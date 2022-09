Die Champions League-Saison 2022/23 ist eröffnet! Insgesamt acht Partien stehen am heutigen Dienstag auf dem Spielplan. Doch, wo werden sie zu sehen sein - bei DAZN oder Amazon Prime? SPOX liefert die Antworten.

Mehr als drei Monate nachdem sich Real Madrid zum insgesamt 14. Mal zum Champions League-Sieger gekrönt hat, startet die Champions League in die neue Saison 2022/23. Unter den 16 Mannschaften, die am heutigen Tag gefordert sind, befinden sich mit dem BVB und RB Leipzig auch zwei deutsche Teams. Während das Match der Dortmunder bereits um 18.45 Uhr seinen Anfang nimmt, gehen die Sachsen erst am Abend, um 21.00 Uhr an den Start.

Darüber hinaus wurden auch eine Vielzahl weiterer, hochkarätiger Spiele auf den heutigen Tag terminiert. Unter anderem gastieren Erling Haaland und sein neuer Arbeitgeber Manchester City beim FC Sevilla, Paris Saint-Germain empfängt den italienischen Rekordmeister Juventus Turin und Österreichs Topteam RB Salzburg darf sein Glück gegen den AC Mailand probieren.

Welcher Anbieter überträgt heute welches Spiel? Die Antwort gibt's in diesem Artikel.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Hinsichtlich der Übertragungsrechte hat sich im Vergleich zur letzten Saison nicht viel getan: Weiterhin wird der Großteil aller Spiele von DAZN gezeigt, Amazon Prime hingegen bleibt in Besitz einer Dienstagspartie pro Spielwoche.

Anstoß Begegnung Anbieter 18.45 Uhr Dinamo Zagreb vs. FC Chelsea DAZN 18.45 Uhr Borussia Dortmund vs. FC Kopenhagen Amazon Prime 21.00 Uhr RB Salzburg vs. AC Mailand DAZN 21.00 Uhr RB Leipzig vs. Shakhtar Donezk DAZN 21.00 Uhr Celtic Glasgow vs. Real Madrid DAZN 21.00 Uhr FC Sevilla vs. Manchester City DAZN 21.00 Uhr Paris Saint-Germain vs. Juventus Turin DAZN 21.00 Uhr Benfica Lissabon vs. Maccabi Haifa DAZN

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV

Wer die Champions League-Duelle am heutigen Dienstag live im linearen Fernsehen sehen will, der oder die sollte folgendes wissen: Während DAZN nur eine kleine Auswahl aller Partien auf den linearen Kanälen DAZN1 und DAZN2 überträgt, wird das Match zwischen dem BVB und dem FC Kopenhagen bei Amazon Prime überhaupt nicht im TV zu sehen sein.

Welche Spiele werden heute also im geradlinigen Fernsehen übertragen?

DAZN1 DAZN2 ab 18.30 Uhr: Dinamo Zagreb vs. FC Chelsea

Dinamo Zagreb vs. FC Chelsea ab 20.45 Uhr: RB Leipzig vs. Shakhtar Donezk ab 20.30 Uhr: Konferenz

Wie kann man auf die lineare Übertragung zugreifen?

Um Zugriff auf die beiden DAZN-Sender zu erhalten, müsst Ihr sowohl in Besitz eines TV-Receivers der Marken GigaTV, MagentaTV oder Sky Q als auch des linearen DAZN-Abos sein. Alle weiteren Infos, findet Ihr auf dieser Seite.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute im Livestream

Etwas unkomplizierter gestaltet sich die Angelegenheit hinsichtlich der Livestream-Übertragung. Um die DAZN- respektive Amazon Prime-Spiele live zu sehen, müsst Ihr lediglich in Besitz des jeweiligen Abonnements sein.

Die DAZN-Mitgliedschaft umfasst neben insgesamt 121 Champions League-Spielen in dieser Saison, auch alle Freitags- und Sonntagspartien der ersten Bundesliga sowie zahlreiche Veranstaltungen der Sportarten Basketball (NBA), American Football (NFL), Darts (PDC), Kampfsport (u.a. UFC) und vielem mehr. Darüber hinaus hat das Unternehmen auch diverse Drittanbieter in das eigene Liveprogramm integriert; so sind auf der Plattform unter anderem die beiden Eurosport-Kanäle sowie der Sender sportdigital zu sehen.

Der Kostenpunkt für das Monatsabo liegt aktuell bei 29,99 Euro pro Monat. Wer jedoch langfristig dabei bleibt, kann günstigere Konditionen in Anspruch nehmen. So beläuft sich der monatliche Betrag für das Jahresabo auf lediglich 24,99 Euro. Alle weiteren Informationen findet Ihr auf dieser Seite.

Wer sich nun aber auch das Spiel des BVB nicht entgehen lassen will, muss ein Abonnement bei Amazon Prime abschließen. Ein solches kostet im Moment 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro pro Jahr. Des Weiteren besteht aber auch die Möglichkeit, alle Inhalte für 30 Tage kostenlos zu testen. Über diesen Link geht's direkt zum Angebot.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Liveticker bei SPOX

Nicht zufrieden mit den Übertragungsangeboten? Dann schaut doch einfach mal bei unseren hauseigenen Livetickern vorbei. Im Gegensatz zu den TV- und Streamingoptionen sind diese allesamt komplett kostenfrei.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht am Dienstag

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Spiele am Mittwoch

Auch morgen stehen wieder insgesamt acht Begegnungen auf dem Spielplan. Mit Eintracht Frankfurt (18.45 Uhr), Bayer Leverkusen und dem FC Bayern (beide 21.00 Uhr) sind auch drei Bundesligisten vertreten.