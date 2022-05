Im Finale der Europa League stehen sich heute Eintracht Frankfurt und die Glasgow Rangers gegenüber. Hier könnt Ihr das Spektakel im Liveticker verfolgen.

Heute geht es in der Europa League so richtig zur Sache! Das Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers steht an. Kann die Eintracht die verkorkste Bundesliga-Saison mit einer Trophäe beenden? Hier bei SPOX erfahrt Ihr es.

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers: Finale der Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Eintracht Frankfurt hat am vergangenen Samstag eine schwache Bundesliga-Saison mit einem 2:2-Unentschieden gegen den FSV Mainz 05 beendet. In der Liga reichte es nur für Rang elf. Dies können die Hessen jedoch leicht vergessen machen, indem sie heute gegen die Glasgow Rangers das Finale der Europa League gewinnen. Der Gegner aus Schottland ist jedoch nicht zu unterschätzen. Die Rangers haben im Laufe des Turniers nämlich bereits den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund und RB Leipzig aus dem Wettbewerb geworfen.

Vor Beginn: Das Finale findet im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla statt. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers.

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers: Finale der Europa League heute im TV und Livestream

Das Finale wird heute von RTL im Free-TV und im Livestream bei RTL+ gezeigt. Die Vorberichte beginnen beim Privatsender um 20.15 Uhr. Laura Papendick übernimmt die Rolle der Moderatorin und wird dabei vom Experten Karl-Heinz Riedle unterstützt. Kommentiert wird die Partie dann vom Duo Marco Hagemann und Steffen Freund.

In Österreich ist das Finale zudem auch bei Sky im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream zu sehen.

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers: Finale der Europa League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Rode, Sow - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Rode, Sow - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré Glasgow: A. McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic - Jack, Lundstram, Kamara - S. Wright, Aribo, Kent

Europa League: Die Sieger im Überblick

Jahr Gewinner 2009/10 Atlético Madrid 2010/11 FC Porto 2011/12 Atlético Madrid 2012/13 FC Chelsea 2013/14 FC Sevilla 2014/15 FC Sevilla 2015/16 FC Sevilla 2016/17 Manchester United 2017/18 Atlético Madrid 2018/19 FC Chelsea 2019/20 FC Sevilla 2020/21 FC Villarreal