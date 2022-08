BVB, News und Gerüchte: Noch keine Vertragsgespräche mit Mo Dahoud

Borussia Dortmund soll mit Mahmoud Dahoud bisher keine konkreten Gespräche wegen seines 2023 auslaufenden Vertrags aufgenommen haben. Auch bei Youssoufa Moukokos Zukunft beim BVB gibt es offenbar weiterhin keine Entscheidung. Außerdem: Sebastian Kehl reagiert auf die Gruppe der Dortmunder in der Champions League. Alle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB, Gerücht: Offenbar noch keine Gespräche mit Dahoud

Mahmoud Dahoud ist im Mittelfeld des BVB derzeit gesetzt und konnte zuletzt mit guten Leistungen überzeugen. Sein Vertrag läuft allerdings nach der aktuellen Saison aus und bisher haben laut der WAZ auch noch keine konkreten Gespräche über eine Verlängerung seines Arbeitspapiers stattgefunden.

Zuletzt hieß es, dass die Verantwortlichen der Dortmunder gerne die Zusammenarbeit mit Dahoud verlängern würden, doch die Gespräche mit Spielern, deren Verträge 2023 auslaufen, sollen erst ab September aufgenommen werden.

Dahoud würde angeblich gerne einen neuen langfristigen Vertrag beim BVB unterzeichnen, allerdings wolle er nicht allzu lange warten und könnte sich sonst nach Alternativen umschauen.

Eine mögliche Option für einen Wechsel wäre Newcastle United. Bei den Magpies sei man von Dahoud "total angetan" und laut Bild zeigte der Insel-Klub bereits im letzten Winter Interesse an einer Verpflichtung des 26-Jährigen.

