Die K.o-Runde der Champions League steht an! Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Achtelfinals und welche Spiele von Amazon Prime gezeigt werden.

Wie jedes Achtelfinale besteht auch die erste Runde des Champions-League-K.o-Systems in dieser Saison wieder aus acht Duellen, diese werden zudem mit einem Hin- und Rückspiel ausgetragen - macht insgesamt 16 Spiele! Vier dieser Spiele werden bei Amazon Prime zu sehen sein, dort ist unter anderem ein deutscher Topklub beteiligt.

Champions League Achtelfinale, Übertragung: Diese Spiele zeigt Amazon Prime

PSG vs. Real Madrid! Amazon Prime zeigt direkt das erste Spiel des Champions-Leagues-Achtelfinals am 15. Februar live und exklusiv in voller Länge.

Im deutschen Free-TV ist in dieser Saison übrigens nur noch ein Spiel der Königsklasse zu sehen: Das Finale.

Datum Anpfiff Heim Gast Runde Übertragung Dienstag, 15. Februar 21 Uhr Paris St. Germain Real Madrid Hinrunde Amazon Prime Dienstag, 15. Februar 21 Uhr Sporting Lissabon Manchester City Hinrunde DAZN Mittwoch, 16. Februar 21 Uhr Inter Mailand FC Liverpool Hinrunde DAZN Mittwoch, 16. Februar 21 Uhr RB Salzburg Bayern München Hinrunde DAZN Dienstag, 22. Februar 21 Uhr FC Chelsea Lille OSC Hinrunde Amazon Prime Dienstag, 22. Februar 21 Uhr FC Villarreal Juventus Turin Hinrunde DAZN Mittwoch, 23. Februar 21 Uhr Atletico Madrid Manchester United Hinrunde DAZN Mittwoch, 23. Februar 21 Uhr Benfica Lissabon Ajax Amsterdam Hinrunde DAZN Dienstag, 8. März 21 Uhr FC Bayern RB Salzburg Rückrunde Amazon Prime Dienstag, 8. März 21 Uhr FC Liverpool Inter Mailand Rückrunde DAZN Mittwoch, 9. März 21 Uhr Real Madrid Paris St. Germain Rückrunde DAZN Mittwoch, 9. März 21 Uhr Manchester City Sporting Lissabon Rückrunde DAZN Dienstag, 15. März 21 Uhr Manchester United Atletico Madrid Rückrunde Amazon Prime Dienstag, 15. März 21 Uhr Ajax Amsterdam Benfica Lissabon Rückrunde DAZN Mittwoch, 16. März 21 Uhr Juventus Turin FC Villareal Rückrunde DAZN Mittwoch, 16. März 21 Uhr Lille OSC FC Chelsea Rückrunde DAZN

© getty Robert Lewandowski und der FC Bayern treffen im Achtelfinale der Champions League auf RB Salzburg.

Champions League, Übertragung: Das Achtelfinale auf Amazon Prime sehen

Die Augen der deutschen Football-Fans sind jetzt schon auf den FC Bayern konzentriert, da die anderen deutschen Teilnehmer den Einzug in das Achtelfinale der Champions League verpasst haben. Das Rückspiel der Münchner gegen RB Salzburg am 8. März ist bei Amazon Prime zu sehen.

Falls Ihr nicht auf den vollen Genuss der Champions League verzichten wollt, braucht Ihr unbedingt Amazon Prime. Den Streamingdienst könnt ihr für 30 Tage kostenlos testen, danach kostet euch ein jederzeit monatlich kündbares Abonnement 7,99 Euro pro Monat.

Champions League, Übertragung: Das Achtelfinale auf DAZN sehen

DAZN überträgt 12 der 16 Spiele im Achtelfinale der Champions League live und exklusiv in voller Länge. Der Streamingdienst zeigt zudem Spitzenfußball aus vier der fünf europäischen Topligen sowie NFL, NBA, Boxen, UFC, WWE, Handball, Darts, Tennis, die Olympischen Spiele und noch viel mehr!

Das gesamte Angebot dort seht Ihr als Neukunden mit dem jederzeit monatlich kündbaren Abonnement für 29,99 Euro im Monat oder dem vergleichsweise günstigeren Jahresabonnement für 274,99 Euro für zwölf Monate. Jetzt anmelden!

Champions League: Alle Spiele im Liveticker verfolgen

Alternativ zu den Livebildern könnt Ihr alle Spiele der Champions League wie gewohnt auch mit den SPOX-Livetickern verfolgen! Mit den Tickern bekommt Ihr im Minutentakt die wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus den jeweiligen Stadien.

Hier zur Übersicht der Liveticker am ersten Champions-League-Spieltag des Jahres.

Champions League: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre