BVB - FC Sevilla 1:1: Borussia Dortmund verpasst vorzeitigen Einzug ins Champions-League-Achtelfinale

Borussia Dortmund hat die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League verpasst. Der BVB kam am 4. Spieltag der Gruppenphase im Heimspiel gegen den FC Sevilla nur zu einem 1:1 (1:1).

Tanguy Nianzou brachte die Gäste per Kopf in Führung (18.). Mit 20 Jahren und 126 Tagen ist der Ex-Bayern-Spieler nun der jüngste Spieler in der CL-Geschichte, der für die Andalusier traf.

Mit seinem vierten Tor im vierten CL-Gruppenspiel erzielte Jude Bellingham den Ausgleich für den BVB (35.).

Der 17-jährige Linksverteidiger Tom Rothe stand erstmals in der Königsklasse in der Startelf des BVB.

Nachdem die UEFA im Sommer das Stehplatzverbot im Europapokal aufhob, hat der BVB gegen Sevilla mit 81.000 Zuschauern eine deutsche Rekord-Kulisse bei einem CL-Spiel im ausverkauften Signal Iduna Park begrüßen können. Im ersten Heimspiel gegen Kopenhagen waren 70.700 Fans vor Ort.

BVB- FC Sevilla: Die Analyse

Dortmund tat sich schwer, gegen die aus drei groß gewachsenen Innenverteidigern bestehende Fünferkette der Gäste zu Torchancen zu kommen. Sevilla agierte diszipliniert, stand defensiv kompakt, sehr stabil und hatte so die Kontrolle über das Spiel, weil man in Ballbesitz auch immer wieder gegen die defensiv verunsicherten BVB-Flügel in die Tiefe kam.

Nach dem Rückstand gewann die Borussia etwas mehr Zugriff im Zentrum und spielte ein höheres Pressing. Auch die Laufwege in die Tiefe wurden erhöht, so dass man Sevillas Offensivbemühungen frühzeitig ausbremsen konnte und selbst häufiger vor dem Kasten der Andalusier auftauchte. Der Ausgleich zur Pause war verdient.

Die Westfalen blieben auch im zweiten Durchgang zunächst das aktivere Team. Sevilla reagierte fast nur noch und kam nicht mehr so geordnet nach vorne wie zu Beginn, weil Dortmund in der Defensive stabil stand. In Ballbesitz schaffte es der BVB zwar gerade über die Außen in gefährliche Räume, spielte die letzten Bälle aber nicht klar genug, um das Tor der Gäste bedrohen zu können.

Die Andalusier waren aber nicht aus dem Spiel, sondern wurden wie schon beim Führungstor durch Standardsituationen gefährlich. Eine Glanzparade des zurückgekehrten Kobel gegen Lamela verhinderte einen Rückstand der Hausherren. Gute 20 Minuten vor dem Ende wechselte Dortmund die offensiven Außen, doch es blieb beim alten Lied: In aussichtsreichen Situation verschlampte der BVB die Gelegenheit und kam daher nicht mehr zu hochkarätigen Abschlüssen.

