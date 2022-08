Champions League - Pressestimmen zur Auslosung der CL-Gruppenphase: "Brutale Bombe" für Barca

Die internationale Presse blickt nach der Auslosung der Gruppenphase der Champions League vor allem auf die Rückkehr von Robert Lewandowski nach München und Erling Haaland nach Dortmund. Die Pressestimmen zur Auslosung der Champions-League-Gruppenphase.

Spanien

Sport: "Champions-League-Bombe - Lewandowski wird in München sein Comeback geben und die Blaugrana-Mannschaft muss ihr Bestes geben, um die Gruppenphase zu überstehen."

AS: "Gruppenauslosung - Glück für Madrid und Atlético. Barca erwartet Bayern und Inter und Sevilla, Manchester."

Mundo Deportivo: "Brutal - Barca steht vor einer sehr schwierigen Gruppe mit Bayern und der Rückkehr von Lewy. Real Madrid ist zurück im Rennen, leichte Gruppe für Atleti, schwere für Sevilla."

Marca: "Die Auslosung der Champions League hat für Xavis Barcelona ein paar giftige Lose ergeben. Neben Sevilla ist das Team aus der Azulgrana am schlechtesten dran, denn das Doppelkreuz mit Bayern und Inter Mailand verspricht starke Emotionen."

Italien

La Gazetta dello Sport: "Inter - Es konnte nicht schlimmer kommen. Gegen Bayern und Barca braucht es eine herausragende Mannschaft. Milan - Nur Chelsea ist beängstigend. Maldini ist "zufrieden". Juve - PSG ist eine Falle. Messi und Benfica. Für Nedved ist es "kompliziert". Napoli - Es ist möglich zu träumen. Klopp und Ajax, aber mit Osimhen und Kvaratskhelia kann es klappen."

Corriere dello Sport: "Champions-League-Auslosung - Pioli und Spaletti mit einem halben Lächeln. Wieder Liverpool für Napoli. Inter in einer schweren Gruppe: Bayern und Barcelona."

Netzreaktionen zur CL-Auslosung: "Gott hat uns verlassen"

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München

Dieser spanische Barca-Fan fasste die Auslosung wie folgt zusammen: "Gott hat uns verlassen"

Günter Klein (Münchner Merkur)

Paul Grotenburg (Sport Bild)

Frankreich

L'Equipe: "MISSION ZUM MARS - Die Reise zum Achtelfinale (Hinreise im Februar, Rückreise im März 2023). Für Paris und Marseille wird es spannend. PSG muss die Hindernisse Juve und Benfica umgehen. Für OM, das den großen europäischen Stars aus dem Weg gegangen ist, wird die Mission kompliziert, aber möglich sein."

England

Daily Mail: "Barcelonas Medien-Mouthpiece Sport wettert gegen Bayern Münchens Chef Oliver Khan, weil er ein Unentschieden in der Champions League "VERGESSEN" hat und unterstellt ihm mangelnden "Respekt" vor dem Gegner."

Daily Telegraph: "ManCitys Haaland kehrt nach Dortmund zurück, Giroud und Tomori kehren zu Chelsea zurück. Tottenham erhält günstiges Los, Celtic trifft auf Titelverteidiger Real Madrid."

Sun: "EURO-STARS - Liverpool trifft auf die Rangers in einer großen Schlacht um England, während Chelsea, Man City und die Spurs bei der Auslosung der Champions League den großen Jungs aus dem Weg gehen."

Sky Sports: "Liverpool und Rangers treffen in der Champions-League-Gruppenphase aufeinander im Kampf um England; Erling Haaland steht vor einem Wiedersehen mit Borussia Dortmund; Chelsea zieht Milan, Salzburg und Zagreb in Gruppe E; Spurs erhalten günstige Auslosung mit Frankfurt, Sporting und Marseille; Celtic trifft in Gruppe F auf Titelverteidiger Real Madrid."

Guardian: "Alle englischen Mannschaften haben gute Aussichten auf ein Weiterkommen, während Bayern München Barcelonas Rückkehr in die Elite auf die Probe stellen wird."

Independent: "Liverpool trifft in der Champions-League-Gruppenphase auf die Rangers, während die Auslosung auch ein sofortiges Wiedersehen zwischen Manchester Citys Stürmer Erling Haaland und seinem ehemaligen Verein Borussia Dortmund vorsieht."