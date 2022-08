Eintracht Frankfurt in der Champions League: Gruppengegner, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Durch den Gewinn der Europa League hat sich Eintracht Frankfurt zum ersten Mal in der Vereinshistorie für die Champions League qualifiziert. Hier klären wir, gegen wen die SGE in der Gruppenphase spielen soll, wann die Partien stattfinden und wo sie im TV und Livestream zu sehen sein werden.

Zum ersten Mal in der Geschichte werden nicht nur vier, sondern sogar fünf Bundesligisten an der Champions League teilnehmen. Der Grund: Eintracht Frankfurt. Mit dem Sieg im Europa League-Finale der vergangenen Saison hat sich die SGE nämlich automatisch für die europäische Königsklasse qualifiziert. Das Team von Trainer Oliver Glasner ergänzt damit das Bundesliga-Quartett um den FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig sowie Bayer Leverkusen.

Die große Frage für die Hessen lautet in diesem Jahr jedoch: Inwieweit wird man konkurrenzfähig sein? Schließlich hat man mit Filip Kostic, dem "Spieler des Jahres" der abgelaufenen Europa League-Saison sowie Abwehrchef Martin Hinteregger zwei wesentliche Säulen des Erfolgs verloren. Zugänge hatte man dagegen kaum zu verzeichnen. Der größte Name im neuen Aufgebot: WM-Held Mario Götze. Der nun 30-Jährige wechselte zum Schnäppchenpreis von vier Millionen Euro an den Main.

Auch der Start in die neue Bundesliga-Saison hätte durchaus besser verlaufen können. Nach drei Spieltagen steht die Eintracht mit lediglich zwei Punkten da. Die 1:6-Klatsche im Auftaktspiel gegen die Bayern blieb da besonders hängen. Allerdings: Schon in der vergangenen Saison hatte Frankfurt so seine Probleme auf nationalem Terrain, in Europa hingegen erklomm man die Spitze. Möglich, dass es auch in dieser Saison ähnlich verläuft.

Eintracht Frankfurt in der Champions League: Gruppengegner

Im Vergleich zu den anderen deutschen Mannschaften im Wettbewerb hat es die Eintracht doch recht glücklich getroffen. Der amtierende Europa League-Sieger wird es in der Gruppenphase mit Tottenham Hotspur, Olympique Marseille und Sporting Lissabon zu tun bekommen. Insbesondere letztere Mannschaft wird einigen deutschen Fußballfans noch im Gedächtnis geblieben sein. So eliminierten die Portugiesen erst in der vergangenen Saison den BVB aus der Champions League. Im direkten Duell um den zweiten Platz gewann der SCP überraschend mit 3:1.

Alles in allem blickt Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche der Herausforderung doch sehr positiv entgegen: "Wir sind in eine sportlich reizvolle und hochattraktive Gruppe gelost worden", konstatierte er im Nachgang der Ziehung. "Wir freuen uns mit unseren Fans auf magische Nächte!", sagte er weiter. Das Ziel sei es natürlich, europäisch zu überwintern.

Champions League: Die Mannschaften der Gruppe D

Eintracht Frankfurt

Tottenham Hotspur

Sporting CP

Olympique Marseille

Eintracht Frankfurt in der Champions League: Spielplan, Termine

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es seitens der UEFA noch keine Informationen bezüglich des genauen Spielplans. Anders als noch in den vergangenen Jahren, lässt der Verband mit der Verkündung diesmal etwas länger auf sich warten. Wie Borussia Dortmund auf der Vereinswebsite mitteilte, sollten weitere Informationen allerdings bis Samstagabend (24 Uhr) folgen.

Eine Sache ist jedoch schon zweifelsfrei bestätigt: Der Terminplan. Wann finden die Gruppenspiele statt, wann die K.o.-Phase? Alle Infos findet Ihr im folgenden.

Champions League-Termine: Gruppenphase

1. Spieltag: 6. & 7. September

6. & 7. September 2. Spieltag: 13. & 14. September

13. & 14. September 3. Spieltag: 4. & 5. Oktober

4. & 5. Oktober 4. Spieltag: 11. & 12. Oktober

11. & 12. Oktober 5. Spieltag: 25. & 26, Oktober

25. & 26, Oktober 6. Spieltag: 1. & 2. November

Champions League-Termine: K.o.-Phase (jeweils 2023)

Achtelfinale Hinspiele: 14., 15., 21. und 22. Februar Rückspiele: 7., 8., 14. und 15. März

Viertelfinale Hinspiele: 11. und 12. April Rückspiele: 18. und 19. April

Halbfinale Hinspiele: 9. und 10. Mai Rückspiele: 16. und 17. Mai

Finale: 10. Juni

Eintracht Frankfurt in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Eine neue Champions League-Saison ist gleich eine neue Übertragungssituation? Falsch! Tatsächlich wurden alle Verträge über einen mehrjährigen Zeitraum abgeschlossen, womit sich im Vergleich zur letzten Spielzeit rein gar nichts ändern wird.

Nach wie vor bleibt die Plattform DAZN das Nonplusultra der Königsklasse. Genau 121 von insgesamt 137 Partien wird der Streamingdienst exklusiv auf seinen Kanälen ausstrahlen. Des Weiteren bleibt auch Amazon Prime Video im Besitz der Übertragungsrechte von jeweils einer Partie pro Dienstagabend. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF wird zudem erneut das Endspiel zeigen - ungeachtet der Paarung.

Eintracht Frankfurt in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

