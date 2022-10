In der Premier League treffen heute der FC Arsenal und Tottenham Hotspur zum Nord-London-Derby aufeinander. Hier könnt Ihr das Spektakel im Liveticker mitverfolgen.

Der 9. Spieltag wird heute mit einem Kracher eröffnet. Die Nordlondoner Klubs FC Arsenal und Tottenham Hotspur treten gegeneinander an. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Arsenal vs. Tottenham Hotspur: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Duell verspricht heute ein Spektakel zu werden. Nicht nur weil sich die beiden Nordlondoner Klubs duellieren, sondern weil die Mannschaften aktuell auch noch richtig gut in Form sind. Es trifft nämlich der Tabellenführer auf den Dritten. Die Gunners kassierten in sieben Spielen nur eine Niederlage und konnten den Rest gewinnen, was die Tabellenführung bedeutet. Tottenham ist sogar noch ohne Niederlage, liegt wegen zweier Unentschieden jedoch einen Punkt hinter dem Rivalen.

Vor Beginn: Um 13.30 Uhr geht die Partie los, gespielt wird im Londoner Emirates Stadium, der Spielstätte des FC Arsenal.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Nord-London-Derby am 9. Spieltag der Premier League zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur.

Arsenal vs. Tottenham Hotspur: Premier League heute im TV und Livestream

Die Begegnung ist heute voll und ganz bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Derby auf dem Sender Sky Sport Premier League, um 13.20 Uhr geht die Übertragung mit Joachim Hebel als Kommentator los. Außerdem lässt sich die Partie auch im Livestream von Sky verfolgen. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

