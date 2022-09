Im Auftaktspiel der neuen Champions League-Saison steht RB Leipzig heute der Mannschaft von Schachtjor Donezk gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für RB Leipzig kommt der Champions League-Auftakt nicht gerade zu einer günstigen Zeit. Schließlich stecken die Sachsen gerade in einer - man könnte schon fast sagen - schweren Krise. Nachdem man zu Saisonbeginn einige Rückschläge zu verkraften hatte, schien sich die Mannschaft von Trainer Tedesco wieder gefangen zu haben; gegen den VfL Wolfsburg gelang ein souveräner 2:0-Erfolg, Viertligist FC Teutonia Ottensen fertigte man im DFB-Pokal mit 8:0 ab.

Am vergangenen Wochenende folgte dann aber die nächste Schlappe: Mit 0:4 musste sich Leipzig gegen Eintracht Frankfurt geschlagen geben - und das auch in der Höhe nicht unverdient.

In Anbetracht des kommenden Spielplans (zwei englische Wochen in Serie, darunter Spiele gegen den BVB und Real Madrid) ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für solch einen schwerwiegenden Knick in der Formkurve. Aus Sicht Tedescos stellte die Frankfurt-Pleite jedoch lediglich ein Novum dar. "Wir müssen keine Mentalität (...) trainieren", sagte er bei der Pressekonferenz am Montag. "Es gibt viele Argumente, davon auszugehen, dass die Mannschaft es morgen anders machen wird."

Wäre das allerdings nicht der Fall, dann könnte die Luft für den Trainer demnächst dünn werden, meint zumindest Sky-Experte Lothar Matthäus. Nur aufgrund der schweren Wochen, die auf den Verein zukommen, treten die Verantwortlichen derzeit noch auf die Bremse. Aber "viel darf nicht mehr passieren", sagte er am vergangenen Sonntag bei Sky90.

RB Leipzig vs. Schachtjor Donezk, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Gruppenphase, 1. Spieltag

Gruppenphase, 1. Spieltag Datum: Dienstag, 6. September

Dienstag, 6. September Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Red Bull-Arena in Leipzig

Red Bull-Arena in Leipzig Schiedsrichter: Joao Pinheiro (Portugal)

RB Leipzig vs. Schachtjor Donezk, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Schachtjor Donezk wird heute exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen. Wie Ihr auf die Ausstrahlung im TV und Livestream zugreifen könnt, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

RB Leipzig vs. Schachtjor Donezk, Übertragung: Champions League heute im Livestream

Um das Duell im Stream sehen zu können, müsst Ihr in Besitz des entsprechenden DAZN-Abonnements sein. Neben über 121 Spielen der Königsklasse in dieser Saison, verfügt das Unternehmen auch über die Übertragungsrechte aller Freitags- und Sonntagsspiele der ersten Bundesliga. Darüber hinaus kommen hier mit Sicherheit auch Fans der Sportarten American Football (NFL), Basketball (NBA), Darts (PDC) und Kampfsport (u.a. UFC) auf Ihre Kosten.

Apropos Kosten: Der monatliche Abo-Preis liegt derzeit bei 29,99 Euro. Günstiger wird es allerdings, wenn Ihr länger dabei bleibt. So reduzieren sich, im Falle des Jahresabos, die monatlichen Kosten auf lediglich 24,99 Euro. Hier könnt Ihr direkt Euer Abo abschließen.

Ihr seid bereits Kundinnen oder Kunden von DAZN? Dann müsst Ihr nichts weiter tun als den Livestream zur richtigen Zeit aufzurufen. Die Übertragung soll um 20.15 Uhr ihren Anfang nehmen. Mit dabei sind die Moderatoren Alex Schlüter und Daniel Herzog, sowie die Kommentatoren Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl.

RB Leipzig vs. Schachtjor Donezk, Übertragung: Champions League heute live im TV

Etwas komplizierter gestaltet sich die Angelegenheit hinsichtlich der Ausstrahlung im linearen Fernsehen. So sind die beiden geradlinigen Kanäle DAZN1 und DAZN2 nicht im Free-TV vorhanden. Stattdessen müsst Ihr in Besitz eines Receivers der Marken GigaTV, MagentaTV oder Sky Q sein. In jedem Fall könnt Ihr das spezielle lineare DAZN-Abonnement anschließend zu Eurem regulären Programm hinzubuchen. Alles Weitere erfahrt Ihr hier.

Ihr habt bereits für alle Voraussetzungen gesorgt? Dann könnt Ihr ganz entspannt ab 20.45 Uhr den Kanal DAZN1 einschalten. Hier wird das gesamte Match zu sehen sein.

RB Leipzig vs. Schachtjor Donezk, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

RB Leipzig vs. Schachtjor Donezk, Übertragung: Champions League heute im Liveticker bei SPOX

Alternativ dazu könnt Ihr Euch auch mit unserem Liveticker auf dem Laufenden halten. Mittels Updates im Minutentakt liefern wir Euch alle relevanten Informationen zu den Geschehnissen in der Red Bull-Arena.

Hier geht's zum Liveticker der Partie RB Leipzig vs. Schachtjor Donezk

RB Leipzig vs. Schachtjor Donezk, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer Dominico Tedesco verriet bereits im Vorfeld der Partie, dass er weitestgehend auf dieselbe Elf wie im Spiel gegen Frankfurt setzen wird. Eine Änderung wird es aber gezwungener Maßen geben: Dani Olmo, der sich gegen die Hessen eine Teilruptur des Innenbandes im linken Knie zugezogen hat, wird nicht im Aufgebot stehen.

Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, Raum - Szoboszlai, Forsberg - Silva, Nkunku

Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, Raum - Szoboszlai, Forsberg - Silva, Nkunku Donezk: Trubin - Mykhaylychenko, Kryvtsov, Matviienko, Lucas Taylor - Sudakov, Stepanenko - Mudryk, Bondarenko, Petryak - Sikan

RB Leipzig vs. Schachtjor Donezk, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die weiteren Spiele des Tages

Insgesamt sieben weitere Spiele werden am heutigen Dienstag ausgetragen. Wo die Partien übertragen werden, haben wir bereits in einem anderen Artikel geklärt. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.