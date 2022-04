Nach der herben Niederlage im Hinspiel des Champions League-Viertelfinals stehen die Bayern vor dem Ausscheiden. Welcher Anbieter das alles entscheidende Rückspiel im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Champions League: Warum zeigt DAZN das Rückspiel FC Bayern München gegen den FC Villarreal nicht live im TV und Livestream?

Nach dem enttäuschenden Auftritt im Hinspiel des Champions League-Viertelfinals gegen Villarreal machte sich Ernüchterung beim Rekordmeister breit. War man noch als klarer Favorit ins erste Duell mit den Ostspaniern gegangen, konnte man sich nach 90 Minuten glücklich schätzen, nur mit einem Tor zurückzuliegen. "Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht, in allen Bereichen. (…) Es ist eine verdiente Niederlage", resümierte Trainer Julian Nagelsmann die Leistung seines Teams.

Woran hat es gelegen? In den Augen von Mittelfeld-Motor Joshua Kimmich fehlte es den Bayern vor allem im ersten Durchgang an Zweikampfpräsenz. Coach Julian Nagelsmann hingegen sah insbesondere die taktische Ausrichtung auf die Flügelspieler als gescheitert. Mit Hinblick auf das Rückspiel zeigten sich jedoch beide gleichsam optimistisch: "Da werden wir ein anderes Gesicht zeigen", gaben sie bei der Pressekonferenz an.

Champions League: Warum zeigt DAZN das Rückspiel FC Bayern München gegen den FC Villarreal nicht live im TV und Livestream? - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: Viertelfinale Rückspiel

Viertelfinale Rückspiel Datum: Dienstag, 12. April

Dienstag, 12. April Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Allianz Arena in München

Champions League: Warum zeigt DAZN das Rückspiel FC Bayern München gegen den FC Villarreal nicht live im TV und Livestream? - Übertragung im TV und Livestream

Während das Hinspiel noch beim Streamingdienst DAZN gezeigt wurde, liegen die Übertragungsrechte des Rückspiels in Händen eines anderen Anbieters. Welcher das ist, wie ihr darauf zugreifen könnt und wann die Ausstrahlung ihren Anfang nimmt, erfahrt Ihr im folgenden.

Champions League: Warum zeigt DAZN das Rückspiel FC Bayern München gegen den FC Villarreal nicht live im TV und Livestream? - Übertragung im Livestream

Wie schon in den vergangenen Champions League-Spielzeiten ist die Übertragungssituation auch in dieser wieder eine durchaus komplizierte. So besitzt der Livesportanbieter DAZN zwar einen Großteil der Übertragungsrechte, jedoch längst nicht alle. Immer genau eine Dienstagspartie pro Spielwoche fällt nämlich an die Streamingsparte von Amazon, Amazon Prime Video. Genau dies betrifft nun auch die Begegnung zwischen den Bayern und Villarreal.

Wer nun bereits auf ein Abonnement von AmazonPrime zurückgreifen kann, der oder die darf sich freuen, denn: die Übertragung des Matches ist bereits vollumfänglich in Eurem Tarif enthalten. Der Beginn der Übertragung wurde auf 20.00 Uhr terminiert. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Doch auch, wenn Ihr noch kein AmazonPrime-Mitglied seid, braucht Ihr Euch keine Sorgen zu machen. Derzeit bietet das Unternehmen wieder die Möglichkeit, das gesamte Angebot innerhalb eines kostenlosen Probemonats auszutesten. Wer also für insgesamt 30 Tage am Stück auf die große Prime Video-Bibliothek, die kostenfreie Lieferung aller Prime-Produkte oder auch auf exklusive Prime-Angebote zugreifen will, kann sich über diesen Link seinen Gratismonat sichern.

Champions League: Warum zeigt DAZN das Rückspiel FC Bayern München gegen den FC Villarreal nicht live im TV und Livestream? - Übertragung im TV

Da es sich bei Amazon Prime Video um einen reinen Streamingdienst handelt, wird es keine Übertragung im linearen Fernsehen geben.

Champions League: Warum zeigt DAZN das Rückspiel FC Bayern München gegen den FC Villarreal nicht live im TV und Livestream? - Liveticker bei SPOX

Wer keine Möglichkeit hat, das Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal live zu sehen, hat zum Glück noch eine passende Alternative: Den SPOX-Liveticker. Unsere minütlichen Updates halten Euch stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Bayern vs. FC Villarreal

Champions League: Warum zeigt DAZN das Rückspiel FC Bayern München gegen den FC Villarreal nicht live im TV und Livestream? - Statistiken zum Hinspiel