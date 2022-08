Ab September duellieren sich erneut die besten Mannschaften Europas in der Champions League. Doch welche Spiele werden in der Saison 2022/23 von DAZN und welche von Amazon Prime live im TV und Livestream übertragen? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die insgesamt 81. Champions-League-Saison beginnt am 06. und 07. September 2022 mit den Partien des ersten Gruppenspieltags. Auch in dieser Saison kämpfen erneut 32 Mannschaften, die auf acht Gruppen aufgeteilt sind, um den wichtigsten europäischen Vereinstitel. Das Finale ist für den 10. Juni 2023 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul angesetzt.

Der amtierende Champions-League-Sieger ist Real Madrid. Der spanische Spitzenklub holte im Mai 2022 seinen fünften Titel in der Königsklasse seit 2014. Neben Real Madrid zählen in diesem Jahr vor allem der FC Liverpool, Manchester City und der FC Bayern München zu den Favoriten auf den Titelgewinn.

Neben dem FC Bayern München konnten sich mit dem BVB, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt vier weitere deutsche Teams für die Champions-League-Saison 2022/23 qualifizieren. Wie erfolgreich werden die deutschen Teams in dieser Saison in der Königsklasse abschneiden?

Champions League, Saison 2022/23: Der Zeitplan im Überblick

Die Gruppenphase

Runde Datum 1. Spieltag 6./7. September 2022 2. Spieltag 13./14. September 2022 3. Spieltag 4./5. Oktober 2022 4. Spieltag 11./12. Oktober 2022 5. Spieltag 25./26. Oktober 2022 6. Spieltag 1./2. November 2022

Die K.o.-Runde

Runde Hinspiel Rückspiel Achtelfinale 14./15./21./22. Februar 2023 7./8./14./15. März 2023 Viertelfinale 11./12. April 2023 18./19. April 2023 Halbfinale 9./10. Mai 2023 16./17. Mai 2023 Endspiel 10. Juni 2023 im Atatürk-Olympiastadion, Istanbul

Champions League, Übertragung in der Saison 2022/23: Diese Spiele zeigen DAZN und Amazon Prime live im TV und Livestream

Auch in diesem Jahr zeigen DAZN und Amazon Prime die Partien der Champions-League-Saison 2022/23 live im TV und Livestream. 137 Spiele werden in dieser Champions-League-Saison ausgetragen, den Großteil der Partien seht Ihr auf DAZN, einige ausgewählte Spiele zeigt Amazon Prime exklusiv im Livestream. Darüber hinaus zeigt das ZDF das Champions-League-Finale im Juni 2023 live im Free-TV.

Champions League, Übertragung in der Saison 2022/23: Diese Spiele zeigen DAZN und Amazon Prime live im TV und Livestream - Die Übertragung auf DAZN

Insgesamt 121 der 137 Champions-League-Spiele überträgt DAZN in dieser Saison live und vollumfänglich. In der Gruppenphase zeigt DAZN 15 der 16 Partien an jedem Spieltag live und in voller Länge als Einzelspiel oder in der Konferenz. DAZN bietet in dieser Saison darüber hinaus eine Konferenz an, in der ihr vier der fünf deutschen Teams sehen könnt, falls zwei oder mehr Partien mit deutscher Beteiligung gleichzeitig angepfiffen werden.

In der K.o.-Phase zeigt Amazon Prime jeweils eine Partie am Dienstag, und damit insgesamt acht, exklusiv im Livestream. Die weiteren 20 Partien der K.o.-Phase seht Ihr dagegen auf DAZN. Das Champions-League-Finale zeigt DAZN zudem exklusiv im TV und Livestream. Neben den 121 Spielen in voller Länge zeigt DAZN die Spielszenen aller Partien als Highlights.

Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr. Neben der Champions League seht Ihr auf DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, MMA und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

© getty Der offizielle Ball der Champions-League-Saison 2022/23.

Champions League, Übertragung in der Saison 2022/23: Diese Spiele zeigen DAZN und Amazon Prime live im TV und Livestream - Die Übertragung von Amazon Prime

Amazon Prime zeigt in dieser Saison insgesamt 16 der 137 Champions-League-Partien. An jedem Gruppenspieltag seht Ihr auf Amazon Prime am Dienstag eine Partie mit deutscher Beteiligung.

Champions League: Diese Spiele zeigt Amazon Prime in der Gruppenphase

Datum/Uhrzeit Heim Auswärts Dienstag, 06. September/ 18.45 Uhr BVB FC Kopenhagen Dienstag, 13. September/ 21.00 Uhr FC Bayern München FC Barcelona Dienstag, 04. Oktober/ 21.00 Uhr Eintracht Frankfurt Tottenham Hotspur Dienstag, 11. Oktober/ 21.00 Uhr BVB FC Sevilla Dienstag, 25. Oktober/ 21.00 Uhr BVB Manchester City Dienstag, 01. November/ 21.00 Uhr FC Bayern München Inter Mailand

In der K.o.-Phase zeigt Amazon Prime ebenfalls jeweils ein Spiel am Dienstag. Im Achtelfinale seht Ihr so vier Spiele bei dem Streamingdienst. Jeweils zwei Partien im Achtel- und Halbfinale zeigt Amazon Prime, das Finale am 10. Juni könnt Ihr auf Amazon Prime jedoch nicht sehen.

Das Amazon-Prime-Abo könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen. Aktuell kostet ein Abo bei Amazon Prime 7,99 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr. Ab dem 15. September zahlt Ihr für ein Abonnement bei dem Streamingdienst 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr.

Champions League, Übertragung in der Saison 2022/23: Diese Spiele zeigen DAZN und Amazon Prime live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