Zorcs BVB-Transfers im Check: Fünfmal 1,0 - doch es hagelt Fünfer © getty 1/84 Nach 44 Jahren - 20 als Spieler und 24 im Management - verabschiedete sich Michael Zorc von Borussia Dortmund. Anlässlich seines 60. Geburtstags am 25. August blickt SPOX auf seine zahlreichen Transfers. © imago images 2/84 Wir stellen der Dortmunder Legende ein Zeugnis für seine Transfers seit 2016 aus. Im Sommer trat übrigens der frühere Lizenzspielerchef Sebastian Kehl in Zorcs Fußstapfen - und sorgte gleich für ordentlich Bewegung. © getty 3/84 SAISON 2016/17: Andre Schürrle (Mittelfeldspieler, kam für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg) - NOTE: 5,5. © imago images / Karina Hessland 4/84 Der damals teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte wurde zu einem der größten Flops überhaupt. Häufig verletzt und nie im Rhythmus. 18 Torbeteiligungen in 51 Pflichtspielen. Nach zwei Leihen beendete Schürrle die Karriere. © getty 5/84 Mario Götze (Mittelfeldspieler, kam für 22 Millionen Euro vom FC Bayern München) - NOTE: 4. © getty 6/84 Konnte kaum noch an seine einstige Galaform während seiner ersten BVB-Profizeit anknüpfen und hatte bei den Fans einen schweren Stand. Unter Trainer Favre verkam Götze zum Bankdrücker. Ging im Sommer 2020 ablösefrei nach Eindhoven. © getty 7/84 Ousmane Dembele (Mittelfeldspieler, kam für 15 Millionen Euro von Stade Rennes) - NOTE: 1. © getty 8/84 Zorcs sportlich wie wirtschaftlich bester Transfer. Nach einer Saison mit 32 Torbeteiligungen in 50 Pflichtspielen und dem Pokalsieg streikte sich Dembele zu Barca. Greifen alle vereinbarten Klauseln, landen 145 Millionen Euro auf dem BVB-Konto. © getty 9/84 Sebastian Rode (Mittelfeldspieler, kam für 12 Millionen Euro vom FC Bayern München) - NOTE: 5. © getty 10/84 Aufgrund nicht enden wollender Verletzungen muss auch Rode als Flop kategorisiert werden. Nach zweieinhalb Spielzeiten und nur 22 absolvierten Pflichtspielen für Dortmund wurde Rode nach Frankfurt verliehen und dorthin schließlich verkauft. © getty 11/84 Raphael Guerreiro (Linksverteidiger, kam für 12 Millionen Euro vom FC Lorient) - NOTE: 2. © getty 12/84 Der BVB bewies beim Portugiesen ein gutes Näschen und sicherte sich Guerreiro schon vor dessen EM-Titelgewinn im Sommer. Unter Tuchel bärenstark, dann kurz vor einem Abgang nach Paris, danach wieder stark, aber oft verletzt. © getty 13/84 Emre Mor (Mittelfeldspieler, kam für 9,75 Millionen Euro vom FC Nordsjaelland) - NOTE: 5. © imago images / Uwe Kraft 14/84 Der Türke brachte großes Talent und starke Dribblings mit, aber auch eine egoistische Spielweise und wenig Durchsetzungsvermögen. Tuchels Geduld war bald am Ende. Nach 19 Pflichtspielen mit 3 Torbeteiligungen für 13 Millionen zu Celta Vigo verkauft. © imago images 15/84 Alexander Isak (Stürmer, kam für 8,6 Millionen Euro von AIK Solna) - NOTE: 5. © imago images / DeFodi 16/84 Ein rätselhafter Transfer, denn er bekam trotz 4 Trainern in seiner Zeit in Dortmund nie eine echte Chance - was freilich auch etwas heißen muss. Kam nur auf ein Tor in 13 Pflichtspielen. Bei der Leihe in Tilburg und nun in San Sebastian netzt er stets. © getty 17/84 Marc Bartra (Innenverteidiger, kam für 8 Millionen Euro vom FC Barcelona) - NOTE: 3,5. © getty 18/84 Identifizierte sich glaubhaft mit dem Verein, wirklich konstante Leistungen zeigte der Spanier aber nicht - trotz 10 Torbeteiligungen in 51 Pflichtspielen. Verletzte sich beim Anschlag auf den BVB-Bus schwer und wurde 2018 mit Gewinn zu Betis verkauft. © imago images / Team 2 19/84 Mikel Merino (Mittelfeldspieler, kam für 3,75 Millionen Euro von CA Osasuna) - NOTE: 5. © imago images 20/84 Wie Isak bekam auch er kaum Spielanteile. Deutete einige Male zwar sein strategisches Geschick an, nach 9 Pflichtspielen wurde er aber nach Newcastle verliehen - für 3 Millionen. Die Magpies kauften ihn schließlich für weitere 7 Millionen Euro. © getty 21/84 SAISON 2017/18: Andriy Yarmolenko (Mittelfeldspieler, kam für 25 Millionen Euro von Dynamo Kiew) - NOTE: 5. © getty 22/84 