Der FC Bayern München duelliert sich im Achtelfinale der Champions League in zwei Spielen mit Red Bull Salzburg. Wir zeigen Euch, wo die beiden Partien live im TV und im Livestream gezeigt werden.

FC Bayern, Achtelfinale der Champions League gegen Red Bull Salzburg: Datum, Ort, Zeit, Infos

Für den FC Bayern München wird es bald wieder auch auf europäischer Ebene ernst! Der Rekordmeister zog als einziger Bundesligist in der Champions League ins Achtelfinale ein und trifft dort auf Red Bull Salzburg.

Das Hinspiel findet am Mittwoch, 16. Februar, in Salzburg statt, das Rückspiel am Dienstag, 8. März, in der Münchner Allianz Arena. Spielbeginn ist jeweils um 21 Uhr.

Während der FC Bayern das Achtelfinale mit sechs Siegen als souveräner Sieger der Gruppe E erreichte, zog Salzburg als Zweiter der Gruppe G in die K.o.-Runde ein. In ihren heimischen Ligen sind der FC Bayern München München und Red Bull Salzburg in dieser Saison das Maß aller Dinge. Bayern München führt die Bundesliga souverän vor Borussia Dortmund an, der Vorsprung von Salzburg in der österreichischen Bundesliga auf den ersten Verfolger ist bereits zweistellig (Stand: 4. Februar 2022).

© getty Nationalspieler Karim Adeyemi ist der Torjäger in Diensten von RB Salzburg.

FC Bayern: Achtelfinale der Champions League gegen Red Bull Salzburg im Überblick

Datum Anpfiff Heim Gast Mittwoch, 16. Februar 21 Uhr RB Salzburg Bayern München Dienstag, 8. März 21 Uhr Bayern München RB Salzburg

FC Bayern: Wer zeigt / überträgt Achtelfinale der Champions League gegen Red Bull Salzburg live im TV und Livestream?

Das Achtelfinalduell zwischen dem FC Bayern München und RB Salzburg geht ohne eine Live-Übertragung im Free-TV über die Bühne. Im frei empfangbaren Fernsehen ist in dieser Saison nur noch ein Champions-League-Spiel live zu sehen: Das Finale am 28. Mai beim ZDF.

Die Übertragungsrechte an den Achtelfinalspielen der Champions League liegen mit DAZN und Amazon bei zwei unterschiedlichen Anbietern. Das spielt auch für die Spiele zwischen dem FC Bayern München und RB Salzburg eine Rolle.

Das Hinspiel am 16. Februar könnt Ihr live nur bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst zeigt nämlich alle Achtelfinalspiele die an einem Mittwoch stattfinden exklusiv. Sehen könnt Ihr das Spiel auch in einer Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Inter Mailand und dem FC Liverpool.

Zum Rückspiel am 8. März wechselt nicht nur das Heimrecht, sondern auch der übertragende Anbieter. Die Partie ist nämlich exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen. Den Streamingdienst könnt ihr für 30 Tage kostenlos testen, danach kostet euch ein jederzeit monatlich kündbares Abonnement 7,99 Euro pro Monat.

Um ein kostenpflichtiges Abo kommt Ihr auch nicht herum, wenn Ihr das Hinspiel live verfolgen wollt. DAZN verlangt seit dem 1. Februar von Neukunden für ein jederzeit kündbares Monatsabo 29,99 Euro und für ein Jahresabo 274,99 Euro.

Für Fußball-Fans lohnt sich ein Abo des Streamingdienstes in den kommenden Wochen und Monaten auf alle Fälle. Neben dem Großteil der Spiele in der weiteren CL-Saison, zeigt DAZN auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie reihenweise Spiele aus den europäischen Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

FC Bayern: Wer zeigt / überträgt Achtelfinale der Champions League gegen Red Bull Salzburg live im TV und Livestream? - Weitere Informationen zu DAZN

