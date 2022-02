In der Champions League geht die K.o.-Runde heute mit zwei Achtelfinal-Hinspielen weiter. Auch der FC Bayern München spielt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Gestern fiel mit zwei Partien der Starschuss zum Achtelfinale der Champions League. Dieses wird am heutigen Mittwoch, 16. Februar, mit den beiden nächsten Hinspielen fortgesetzt.

Aus deutscher Sicht geht die K.o.-Runde heute erst so richtig los. Der noch einzige im Wettbewerb verbliebene Bundesligist FC Bayern München tritt zu seinem Achtelfinal-Hinspiel beim österreichischen Spitzenklub RB Salzburg an. Außerdem empfängt heute Inter Mailand den FC Liverpool. Die noch offenen vier Achtelfinal-Hinspiele finden am kommenden Dienstag und Mittwoch statt.

Die beiden heutigen Spiele beginnen jeweils um 21 Uhr.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Wer sich die heutigen CL-Spiele live ansehen will, der benötigt "nur" ein DAZN-Abo. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison nämlich alle Mittwochsspiele der Champions League exklusiv.

Angeboten werden heute Livestreams zu den den beiden Einzelspielen, sowie einer zur Konferenz. Während dessen Übertragung um 20.45 Uhr beginnt, startet der Livestream von RB Salzburg vs. FC Bayern München bereits um 20.30 Uhr. Etwas gedulden müssen sich Anhänger von Inter Mailand und des FC Liverpool. Die Übertragung zu diesem interessanten Duell beginnt erst kurz vor Anpfiff der Partie.

Mit einer Zuzahlung zu einem bestehenden Sky- oder Vodafone-Vertrag sind die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 zu empfangen. DAZN 1 zeigt heute RB Salzburg vs. FC Bayern München, auf DAZN 2 läuft die Konferenz.

Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo (Monatsabo 29,99 Euro; Jahresabo 279,99 Euro). Das "Netflix des Sports" zeigt neben der Champions League auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga und zahlreiche Begegnungen aus den Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

