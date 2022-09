Eintracht Frankfurt beginnt heute die Champions-League-Reise mit einem Gruppenspiel gegen Sporting Lissabon. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Eintracht Frankfurt hat eine sensationelle Europa-Pokal-Saison 2021/22 hinter sich. Nach dem Gewinn der Europa League spielen die Hessen eine Saison später nun in der Champions League, wo es heute in der Gruppenphase gegen Sporting Lissabon geht. SPOX bietet die Begegnung im Liveticker an.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Eintracht Frankfurt vs. Sporting: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Als Belohnung für den Gewinn der Europa League in der vergangenen Saison darf Eintracht Frankfurt in dieser Saison nun in der Champions League mitmischen. In der Gruppenphase geht es diesbezüglich heute gegen den portugiesischen Topklub Sporting Lissabon los. Es ist das erste von insgesamt sechs Spielrunden, die weiteren Gruppengegner der Hessen sind Tottenham Hotspur und Olympique Marseille.

Vor Beginn: Die Begegnung der Gruppe D wird um 18.45 Uhr angepfiffen. Als Spielstätte dient der Frankfurter Deutsche Bank Park.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Champions-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon.

Eintracht Frankfurt vs. Sporting: Champions League heute im TV und Livestream

Wie die anderen sieben Champions-League-Spiele am heutigen Mittwoch ist auch Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Die Übertragung auf der Plattform beginnt um 18 Uhr.

Das dafür benötigte Abonnement kostet im Monat 29,99 Euro, im Jahr sind es 274,99 Euro, die anfallen.

Eintracht Frankfurt vs. Sporting, Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, C. Lenz - Dina Ebimbe, Sow - Knauff, M. Götze, Kamada - Kolo Muani

Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, C. Lenz - Dina Ebimbe, Sow - Knauff, M. Götze, Kamada - Kolo Muani Sporting: Adan - St. Juste, Coates, Goncalo Inacio - Pedro Porro, Ugarte, Morita, Matheus Reis - Trincao, Edwards, Pedro Goncalves

Champions League: Der heutige Spieltag im Überblick