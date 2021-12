Der FC Bayern München muss im Achtelfinale der Champions League gegen den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg ran. Alle Infos zum Duell, wann die Partien stattfinden und wo Ihr diese live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sechs Spiele, sechs Siege - so lautet die Bilanz des FC Bayern München in der Gruppenphase der Champions League. Gegen Benfica, den FC Barcelona und Dynamo Kiew kassierten die Münchner lediglich drei Treffer und erzielten 22. Der Abstand auf den Gruppenzweiten Benfica betrug am Ende ganze zehn Punkte.

Aufgrund dieser starken Vorrunde steht der FC Bayern völlig verdient im Achtelfinale der Königsklasse. Der Champions-League-Sieger von 2019/20 trifft in der Runde der letzten 16 auf Red Bull Salzburg, den österreichischen Meister.

Erst in der vergangenen Champions-League-Saison standen sich die beiden Klubs zwei Mal in Pflichtspielen gegenüber. Die Münchner konnten sich beide Male durchsetzen (6:2 und 3:1).

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg, Achtelfinale der Champions League: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

Anders als in den Jahren zuvor ist der FC Bayern dieses Mal die einzige deutsche Mannschaft, die es in die K.o.-Phase der Königsklasse schaffen konnte. Borussia Dortmund und RB Leipzig beendeten die Gruppenphase auf Rang drei und setzen daher ihre Europa-Saison in der Europa League fort. Der VfL Wolfsburg hingegen war Gruppenletzter.

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg, Achtelfinale der Champions League: Datum und Termin

Der FC Bayern hingegen ist bald wieder im Einsatz. Genauer gesagt findet das Hinspiel gegen Salzburg am Mittwoch, den 16. Februar, in der Salzburger Red Bull Arena statt. Das Rückspiel in der Münchner Allianz Arena steigt fast drei Wochen später, am 8. März 2022.

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg, Achtelfinale der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für den prestigereichsten europäischen Wettbewerb teilen sich in Deutschland der Streamingdienst DAZN und Amazon Prime. 12 der 16 Partien überträgt DAZN, um vier kümmert sich Amazon Prime. Ähnlich wie in der Gruppenphase zeigt Amazon Prime auch im Achtelfinale lediglich Dienstagsspiele - zwei in der Hinrunde, zwei in der Rückrunde.

Da es sich beim Hinspiel zwischen Bayern München und Red Bull Salzburg um ein Mittwochsspiel handelt, ist bereits sicher, dass DAZN für die Übertragung zuständig sein wird. Das Rückspiel jedoch ist ein Dienstagsspiel. Der Versandriese darf an Dienstagen auswählen, welches Spiel er zeigen will. Es ist anzunehmen, dass Amazon Prime sich für das Spiel mit deutscher Beteiligung, also FC Bayern vs. Salzburg, entscheidet.

Während in Deutschland 12 von 16 Achtelfinalpartien beim "Netflix des Sports" zu sehen sind, bietet DAZN in Österreich jedes einzelne Spiel im Livestream an. In der Schweiz hält der Streamingdienst hingegen keine Übertragungsrechte.

Champions League, Achtelfinale: Die Paarungen im Überblick