Noten: BVB-Talent zahlt Lehrgeld - Modeste hängt wieder in der Luft © getty 1/17 Jude Bellingham hadert, die BVB-Offensive bleibt grötenteils blass. Im Team von Edin Terzic überzeugt beim 1:1 gegen den FC Sevilla kaum jemand. Dafür enttäuschen auch nur wenige. Die BVB-Noten zum Remis in der Champions League. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Chancenlos beim 0:1, dann lange nicht gefordert. In der zweiten Halbzeit aber mit einer Glanztat, als er aus kürzester Distanz angeschossen wurde - oder einfach richtig stand. Note: 3. © imago images 3/17 THOMAS MEUNIER: Defensivabstimmung mit Adeyemi wieder schlecht, schwamm mehrfach gegen Lamela. Wichtiger Assist zum ersten Tor. Sonst aber durchwachsen wie immer, mit Höhen und Tiefen. Schwache Flanken. Note: 3,5. © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE: Defensiv meist solide, im Spielaufbau gab er viel Verantwortung an Hummels ab. Dafür offensiv mit einigen guten Szenen. Beispielsweise ein Abschluss per Volley aus gut 18 Metern (54.). Note: 3. © imago images 5/17 MATS HUMMELS: Sah beim 0:1 nicht gut aus, verlor Nianzou aus den Augen, half Rothe anschließend meist souverän und war auch im zweiten Durchgang ein guter Rückhalt für das manchmal wacklige Mittelfeld. Note: 3. © imago images 6/17 TOM ROTHE: Bezahlte Lehrgeld und hatte große Probleme mit seinen Gegenspielern. Ließ sich oft aus der Position ziehen, weshalb Hummels zu sehr mitverteidigen musste. Das brachte Sevilla viel Raum. Ein Spiel zum Lernen für den 17-Jährigen. Note: 5. © imago images 7/17 SALIH ÖZCAN: Konnte nicht an seine stabilen Leistungen zuletzt anknüpfen. Fehlte vor allem bei Hereingaben des Gegners in den Rückraum mehrfach. Nicht sein stärkster Auftritt in Schwarz-gelb. Note: 4. © imago images 8/17 JUDE BELLINGHAM: Haderte früh mit dem Schiedsrichter und seinen Mitspielern, machte dann das wichtige 1:1 und spielte ähnlich weiter wie zuvor. Oft glücklos, oft hadernd, aber immer aktiv und mit Aggressivität. Note: 3. © getty 9/17 JULIAN BRANDT: Im Mittelfeld ein wichtiger Kombinationsspieler für den BVB, kompensierte die nicht so starke Leistung von Rothe im Mittelfeld etwas mit. Trotzdem ohne Präzision im Angriffsdrittel. Note: 3,5. © imago images 10/17 KARIM ADEYEMI: Defensiv wieder nicht gut, offensiv zu fahrig. Schlechter Pass nach gutem Ballgewinn bei großer Chance zum 1:1 (24.), direkt danach mit ein paar ordentlichen Szenen. Tauchte anschließend aber zunehmend ab. Note: 3,5. © getty 11/17 DONYELL MALEN: Sehr bemüht und aktiv, wollte das BVB-Spiel über links spürbar ankurbeln. Agierte dabei aber genauso glücklos wie zuletzt. Hatte kaum nennenswerte Offensivszenen. Bis auf die Entstehung des 1:1, das war stark. Note: 3,5. © imago images 12/17 ANTHONY MODESTE: Im ersten Durchgang ohne Ballkontakt im gegnerischen Strafraum, insgesamt keine Flanken auf seinen Kopf. Bemüht darum, sich auch mal tiefer anzubieten, meist aber ohne Erfolg. Hing also wieder in der Luft. Note: 4,5. © getty 13/17 RAPHAËL GUERREIRO: Kam zur Pause für Rothe und stabilisierte die linke Seite etwas. Mitte der zweiten Halbzeit mit einem katastrophalen Fehlpass, wofür er sich ein Gespräch mit Hummels einhandelte. Ansonsten in keine Richtung auffällig. Note: 3,5. © getty 14/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Ersetzte nach gut 64 Minuten den glücklosen Modeste. Vor allem gegen den Ball ein kleiner Unterschied, weil der 17-Jährige aggressiver anlief, ansonsten aber ähnlich blass wie sein Vorgänger. Note: 4. © getty 15/17 THORGAN HAZARD: In der 71. Minute für Adeyemi eingewechselt. Konnte sich nicht mehr nennenswert in Szene setzen. Keine Bewertung. © getty 16/17 GIOVANNI REYNA: Ebenfalls nach 71 Minuten eingewechselt. Ersetzte Malen. Bärenstarkes Dribbling kurz vor Spielende gegen mehrere Gegenspieler, doch auf seine Hereingabe reagierte niemand. Keine Bewertung. © getty 17/17 NICO SCHLOTTERBECK: Wurde von Terzic für den angeschlagenen Meunier eingewechselt (83.) und übernahm die Position von Hummels. Der rückte in der Viererkette ebenso eine Position nach rechts wie Süle. Keine Bewertung.

BVB- FC Sevilla: Die Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Meunier (83. Schlotterbeck), Süle, Hummels, Rothe (46. Guerreiro) - Bellingham, Özcan - Adeyemi (71. Reyna), Brandt, Malen (71. Hazard) - Modeste (64. Moukoko).

Sevilla: Bono - Carmona, Nianzou, Marcao (90.+1 Jordan) - Jesus Navas (90.+1 Montiel), Gudelj, Rakitic, Acuna (71. Telles) - Suso (59. Januzaj), Lamela - En-Nesyri (59. Isco).

BVB- FC Sevilla: Die Dates des Spiels

Tore: 0:1 Nianzou (18.), 1:1 Bellingham (35.)

Dortmund kassierte in bisher zehn Heimspielen gegen spanische Mannschaften in der Champions League nur eine Niederlage (5 Siege, 4 Remis. Diese gab es in der Saison 2017/18 gegen Real Madrid.

Sevilla blieb in den letzten fünf Auswärtsspielen gegen deutsche Mannschaften im Europapokal ohne Sieg (4 Remis, eine Niederlage). Den letzten Sieg gab es in der Europa League beim 3:2 gegen Gladbach im Februar 2015.

Der Star des Spiels: Tanguy Nianzou (FC Sevilla)

Starke Vorstellung des Innenverteidigers, der sein erstes CL-Tor köpfte. Beim 1:1 zwar Bellinghams Gegenspieler, doch der Dortmunder hielt sein Bein eher glücklich rein. Mit den meisten klärenden Aktionen und meisten Balleroberungen bei den Gästen.

Der Flop des Spiels: Tom Rothe (BVB)

Ziemlich nervöser Auftritt bei seinem CL-Startelfdebüt. Hatte große Probleme mit seinen Gegenspielern und ließ sich oft aus der Position ziehen, weshalb Hummels zu sehr mitverteidigen musste. Das brachte Sevilla viel Raum. Dazu auch am Ball fehlerbehaftet. Hatte zur Pause die meisten Ballverluste beim BVB (14) und entsprechend die schwächste Passquote. Blieb zur Pause in der Kabine. Ein Spiel zum Lernen für den 17-Jährigen.

Der Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic (Serbien)

Es war großzügig, Bellingham nach einem taktischen Foul im Mittelfeld nicht mit Gelb zu verwarnen (19.). Auch wenn es keine klare Fehlentscheidung war, hatte Sevilla Glück, dass Jovanovic beim Duell zwischen Carmona und Bellingham nicht auf Elfmeter für den BVB entschied (28.). Einen ähnlichen Zweikampf führte Modeste gegen Marcao (17.), dort pfiff Jovanovic - und der anschließende Freistoß führte zu Sevillas Führungstreffer.