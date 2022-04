Der FC Bayern München ist im Rahmen der Champions League zu Gast beim FC Villarreal. Das Viertelfinal-Hinspiel wird im Liveticker bei SPOX getickert.

In der Champions League geht es heute so richtig zur Sache. Deutschlands einziger Verein, der noch im Bewerb ist, Bayern München, bestreitet gegen Villarreal das Viertelfinal-Hinspiel. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine spielentscheidende Aktion.

Villarreal vs. FC Bayern München: Viertelfinale der Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zum dritten Mal in der Geschichte der Champions-League stehen sich der FC Villarreal und der FC Bayern München gegenüber. Die beiden vorigen Duelle fanden in der Saison 2011/12 in der Gruppenphase statt. Die Münchner konnten damals beide für sich entscheiden und gewannen einmal 2:0, einmal 3:1.

Vor Beginn: Im Estadio de la Ceramica (Villarreal) wird das Spiel um 21 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem FC Villarreal und Bayern München.

Villarreal vs. FC Bayern München: Viertelfinale der Champions League heute im TV und Livestream

DAZN besitzt die Übertragungsrechte für die Partie und überträgt sie ab 20.30 Uhr im Livestream. Von Anfang der Sendung bis zum Ende begleitet Euch folgendes Personal durch das Spektakel:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Das Abo kostet im Monat 29,99 Euro. Das Jahresabo ist für 274,99 Euro zu haben.

Villarreal vs. FC Bayern München: Viertelfinale der Champions League - Voraussichtliche Aufstellungen

Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Alfonso Pedraza - Capoue, Parejo - Yeremy, Lo Celso - Gerard, Danjuma

Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Alfonso Pedraza - Capoue, Parejo - Yeremy, Lo Celso - Gerard, Danjuma FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Champions League, Viertelfinale: Die Hinspiele im Überblick