Onana - Darmian, de Vrij (76. Skriniar), Acerbi - Bellanova, Gosens, Barella (60. Mkhitaryan), Asllani, Gagliardini (60. Calhanoglu) - J. Correa (76. Carboni), L. Martínez (60. Dzeko)

FC Bayern - Inter Mailand: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Pavard (32.), 2:0 Choupo-Moting (72.)

Der Star des Spiels: Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern)

Er bleibt der Mann der Stunde! Machte vorne viele Bälle fest und bediente dann immer wieder stark die schnellen Außen Mané und Coman. Setzte seine Torserie mit einem traumhaften Abschluss aus 20 Metern zum 2:0 fort.

Der Flop des Spiels: Lautaro Martínez (Inter Mailand)

Der Stürmer ließ die große Chance auf das 1:0 für Inter liegen, als er den Ball aus kürzester Distanz über das Bayern-Tor grätschte. Rutschte fünf Minuten später beim 0.1 weg und ließ Pavard somit ohne Bedrängnis einköpfen.

Der Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (Slowakei)

Der Unparteiische stand schon früh in der Partie im Mittelpunkt, als er Inter einen Elfmeter verwehrte: Mané hatte bei einem Distanzschuss seine Hände schützend vors Gesicht gehalten. Da es sich um einen Reflex handelte und die Körperfläche nicht unnatürlich vergrößert wurde - der Kopf hätte den Ball ohnehin geblockt -, lag laut Regelwerk jedoch kein strafbares Handspiel vor. Auch im Recht, bei den vermeintlichen Treffern von Acerbi (47.) und Choupo-Moting (63.) auf Abseits zu entscheiden (47.).