Wurde sehr spät verpflichtet und sollte der Nachfolger von Dembele werden, enttäuschte aber auf ganzer Linie. Dem Ukrainer gelang ein guter Start, doch dann machten sich viele spielerische Defizite bemerkbar. Nach einem Jahr ging's zu West Ham. © getty 23/84 Manuel Akanji (Innenverteidiger, kam für 21,5 Millionen Euro vom FC Basel) - NOTE: 2,5 © getty 24/84 Startete mit guten Leistungen, mit erhöhter Verantwortung dann sehr fehleranfällig. Wurde nach einem Jahr an Hummels' Seite ein Eckpfeiler der Abwehr. Seit Sommer ein Verkaufskandidat, ein Abnehmer wurde aber noch nicht gefunden. © getty 25/84 Maximilian Philipp (Stürmer, kam für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg) - NOTE: 5. © imago images / eu-images 26/84 Philipp kam als einer der Shootingstars zum BVB, konnte seine Leistungen aber nicht bestätigen. Kam beim BVB auf 19 Torbeteiligungen in 51 Pflichtspielen, dann schlimm verletzt. Für 20 Millionen nach Moskau verkauft. Jetzt in Wolfsburg. © imago images 27/84 Ömer Toprak (Innenverteidiger, kam für 12 Millionen Euro von Bayer Leverkusen) - NOTE: 4,5. © getty 28/84 Tuchel wollte ihn unbedingt, doch der Türke hatte mit vielen kleinen Verletzungen zu kämpfen und konnte an seine guten Leistungen in Leverkusen nie anknüpfen. Verkam daraufhin zum Bankdrücker und ging nach 2 Jahren zu Werder. © getty 29/84 Mahmoud Dahoud (Mittelfeldspieler, kam für 12 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach) - NOTE: 3. © getty 30/84 Erlebt in Dortmund ein Auf und Ab. Dahoud setzte zahlreiche Chancen, die ihm die Trainer gaben, regelmäßig in den Sand. Kann technisch und strategisch allerdings eine Augenweide sein. Seit über eineinhalb Jahren aber stark verbessert. © getty 31/84 Jadon Sancho (Mittelfeldspieler, kam für 7,84 Millionen Euro von Manchester City) - NOTE: 1. © getty 32/84 Benötigte kaum Anlaufzeit und avancierte mit seinen Dribblings und dem Tempo zum Leistungsträger. Verließ nach 50 Toren und 64 Vorlagen in 137 Pflichtspielen den Klub 2021 gen Manchester - für 85 Millionen Euro. Ein absoluter Top-Transfer von Zorc. © imago images / Eibner 33/84 Jeremy Toljan (Rechtsverteidiger, kam für 7 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim) - NOTE: 4,5. © imago images / DeFodi 34/84 Der Rechtsverteidiger kam als U21-Europameister zum BVB, überzeugte aber kaum. Saß dann meist auf der Bank, nach 23 Pflichtspielen wurde er zu Celtic verliehen. Spielt nun bei Sassuolo, das ihn 2021 für 3,5 Millionen verpflichtet hat. © imago images / RHR-Foto 35/84 Sergio Gomez (Mittelfeldspieler, kam für 3 Millionen Euro vom FC Barcelona) - NOTE: 5. © getty 36/84 Wurde zunächst im Unterbau eingesetzt. Feierte unter Interimscoach Stöger sein BL-Debüt, doch schon anderthalb Jahre später wurde er zu Huesca verliehen. 2021 an Anderlecht für 2 Mio. verkauft. BVB-Bilanz: 7 Pflichtspielminuten. © getty 37/84 Michy Batshuayi (Stürmer, kam für eine Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro vom FC Chelsea) - NOTE: 1,5. © getty 38/84 Kam zur Winterpause 2018, nachdem Aubameyang den Klub verließ. Erledigte seinen Job, indem er auf Anhieb einschlug und 9 Tore in 14 Pflichtspielen schoss. Nach der Saison ging es wieder zurück nach England. © getty 39/84 Dan-Axel Zagadou (Innenverteidiger, kam ablösefrei von Paris Saint-Germain) - NOTE: 4. © imago images / MIS 40/84 Bringt viel Potential mit, ist aber extrem verletzungsanfällig. Die vielen Blessuren standen dem Franzosen im Weg, um eine noch tragendere Rolle zu spielen. Die Geduld der Bosse war irgendwann aufgebraucht, sein Vertrag wurde nicht verlängert. © imago images / DeFodi 41/84 SAISON 2018/19: Abdou Diallo (Innenverteidiger, kam für 28 Millionen Euro vom 1. FSV Mainz 05) - NOTE: 4,5. © imago images / Claus Bergmann 42/84 Die beste Nachricht vorweg: Diallo wurde nach einer Saison mit 4 Millionen Gewinn zu PSG verkauft. Der Innenverteidiger musste beim BVB häufig links hinten ran, zeigte dabei alles andere als Glanzleistungen. Wollte dann auch gehen. © getty 43/84 Thomas