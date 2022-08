BVB in der Champions League: Gruppengegner, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Borussia Dortmund steuert in diesem Jahr auf seine 17. Champions League-Teilnahme in der Vereinshistorie zu. In diesem Artikel klären wir, welche Gegner den BVB in dieser Saison erwarten, wann die Spiele stattfinden und wo sie im TV und Livestream zu sehen sein werden.

Für den BVB bietet die neue Champions League-Saison eine wichtige Chance auf Wiedergutmachung. Wurde den Dortmundern noch zu Beginn der Vorrunde im letzten Jahr Losglück nachgesagt, so überrascht war man, als die Mannschaft vom damaligen Trainer Marco Rose bereits nach sechs Spielen alle Champions League-Ambitionen aufgeben musste. Hinter Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon belegten die Schwarz-Gelben lediglich den dritten Rang. Nach den anschließenden Europa League-Playoffs gegen die Glasgow Rangers (2:4, 2:2) war das internationale Geschäft dann endgültig beendet.

Nun, eine Saison später, hat sich das Antlitz des Vereins grundlegend verändert. Der Weggang Erling Haalands, dem internationalen Aushängeschild des Vereins, erforderte ein aggressives Agieren auf dem Transfermarkt. Und genau das taten die Verantwortlichen des BVB. Mit Niklas Süle (FC Bayern) und Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) verstärkte man zunächst die zuletzt teils desolate Innenverteidigung. Die dünn besetzten Flügel ergänzte man mit Youngster Karim Adeyemi (RB Salzburg) und anstelle Haalands selbst sicherte man sich die Dienste von Anthony Modeste (FC Köln).

Der neue moderne und schnelle Spielstil machte sich in den ersten Spielen bereits bezahlt. Die kuriose 2:3-Niederlage gegen Aufsteiger Werder Bremen einmal ausgenommen, starteten die Dortmunder mit zwei überzeugenden Siegen gegen Bayer Leverkusen (1:0) und den SC Freiburg (3:1). Ersterer wird übrigens auch an der Königsklasse in diesem Jahr teilnehmen. Des Weiteren gehen aus deutscher Sicht die Mannschaften von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Wettbewerb an den Start.

BVB in der Champions League: Gruppengegner

"Solche Geschichten schreibt nur der Fußball" hatte FC Bayern-Sportvorstand Hassan Salihamidzic im Bezug auf das Wiedersehen mit Ex-Stürmer Robert Lewandowski gesagt. Doch eine ganz ähnliche Situation widerfährt auch dem BVB. So trifft das Team von Edin Terzic nicht nur auf den englischen Meister Manchester City, sondern gleichzeitig auch auf Erling Haaland, der in der Sommerpause von Dortmund zu den Citizens gewechselt war.

Marco Reus, Kapitän der Dortmunder, zeigte sich im Nachgang glücklich mit dem Los: "ManCity ist in der Champions League natürlich ein Brett. Wir freuen uns genauso drauf wie auf das Wiedersehen mit Erling Haaland." Darüber hinaus wurde dem BVB der FC Sevilla sowie der dänische Meister FC Kopenhagen zugelost.

Champions League: Die Mannschaften der Gruppe G

Borussia Dortmund

Manchester City

FC Sevilla

FC Kopenhagen

BVB in der Champions League: Spielplan, Termine

Ein finaler Spielplan wurde seitens der UEFA zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Weitere Informationen diesbezüglich kündigte der Verband bis Samstagabend (24 Uhr) an.

Was allerdings bereits jetzt feststeht, ist der Terminplan aller Champions League-Runden in dieser Saison. Alle Infos findet Ihr unterhalb.

Champions League-Termine: Gruppenphase

1. Spieltag: 6. & 7. September

6. & 7. September 2. Spieltag: 13. & 14. September

13. & 14. September 3. Spieltag: 4. & 5. Oktober

4. & 5. Oktober 4. Spieltag: 11. & 12. Oktober

11. & 12. Oktober 5. Spieltag: 25. & 26, Oktober

25. & 26, Oktober 6. Spieltag: 1. & 2. November

Champions League-Termine: K.o.-Phase (jeweils 2023)

Achtelfinale Hinspiele: 14., 15., 21. und 22. Februar Rückspiele: 7., 8., 14. und 15. März

Viertelfinale Hinspiele: 11. und 12. April Rückspiele: 18. und 19. April

Halbfinale Hinspiele: 9. und 10. Mai Rückspiele: 16. und 17. Mai

Finale: 10. Juni

BVB in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Hinsichtlich der Übertragung hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison nichts geändert. Nach wie vor wird der Streamingdienst DAZN den Großteil aller Spiele exklusiv zeigen. Die Plattform Amazon Prime Video hat sich darüber hinaus auch in diesem Jahr wieder die Rechte für jeweils eine Dienstagabendpartie pro Spieltagswoche gesichert. Im ZDF wird erneut ausschließlich das Endspiel - ungeachtet der Beteiligung - zu sehen sein.

