Der BVB kämpft aktuell in der Gruppe G um das Weiterkommen in der Champions League. Nach 3. Spieltagen hat der BVB gute Chancen die K.o.-Runde der Königsklasse zu erreichen. Doch wie genau ist die aktuelle Lage in der Dortmunder Gruppe? Wir liefern Euch einen Überblick über die Tabelle, Ergebnisse und Ansetzungen der Gruppe G.

Der BVB spielt in diesem Jahr seine 17. Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte. In der vergangenen Saison enttäuschte der BVB in der Königsklasse. Als Tabellendritter konnten sich die Dortmunder nicht für die K.o.-Runde der Königsklasse qualifizieren. In dieser Saison läuft es dagegen besser für den BVB. Die Mannschaft zeigte an den ersten drei Gruppenspieltagen gute Leistungen und darf sich damit berechtigte Hoffnungen auf ein Weiterkommen in der Champions League machen.

BVB, Gruppe G in der Champions League: Tabelle, Ergebnisse, Ansetzungen - Die kommenden Spieltage im Überblick

4. Spieltag

Termin Heim Auswärts Ergebnis Di. 11.10, 18.45 Uhr FC Kopenhagen Manchester City -:- Di. 11.10, 21.00 Uhr BVB FC Sevilla -:-

5. Spieltag

Termin Heim Auswärts Ergebnis Di. 11.10, 18.45 Uhr FC Sevilla FC Kopenhagen -:- Di. 11.10, 21.00 Uhr BVB Manchester City -:-

6. Spieltag

Termin Heim Auswärts Ergebnis Di. 11.10, 18.45 Uhr FC Kopenhagen BVB -:- Di. 11.10, 21.00 Uhr Manchester City FC Sevilla -:-

BVB, Gruppe G in der Champions League: Ergebnisse und Ansetzungen

Zwei Siege und eine Niederlage. So lautet bislang die Bilanz des BVB in der aktuellen Champions-League-Saison. Mit sechs Punkten befindet sich das Team von Edin Terzic damit auf einem sehr guten zweiten Rang in der Gruppe G. Die Gruppe G führt aktuell Manchester City souverän an. Der englische Meister hat neun Zähler auf dem Konto und hielt sich in der Königsklasse bislang schadlos. Gegen Manchester City musste der BVB die einzige Niederlage in der Gruppe einstecken. In einer knappen Partie verloren die Dortmunder in Manchester mit 1:2. Souveräne Siege holte der BVB hingegen gegen den FC Kopenhagen am 1. Spieltag und gegen den FC Sevilla am 3. Spieltag.

© getty Jude Bellingham führt den BVB aktuell als Kapitän an.

Gegen den FC Sevilla muss der BVB auch am 4. Spieltag ran. Mit einem Sieg könnte der BVB einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde machen. Der FC Sevilla befindet sich, punktgleich mit dem FC Kopenhagen, mit einem Zähler auf Rang drei in der Gruppe G. Mit einem Erfolg am 4. Spieltag vor heimischer Kulisse könnte der BVB den FC Sevilla auf acht Punkte distanzieren und stände damit sicher vor dem FC Sevilla in der Gruppe.

Am 5. Gruppenspieltag der Champions League empfängt der BVB Manchester City zum Duell, ehe es die Dortmunder zum Abschluss der Gruppenphase erneut mit dem FC Kopenhagen zu tun bekommen. Doch die Voraussetzungen vor diesen Duellen in der Königsklasse sind gut für den BVB. Gelingt Borussia Dortmund in diesem Jahr das Weiterkommen in der Champions League?

BVB, Gruppe G in der Champions League: Die Tabelle