Delaney (Mittelfeldspieler, kam für 20 Millionen Euro vom SV Werder Bremen) - NOTE: 3. © getty 44/84 Sollte Führungsstärke und Einsatzbereitschaft einbringen. Ging zusammen mit Witsel auf Anhieb vorne weg, spielte eine starke erste Saison. Verpasste die zweite fast vollständig verletzt. Verließ den BVB 2021 und ging zum FC Sevilla. © getty 45/84 Axel Witsel (Mittelfeldspieler, kam für 20 Millionen Euro von Tianjin Tianhai) - NOTE: 2,5. © imago images 46/84 War der ruhende Pol und Ballmagnet in der starken ersten Favre-Saison. An diese Leistungen reichte er aber nie wieder heran. Ging bei Pleiten mit unter, verschleppte oft das Tempo. Half ab und an als Innenverteidiger aus. Ging ablösefrei zu Atletico. © imago images / Werner Otto 47/84 Leonardo Balerdi (Innenverteidiger, kam für 15,5 Millionen Euro von den Boca Juniors) - NOTE: 5,5. © imago images / Poolfoto 48/84 Ein weiterer Wintereinkauf, dessen Sinn sich schwer erschließt. Er kam vor allem beim BVB II zum Einsatz, oben wurde er wohl für zu leicht befunden. In seinen letztlich 8 Pflichtspielen auch nicht immer sattelfest. An OM mit 4,5 Mio. Verlust verkauft. © imago images / Norbert Schmidt 49/84 Marius Wolf (Mittelfeldspieler, kam für 5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt) - NOTE: 3. © getty 50/84 Kam vom damals amtierenden Pokalsieger, wo er eine starke Saison spielte. Wurde von Favre zum Rechtsverteidiger umgeschult. An Hertha und Köln verliehen. Unter Rose als Allrounder ein Gewinner, auch unter Terzic gefragt. © getty 51/84 Paco Alcacer (Stürmer, kam zunächst für eine Leihgebühr von 2 Millionen Euro vom FC Barcelona, eine Saison später wurde Alcacer für 21 Millionen Euro gekauft) - NOTE: 1. © imago images / Kirchner-Media 52/84 Kam auf den letzten Drücker und wurde nach Batshuayi der nächste Auba-Ersatz. Schlug ein wie eine Bombe, erzielte 6 Tore in den ersten 3 BL-Einsätzen in 81 Einsatzminuten. Brach weitere Rekorde und ging nach 26 Buden in 47 Pflichtspielen zu Villarreal. © getty 53/84 Marwin Hitz (Torwart, kam ablösefrei vom FC Augsburg) - NOTE: 3. © getty 54/84 Wurde als Nummer 2 hinter Roman Bürki eingeplant und gewann lange Zeit immer, sobald er einmal im Tor stand. Der Schweizer löste seinen Landsmann 20/21 ab, und wurde wieder Nummer zwei hinter Gregor Kobel. Dann ablösefrei nach Basel. © getty 55/84 Achraf Hakimi (Rechtsverteidiger, kam per Leihe von Real Madrid) - NOTE: 1. © imago images 56/84 Ein Leihgeschäft wie aus dem Lehrbuch! Hakimi avancierte in Dortmund zu einem der Shootingstars der Liga und zeichnete sich vor allem durch sein herausragendes Tempo und Torgefahr aus. Real sackte nach 2 Jahren 40 Millionen für ihn ein. © getty 57/84 SAISON 2019/20: Mats Hummels (Innenverteidiger, kam für 30,5 Millionen Euro vom FC Bayern München) - NOTE: 1,5. © getty 58/84 Wurde auf Anhieb seiner Rolle als Anführer und Leistungsträger gerecht. Geht mit zahlreichen ausgezeichneten Leistungen vorweg und empfahl sich für eine Rückkehr in die Nationalelf bei der EM. Einziges Manko: Immer wieder Knieprobleme. © imago images / Poolfoto 59/84 Nico Schulz (Linksverteidiger, kam für 25,5 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim) - NOTE: 5,5. © imago images / Moritz Müller 60/84 Ein ähnlich teurer Flop wie Schürrle. Ist ständig von Verletzungen gebeutelt und kommt kaum in den Wettkampfmodus. Wenn er spielte, dann allenfalls solide, meist jedoch enttäuschte Schulz. Hatte schon vor der Anklage keine große Zukunft mehr beim BVB. © getty 61/84 Thorgan Hazard (Mittelfeldspieler, kam für 25,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach) - NOTE: 3. © getty 62/84 Zunächst ein guter Transfer, der sich im ersten Jahr auszahlte, als Hazard starke Statistiken aufwies (21 Torbeteiligungen in 43 Pflichtspielen). War dann häufiger verletzt und aufgrund fehlender Konstanz schaffte er den Sprung zum Stammspieler nicht. © getty 63/84 Julian Brandt (Mittelfeldspieler, kam für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen) - NOTE: 4,5. © imago images / Kirchner-Media 