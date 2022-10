FC Bayern: "Barça hat damit nicht gerechnet"

Nach dem 3:0-Sieg des FC Bayern München gegen den FC Barcelona war Trainer Julian Nagelsmann hochzufrieden. "Die Art und Weise gibt uns sehr viel Energie, weil wir sehr gallig waren", sagte der 35-Jährige bei DAZN: "Ich glaube, Barça hat damit nicht gerechnet."

Sein Team sei geduldig gewesen und habe guten Fußball gespielt. "Dann waren wir ein bisschen zu hektisch in Ballbesitz", analysierte er einige Phasen der zweiten Halbzeit. Es sei dennoch "nicht so schlecht, 3:0 in Barcelona zu gewinnen."

"Wir wussten, dass die rote Zone groß wird und Choupo mit dem Rücken zum Tor was festmachen kann", erklärte er seine Grundidee gegen den FC Barcelona: "Und dann ist es schon so, dass Barça eine sehr hohe Kette hat, ohne wirklich Druck auf dem Ball zu haben."

Angesprochen auf das aktuelle System betonte Nagelsmann, dass man in dieser Saison "immer ähnlich gespielt" habe. Jetzt würden im Vergleich zu vorher lediglich die Ergebnisse stimmen.

FCB-Noten: Lewy erneut kaltgestellt - Offensivmann wie einst Robben © imago images 1/17 Robert Lewandowski bleibt auch im Rückspiel ohne Tor, weil die Bayern-Defensive ihn gut im Griff hatte. Beim 3:0-Sieg des FC Bayern gegen den FC Barcelona überzeugt aber auch die Offensive. Die FCB-Noten. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Hatte lange nichts zu tun, im Aufbauspiel maximal solide. Einige lange Bälle kamen viel zu ungenau. Note: 3. © imago images 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Ungeschickt bei der frühen gelben Karte (16.), defensiv wechselhaft. Tolle Grätsche gegen Lewandowski (51.), düpiert vor dem gefährlichen Busquets-Abschluss (53.). Stark im Aufbauspiel. Note: 3,5. © imago images 4/17 DAYOT UPAMECANO: Abermals zweikampfstark, auch im Spielaufbau wieder der aktivere Spieler im Vergleich zu de Ligt. Wegen der gelben Karte dann etwas zurückhaltender. Note: 2. © imago images 5/17 MATTHIJS DE LIGT: Klebte Lewandowski meist am Hacken und nervte den Polen mit robusten Zweikämpfen ab. Einmal fast zu robust, der Elfmeter wurde aber zu Recht zurückgenommen (45.). Note: 2. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: Mit starken Dribblings gegen Barças Manndeckung, gegen den Ball zunächst mit dem einen oder anderen Problem gegen Dembélé. Stellte sich aber immer besser darauf ein. Note: 2,5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Komplett unbeeindruckt vom hohen Druck im Mittelfeld, kaum mit Fehlern, nahezu immer mit der richtigen Entscheidung. Auch defensiv als tiefer Sechser sehr stabil. Note: 2. © imago images 8/17 LEON GORETZKA: Als Balleroberungsmaschine wieder überall, wo es Zweikämpfe gab. Manchmal etwas ungeschickt. Holte sich auch eine unnötige gelbe Karte ab und wurde in der Pause runtergenommen. Note: 3. © imago images 9/17 SERGE GNABRY: Sensationeller Pass auf Mané vor dem 1:0, ebenso starkes Zuspiel beim 2:0. Bestätigte seine Formkurve und war für Barça kaum zu greifen. Beim Abseitstor wie einst Robben an selber Stelle, auch beim 3:0 mit dem Assist. Note: 1,5. © imago images 10/17 JAMAL MUSIALA: In der ersten Halbzeit mit dem vermutlich ersten technischen Fehler seines Lebens, diesmal ohne große Highlights. Aber auch ohne große Tadel. Note: 3,5. © imago images 11/17 SADIO MANÉ: Schon nach zwei Minuten mit dem ersten starken Zweikampf gegen Koundé, kurz darauf mit tollem Lauf und Abschluss zum 1:0 (10.). Insgesamt sehr aktiv und an vielen Angriffen beteiligt. Note: 2,5. © imago images 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Wieder wichtig als Wandspieler, aber auch als Abschlussspieler beim 2:0 erneut zur Stelle. Kaum jemand verzögert Angriffe so schön, damit andere nachrücken können. Note: 2. © imago images 13/17 MARCEL SABITZER: Ersetzte Goretzka zur Pause und fügte sich nahtlos ein. Sorgte im Mittelfeldzentrum ohne die ganz großen Auffälligkeiten für Stabilität. Note: 3. © imago images 14/17 THOMAS MÜLLER: Durfte für Choupo-Moting ran (62.), konnte die Bälle aber nicht so gut festmachen und sah sein Team mehr in der Defensive als vorn. Insgesamt bemüht, aber glücklos. Note: 3,5. © imago images 15/17 BENJAMIN PAVARD: Eingewechselt für den mit Gelb vorbelasteten Upamecano (62.). Wie Sabitzer gut ins Team eingefügt, defensiv mehr als solide und offensiv sogar noch mit dem Schlusspunkt. Note: 2,5. © imago images 16/17 RYAN GRAVENBERCH: Kam für Musiala (67.). Bemüht darum, möglichst viele Kontakte zu sammeln, hatte aber keine großen Möglichkeiten, sich großartig zu beweisen. Note: 3,5. © imago images 17/17 JOSIP STANISIC: Durfte Mazraoui noch ein paar Minuten abnehmen (79.). Ohne Bewertung.

Matthijs de Ligt: "Für mich war Gnabry der Man of the Match"

Ein Schlüssel, um die Spielfreude des FC Barcelona und vor allem Robert Lewandowski zu stoppen, war Matthijs de Ligt. "Für micht ist Lewandowski der beste Stürmer der Welt", beschrieb der Niederländer seine "schwierige" Aufgabe hinterher: "Gegen Barça musst du sehr aggressiv spielen, sehr intensiv. Mit unserer Intensität haben wir das sehr gut gemacht."

Nach der Partie wurde der Innenverteidiger als Spieler des Spiels ausgezeichnet. "Für mich war Gnabry der Man of the Match", kommentierte er die Entscheidung bescheiden. Der Offensivspieler sammelte gegen die Katalanen drei Assists. Einer davon fand Eric Maxim Choupo-Moting, der das 2:0 erzielte.

"Top gespielt von Serge", analysierte der Kameruner die Szene: "Bis zum letzten Moment hat er gewartet und dann genau im richtigen Moment gespielt, ich war auf der Abseitslinie." Er versuche immer, "ein Zielspieler zu sein, Bälle auch festzumachen. Nicht nur über mich kann man spielen, sondern auch über die Außen."

Auch im letzten Spiel gegen Inter wolle man nun gewinnen, doch das soll noch nicht alles sein. "Wir gehen in jede Champions-League-Saison mit dem Ziel, das Ding am Ende vielleicht zu gewinnen", sagte Choupo-Moting mit einem Lächeln.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C