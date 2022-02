Am 15. Februar geht die Champions-League-Saison 2021/22 mit dem Achtelfinale weiter. Wir zeigen Euch, welche Hin- und Rückspiele exklusiv im TV und im Livestream bei DAZN zu sehen sind.

Champions League: Spiele des Achtelfinales live verfolgen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

Champions League, Achtelfinale: Datum, Zeit, Infos

Die Königsklasse des europäischen Vereinsfußballs kehrt bald aus ihrer Winterpause zurück! Am 15. Februar beginnt das Achtelfinale der Champions League 2021/22 mit den beiden ersten Hinspielpartien. Nach Abschluss der Gruppenphase spielen in diesem 16 Mannschaften in acht Duellen mit Hin- und Rückspiel um den Einzug ins Viertelfinale. Etwas betrüblich aus deutscher Sicht ist, dass mit dem FC Bayern nur noch ein Bundesligist im Wettbewerb vertreten ist. Der Rekordmeister trifft im Achtelfinale auf den FC Salzburg.

Das Achtelfinale zieht sich über einen Zeitraum von etwas über einen Monat hin. Am 16. März stehen die beiden letzten Rückspiele auf dem Programm.

Champions League: Die Achtelfinal-Partien im Überblick

Team 1 Team 2 Benfica Lissabon Real Madrid FC Villarreal Manchester City Atletico Madrid FC Bayern München FC Salzburg FC Liverpool Inter Mailand Ajax Amsterdam Sporting Lissabon Juventus Turin FC Chelsea OSC Lille Paris Saint-Germain Manchester United

Champions League Achtelfinale, Übertragung: Diese Spiele zeigt DAZN

Die Übertragungsrechte an der Champions League liegen in dieser Saison bei drei Anbietern - DAZN, Amazon und dem ZDF, welches das Finale live im Free-TV überträgt. Für die Übertragungen der Achtelfinalspiele sind nur DAZN und Amazon verantwortlich.

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Mehrheit der Achtelfinalspiele exklusiv - nämlich zwölf. Dabei handelt es sich um alle acht Mittwochsspiele und vier Dienstagsspiele. Zudem bietet DAZN am 15. und 22 Februar sowie am 9. und 16. März jeweils eine zwei Spiele umfassende Konferenz ein. Abrufen könnt Ihr alle Livestreams zu den Einzelspielen und der Konferenz auf dazn.com und über die DAZN-App auf dem Endgerät Eurer Wahl. Mit der App können die Livestreams auch auf Smart-TVs verfolgt werden. Zusätzlich zeigt DAZN ausgewählte Achtelfinalspiele auf den beiden linearen TV-Kanälen DAZN 1 und DAZN 2.

Die nicht von DAZN übertragenen Achtelfinalspiele werden exklusiv von Amazon Prime Video übertragen - unter anderem am 8. März die Partie FC Bayern München vs. FC Salzburg. Amazon Prime Video könnt ihr für 30 Tage kostenlos testen, danach kostet euch ein jederzeit monatlich kündbares Abonnement 7,99 Euro pro Monat.

Auch für DAZN benötigt Ihr ein Abo. Die Preise: 29,99 Euro im Monat für das Monatsabo oder einmalig 274,99 Euro für das Jahresabo.

Vor allem für Freunde des Fußballs ist DAZN ein Muss! Neben der fast kompletten Champions League seht Ihr dort auch noch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie zahlreiche Topspiele aus der Primera Division, Serie A und Ligue 1. Und auch für Liebhaber anderer Sportarten hat das "Netflix des Sports" allerhand zu bieten: US Sport (NFL, NBA), Darts, Boxen, MMA, Tennis, Handball, Wintersport, ...

© getty Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf den FC Salzburg.

Champions League, Achtelfinale: Alle Übertragungen im Überblick

Datum Anpfiff Heim Gast Runde Übertragung Dienstag, 15. Februar 21 Uhr Paris St. Germain Real Madrid Hinrunde Amazon Prime Dienstag, 15. Februar 21 Uhr Sporting Lissabon Manchester City Hinrunde DAZN Mittwoch, 16. Februar 21 Uhr Inter Mailand FC Liverpool Hinrunde DAZN Mittwoch, 16. Februar 21 Uhr RB Salzburg Bayern München Hinrunde DAZN Dienstag, 22. Februar 21 Uhr FC Chelsea Lille OSC Hinrunde Amazon Prime Dienstag, 22. Februar 21 Uhr FC Villarreal Juventus Turin Hinrunde DAZN Mittwoch, 23. Februar 21 Uhr Atletico Madrid Manchester United Hinrunde DAZN Mittwoch, 23. Februar 21 Uhr Benfica Lissabon Ajax Amsterdam Hinrunde DAZN Dienstag, 8. März 21 Uhr FC Bayern RB Salzburg Rückrunde Amazon Prime Dienstag, 8. März 21 Uhr FC Liverpool Inter Mailand Rückrunde DAZN Mittwoch, 9. März 21 Uhr Real Madrid Paris St. Germain Rückrunde DAZN Mittwoch, 9. März 21 Uhr Manchester City Sporting Lissabon Rückrunde DAZN Dienstag, 15. März 21 Uhr Manchester United Atletico Madrid Rückrunde Amazon Prime Dienstag, 15. März 21 Uhr Ajax Amsterdam Benfica Lissabon Rückrunde DAZN Mittwoch, 16. März 21 Uhr Juventus Turin FC Villareal Rückrunde DAZN Mittwoch, 16. März 21 Uhr Lille OSC FC Chelsea Rückrunde DAZN

Champions League Achtelfinale, Übertragung: Diese Spiele zeigt DAZN - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League: Das Achtelfinale im Liveticker

Live verfolgen könnt Ihr alle Achtelfinalspiele der diesjährigen Champions League auch bei SPOX im Liveticker.

Hier zur Übersicht der Liveticker am ersten Champions-League-Spieltag des Jahres.



Champions League: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre