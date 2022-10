Spieltag 3 in der Champions League, Eintracht Frankfurt möchte einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Beim Heimspiel gegen Tottenham Hotspur soll dazu ein Sieg her. Wir beantworten die Frage: Wer zeigt/überträgt das Spiel live im TV und Livestream?

Vier Siege aus den letzten fünf Bundesligaspielen, dazu der Auswärtssieg im höchst chaotischen Spiel bei Olympique Marseille - Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt kommt langsam in Fahrt. Der 2:0-Heimerfolg der Hessen gegen Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin war wohl der endgültige Beweis dafür, dass mit der Eintracht zu rechnen ist.

Den Erwartungen möchte das Team von Oliver Glasner auch im heutigen Champions League-Heimspiel gegen die Tottenham Hotspur gerecht werden. Einfach wird das allerdings nicht: Trotz der empfindlichen 1:3-Schlappe im Nord-London-Derby gegen den FC Arsenal rangieren die Spurs weiterhin auf Platz Drei in der Premier League.

Kann Eintracht Frankfurt dennoch mit einem nächsten Erfolgserlebnis aufhorchen lassen? Wir erklären Euch, auf welchen Wegen Ihr im TV und Livestream beim Spiel dabei sein könnt.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur heute live im TV und Livestream?

Wer sich in den vergangenen CL-Wochen bereits mit der Übertragungssituation beschäftigt hat, weiß, dass sich DAZN und Amazon Prime Video die Rechte für die Champions League aufteilen. Beim Spiel Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur ist heute Amazon Prime Video hauptverantwortlich für die Livebilder. Anpfiff der Partie ist um 21.00 Uhr in der Frankfurter Commerzbank Arena.

© getty Auch Weltmeister Mario Götze kommt bei der SGE immer besser in Fahrt, fehlt aber heute gegen Tottenham.

Ein Abonnement beim Streamingdienst bekommt Ihr für 8,99 Euro monatlich oder 89,99 Euro im Jahrestarif.

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur: Der SPOX-Liveticker

Neben der Option, das Spiel live bei Amazon Prime Video zu verfolgen, bleibt Euch immer noch der SPOX-Liveticker, mit dem Ihr garantiert keine spielentscheidende Szene verpasst.

Hier kommt Ihr direkt zum Liveticker des Spiels Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur.

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur: Alle Infos auf einen Blick

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Viktoria Pilsen

Eintracht Frankfurt vs. Viktoria Pilsen Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 3

3 Datum: 04. Oktober 2022

04. Oktober 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Commerzbank Arena, Frankfurt

Commerzbank Arena, Frankfurt Livestream: Amazon Prime Video



Liveticker: SPOX

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur: Die Tabelle der Gruppe D