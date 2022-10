In der Champions-League-Gruppenphase stehen sich heute Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt gegenüber. Die Partie könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

0:0 trennten sich Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt im Hinspiel vor acht Tagen. Nun folgt heute das Rückspiel in der Gruppenphase der Champions League. SPOX ist mit einem ausführlichen Liveticker mit von der Partie.

Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Spiel in der Hinrunde zwischen den beiden Mannschaften endete vor acht Tagen mit einem torlosen Unentschieden. Sowohl Tottenham als auch die Frankfurter liegen nach drei Spielen bei vier Punkten. Es ist also noch alles drin, Sporting Lissabon führt die Gruppe D mit sechs Zählern an. Am Wochenende patzte die Eintracht in der Bundesliga ausgerechnet gegen den Tabellenletzten, gegen den VfL Bochum musste sich der amtierende Europa-League-Sieger mit 0:3 geschlagen geben.

Vor Beginn: Der Ball im Londoner Tottenham Hotspur Stadion rollt um 21 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Champions-League-Gruppenspiel zwischen Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt.

Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt: Champions League heute im TV und Livestream

Um Tottenham Hotspur gegen Eintracht Frankfurt heute live und in voller Länge verfolgen zu können, braucht Ihr Zugang zu DAZN. Dort wird die Partie ab 20.45 Uhr mit Uli Hebel als Kommentator und Michael Ballack als Experte übertragen.

Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt, Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

Tottenham Hotspur: Lloris - Romero, Dier, B. Davies - Doherty, Höjbjerg, Bentancur, Perisic - Richarlison, H. Kane, Son

Lloris - Romero, Dier, B. Davies - Doherty, Höjbjerg, Bentancur, Perisic - Richarlison, H. Kane, Son Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Jakic, C. Lenz - Kamada, Rode - Lindström, M. Götze - Kolo Muani

