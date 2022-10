Der FC Bayern spielt in der Gruppe C der Champions-League-Gruppenphase gegen den FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen. Hier bei SPOX bekommt Ihr die Infos zur aktuellen Tabelle sowie zu den Ergebnissen und Ansetzungen geliefert.

Die vierte Spielrunde der Champions-League-Gruppenphase ist zu Ende und der FC Bayern München hat bereits das Achtelfinalticket eingelöst. Im Rückspiel gegen den tschechischen Meister Viktoria Pilsen setzten sich die Münchner mit 4:2 durch und stehen nun bei makellosen 12 Punkten aus vier Spielen. Den Rekord für aufeinanderfolgende Spiele ohne Niederlage in der Champions-League-Gruppenphase verlängerte der FCB damit auf bereits 32 Spiele. Neben Viktoria Pilsen heißen die anderen zwei Gegner des deutschen Rekordmeisters in der Gruppe C Inter Mailand und FC Barcelona.

FC Bayern München, Gruppe C in der Champions League: Tabelle, Ergebnisse, Ansetzungen

Die Gruppenphase begann für die vier Mannschaften der Gruppe C am 7. September, am selben Tag feierte der FC Bayern mit einem 2:0 gegen Inter Mailand seinen ersten Dreier. Darauf folgten Triumphe gegen den FC Barcelona (2:0), Viktoria Pilsen (5:0) und noch einmal Viktoria Pilsen (4:2).

© getty Der FC Bayern München steht bereits fix im Achtelfinale der Champions League.

In knapp zwei Wochen, am 26.10. geht die Königsklasse auch wieder weiter, wenn die fünfte Spielrunde und damit das zweite Wiedersehen mit dem FC Barcelona um Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski ansteht. Nachdem das Hinspiel in München stattfand, wird das Rückspiel im Camp Nou in Barcelona absolviert. Der 6. und finale Gruppenspieltag steigt dann am 1. November, der FC Bayern kriegt es dabei mit Inter Mailand zu tun, während parallel dazu der FC Barcelona bei Viktoria Pilsen zu Gast ist.

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts 07.09. 21.00 Uhr Inter Mailand 0:2 FC Bayern München 07.09. 21.00 Uhr FC Barcelona 5:1 Viktoria Pilsen 13.09. 18.45 Uhr Viktoria Pilsen 0:2 Inter Mailand 13.09. 21.00 Uhr FC Bayern München 2:0 FC Barcelona 04.10. 18.45 Uhr FC Bayern München 5:0 Viktoria Pilsen 04.10. 21.00 Uhr Inter Mailand 1:0 FC Barcelona 12.10. 21.00 Uhr Viktoria Pilsen 2:4 FC Bayern München 12.10. 21.00 Uhr FC Barcelona 3:3 Inter Mailand 26.10. 18.45 Uhr Inter Mailand -:- Viktoria Pilsen 26.10. 21.00 Uhr FC Barcelona -:- FC Bayern München 01.11. 21.00 Uhr FC Bayern München -:- Inter Mailand 01.11. 21.00 Uhr Viktoria Pilsen -:- FC Barcelona

FC Bayern München, Gruppe C in der Champions League: Tabelle

Mit vier Siegen in vier Spielen (12 Punkte) führt der FC Bayern die Tabelle der Gruppe C souverän an. Auf Rang zwei liegt aktuell Inter Mailand mit sieben Zählern, der FC Barcelona, der jetzt bereits so gut wie sicher erneut das Achtelfinale verpassen wird, konnte bislang nur vier Punkte sammeln. Viktoria Pilsen liegt weit abgeschlagen und ohne Punkt auf Platz vier.