64/84 Wurde von Favre immer wieder hin- und hergeschoben, als Neuner ohne Durchschlagskraft. Erst als Achter stark, doch dann lange ein Schatten seiner selbst und teils völlig außer Form. Zeigte sich zuletzt verbessert. © getty 65/84 Erling Haaland (Stürmer, kam für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg) - NOTE: 1. © getty 66/84 Schoss beim Debüt als Joker drei Tore. Knackte zahlreiche Rekorde und traf in 88 Spielen 85-mal. Im Sommer wechselte er per 75-Mio-Klausel zu ManCity. Der BVB machte ordentlich Kasse. Ein Deal, der sich ausgezahlt hat. © getty 67/84 Emre Can (Mittelfeldspieler, kam für eine Leihgebühr von 1 Million Euro von Juventus Turin, eine Saison später wurde Can für 25 Millionen Euro gekauft) - NOTE: 3,5. © imago images 68/84 Wie Haaland im Winter verpflichtet. Brachte Siegeswillen und Kampfgeist in die Mannschaft ein, pendelte aber immer wieder zwischen Bank und Spielfeld sowie Abwehr und Mittelfeld. Seine Aura hilft Dortmunds Mannschaft, allerdings oft fehleranfällig. © getty 69/84 Mateu Morey (Rechtsverteidiger, kam ablösefrei vom FC Barcelona) - NOTE: 4. © getty 70/84 Der Seuchenvogel! Immer dann, wenn Morey heiß läuft und sein großes Potential andeutet, verletzt er sich schwer. So schlimm wie im Mai 21 erwischte es ihn aber noch nie. Steht nun wieder teilweise im Kader, fühlt sich wie ein Neuzugang an. © getty 71/84 SAISON 2020/21: Jude Bellingham (Mittelfeldspieler, kam für 23 Millionen Euro von Birmingham City) - NOTE: 1. © getty 72/84 Der Engländer legte einen tollen Start hin, ehe er wie das gesamte Team in ein Loch fiel. Ist für sein Alter enorm abgeklärt. Defensiv resolut, hohe Laufbereitschaft und auch offensiv auffällig. Kein Zweifel: Bellingham gehört die Zukunft. © getty 73/84 Thomas Meunier (Rechtsverteidiger, kam ablösefrei von Paris Saint-Germain) - NOTE: 5. © imago images / Insidefoto 74/84 Der Belgier enttäuschte lange auf ganzer Linie. Spielte nach seiner dünnen ersten BVB-Saison aber eine gute EM und zeigt sich in der darauffolgenden Saison deutlich verbessert in allen Belangen. Unter Terzic aber angeblich ohne Zukunft. © getty 75/84 Reinier (Mittelfeldspieler, kam per Leihe von Real Madrid) - NOTE: 5,5. © imago images / Ulmer 76/84 Hatte es schwer, weil er ohne Spielpraxis nach langer Corona-Pause aufschlug und sich später selbst mit Covid-19 infizierte. In seinen wenigen Spielen meist unsichtbar und taktisch grün hinter den Ohren. Hatte in Dortmund keine Zukunft. © getty 77/84 Gregor Kobel (Torwart, kam für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart) - Note: 1,5. © getty 78/84 Kam für 15 Mio. Euro vom VfB und schlug voll ein. Dirigiert die Abwehr gut, zeigt glänzende Reflexe und rettete dem BVB schon den ein oder anderen Sieg. Er wird auf Jahre der Stammkeeper sein. © getty 79/84 Donyell Malen (Stürmer, kam für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven) - Note: 4. © getty 80/84 Der Niederländer erlebte eine Debütsaison mit Höhen und Tiefen. Nach holprigen Start schien zwischenzeitlich der Knoten geplatzt. Insgesamt fehlte aber die Konstanz. Bei fünf Tore und sechs Assists in 29 Bundesligaspielen ist noch Luft nach oben. © getty 81/84 Marin Pongracic (Abwehrspieler, kam per Leihe vom VfL Wolfsburg) - Note: 5. © getty 82/84 Sorgte vor allem mit seinem denkwürdigen Interview, bei dem er unter anderem gegen seinen Stammklub VfL Wolfsburg geschossen hatte, für Schlagzeilen. Sportlich bei seinen Einsätzen fehleranfällig. Kein Glücksgriff. © BVB 83/84 Außerdem bediente sich der BVB noch bei der U19 von PSG: In Soumaila Coulibaly kam ein hoch veranlagtes Abwehr-Juwel, das nach Kreuzbandriss langsam herangeführt wird. Außerdem kam der 16-jährige Abdoulaye Kamara. Beide schnuppern langsam Profi-Luft. © imago images 84/84 Kurz vor Zorcs Abschied gab der BVB auch noch die Verpflichtung von Karim Adeyemi bekannt. Der Offensivspieler war nach den Verteidigern Nico Schlotterbeck und Niklas Süle der dritte von insgesamt acht Neuzugängen. Noch keine Bewertung möglich.

