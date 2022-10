In der Champions-League-Saison 2022/23 steht der letzte Gruppenspieltag vor der Tür. Eintracht Frankfurt kämpft in der Gruppe D um den Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Doch wie genau erreicht die SGE die K.o.-Runde der Königsklasse? SPOX hat für Euch die Antwort.

Vor dem letzten Gruppenspieltag der Champions League ist Eintracht Frankfurt noch im Rennen um den Einzug in das Achtelfinale. In der Gruppe D ist das Weiterkommen in der Champions League für die SGE genauso möglich wie ein Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz.

Eintracht Frankfurt: So kommt die SGE weiter in das Achtelfinale der Champions League

Eintracht Frankfurt duelliert sich in der aktuellen Champions-League-Saison mit Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille in der Gruppe D. Mit sieben Zählern liegt das Team von Oliver Glasner vor dem letzten Gruppenspiel auf den dritten Platz in dieser Gruppe.

Dieser dritte Rang berechtigt Eintracht Frankfurt nicht an der Teilnahme am Champions-League-Achtelfinale. Denn nur die ersten beiden Mannschaften in jeder Gruppe erreichen die K.o.-Runde der Champions League. Am letzten Gruppenspieltag der Champions League trifft Eintracht Frankfurt auf Sporting Lissabon, das Parallelspiel in der Gruppe D bestreiten die Tottenham Hotspurs und Olympique Marseille.

Das Szenario für ein Weiterkommen der SGE ist im Grunde einfach: Nur mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Sporting Lissabon erreicht Eintracht Frankfurt das Achtelfinale der Champions League. Denn mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten, überholt die SGE Sporting Lissabon, die aktuell punktgleich vor den Frankfurtern liegen. Auch Olympique Marseille ist es in diesem Fall nicht mehr möglich, Eintracht Frankfurt zu überholen - der zweiten Rang in der Gruppe D wäre dem Team von Oliver Glasner sicher.

Eintracht Frankfurt erwartet in Lissabon also ein richtiges Endspiel. Ein Unentschieden gegen Sporting Lissabon reicht Eintracht Frankfurt nicht zum Erreichen der K.o.-Runde. Der direkte Vergleich zu Sporting und Tottenham Hotspur spricht nicht für die SGE, zudem ist das Torverhältnis der Frankfurter im Vergleich zu den Teams schlechter.

Und auch der Gruppensieg ist für Eintracht Frankfurt weiterhin möglich. Gewinnt Olympique Marseille gegen Tottenham, reicht den Frankfurtern ein Sieg über Sporting Lissabon für den Gruppensieg. Verliert Eintracht Frankfurt am 6. Gruppenspieltag der Champions League jedoch gegen Sporting Lissabon, und Marseille ist gegen Tottenham erfolgreich, rutscht Eintracht Frankfurt sogar auf den letzten Tabellenplatz ab. Eintracht Frankfurt würde damit nicht im Europapokal überwintern - ein aktuell dritter Platz berechtigt dagegen zur Teilnahme an der Europa League.

Eintracht Frankfurt: So kommt die SGE weiter in das Achtelfinale der Champions League - Der 6. Spieltag der Gruppe D in der Übersicht

Datum Anpfiff Heim Auswärts Dienstag, 1. November 21.00 Uhr Sporting Lissabon Eintracht Frankfurt Dienstag, 1. November 21.00 Uhr Olympique Marseille Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt spielt aktuell eine gute Champions-League-Saison. Zwei Siegen gegen Olympique Marseille stehen in der Königsklasse zwei Niederlagen und ein Unentschieden gegenüber. Eintracht Frankfurt verlor zum Auftakt der Champions-League-Saison gegen Sporting Lissabon, sowie am 4. Gruppenspieltag gegen die Spurs. Gegen den aktuellen Spitzenreiter der Gruppe D trennte sich die SGE zudem am 3. Spieltag mit 0:0.

© getty Gelingt dem Team von Oliver Glasner der Achtelfinaleinzug in der Champions League?

Ein Sieg gegen Sporting Lissabon am Dienstag, den 1. November, wird für Eintracht Frankfurt in keinem Fall leicht. Das zeigt auch der Blick auf das Hinspiel. Im ersten Gruppenspiel verlor die SGE gegen Sporting Lissabon vor heimischen Publikum mit 0:3.

