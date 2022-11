Matthias Jaissle nach Red Bull Salzburgs Champions-League-Aus: "Lassen wir uns nicht kleinreden"

Red Bull Salzburg segelte am Mittwoch mit einer 0:4-Niederlage beim AC Mailand aus der Champions League. Für den österreichischen Serienmeister geht es nun in einer topbesetzten K.o.-Phase der Europa League weiter.

Der AC Milan gewinnt zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase klar mit 4:0 gegen den FC Salzburg und sichert sich damit Platz zwei in der Gruppe. Aufgrund der unglaublichen Effizienz des italienischen Meisters geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung. Vor allem im zweiten Durchgang konnten die Mozarstädter defensiv nicht mehr wirklich dagegenhalten und wurden für die Fehler in der Abwehr von Olivier Giroud und Co. eiskalt bestraft.

"Dass es nach der Niederlage ein paar geknickte Gesichter in der Kabine gab, ist klar. Wir haben sehr couragiert gespielt, aber wir sind auf einen Gegner getroffen, der auf jeder Position absolute Weltklasse hat und die Partie wurde heute in den jeweiligen 16ern entschieden. Auf der einen Seite die Kaltschnäuzigkeit von AC Milan und wir hatten auf der anderen Seite viele Chancen, aber haben es leider verpasst, den Ball im Netz unterzubringen", analysierte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle nach Schlusspfiff bei Sky die Partie.

Durch den Sieg hat Milan nun in der Abschlusstabelle zehn Punkte und liegt hinter Gruppensieger Chelsea auf Platz zwei. Die Blues besiegten Dinamo Zagreb zum Abschluss mit 2:1. Die Italiener spielen im Frühjahr 2023 im Achtelfinale der Champions League. Red Bull Salzburg hat sechs Punkte auf dem Konto, damit beendet der österreichische Serienmeister die Champions-League-Gruppenphase auf Platz drei. Salzburg spielt damit 2023 in der K.o.-Phase der Europa League weiter.

Matthias Jaissle: "War eine starke Champions-League-Saison"

"Es war eine Partie, wo wir Paroli bieten konnten. Wir haben viel Positives aus dem heutigen Abend mitgenommen. Es war eine großartige Atmosphäre und es war in Summe eine starke Champions-League-Saison. Wir haben unser Ziel erreicht und das lassen wir uns nicht kleinreden. Wir sind europäisch dabei und dafür gibt es ein großes Lob", so Jaissle.

In der Europa League warten nun Kaliber wie Arsenal, FC Barcelona, Juventus, Ajax oder Manchester United. "Wir können mit den großen Teams mithalten und Paroli bieten. Schauen wir, wer uns zugelost wird und dann hauen wir sicherlich wieder einen raus."

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Auf nationaler Ebene steht für den AC Milan nun am Samstag ab 20:45 Uhr in der Serie A das Heimspiel gegen Spezia auf dem Programm. Auf Salzburg wartet ebenfalls am Samstag ab 17:00 Uhr das Auswärtsspiel in der Bundesliga beim Wolfsberger AC.