BVB, Gerücht: Moukoko-Verlängerung weiter ungewiss

Auch der Vertrag von Sturmjuwel Youssoufa Moukoko läuft 2023 aus, im Gegensatz zu Dahoud wurden die Gespräche wegen einer Verlängerung zwar bereits aufgenommen, gestalten sich aber schwierig.

Laut Bild liegt Moukoko bereits ein unterschriftsreifes Vertragsangebot über drei Jahre vor, der 18-Jährige zögert aber offenbar noch mit der Unterschrift. Moukoko wolle erstmal seine Einsatzzeiten unter Trainer Edin Terzic abwarten und dann eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

"Es gibt nichts Neues", sagte Sebastian Kehl auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Hertha BSC am Donnerstag. "Wir würden gerne den Vertrag mit Youssoufa verlängern. Ich bemühe mich seit längerer Zeit, aktuell gibt es aber keinen neuen Stand."

"Er kann sich bei uns deutlich weiterentwickeln, er ist in einer guten Position und bei einem Klub, der jegliche Möglichkeiten bietet. Alle jungen Talente kommen zu uns, weil sie sich genau diese Spielpraxis erhoffen; weil wir der Klub sind, der es in der Vergangenheit immer wieder geschafft hat, alle Jungs auf das nächste Level zu bringen. Diesen Weg versuchen wir Youssoufa aufzuzeigen."

© getty Edin Terzic (l.) gilt als Nachwuchsförderer und hält große Stücke auf Youssoufa Moukoko.

BVB, News: Kehl reagiert auf Champions-League-Auslosung

Borussia Dortmund trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Manchester City, FC Sevilla und FC Kopenhagen. Vergangene Saison scheiterten die Schwarz-Gelben bereits in der Vorrunde in einer Gruppe mit Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon und Besiktas Istanbul.

"Wir sind im letzten Jahr bitter gescheitert in der Gruppenphase, das soll uns in diesem Jahr nicht passieren", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Mikrofon von Sky Sport.

Mit Manchester City und dem FC Sevilla trifft der BVB auf zwei Gegner auf die man schon in der Saison 2020/21 in der Champions League traf. Im Achtelfinale konnte sich Dortmund damals gegen Sevilla durchsetzen, bevor man in der nächsten Runde gegen Manchester City ausschied.

Kopenhagen ist die einige Unbekannte in der Gruppe und "eine Mannschaft, mit der wir uns intensiv beschäftigen müssen", betonte Kehl. "Das werden wir sehr ernst angehen und wir wollen unser Bestes geben."

Kehl zeigte sich mit Hinblick auf die Aufgaben in der kommenden Champions-League-Saison alles in allem aber glücklich: "Mit der Gruppe, in der wir jetzt sind, können wir ganz gut leben."

