Villarreal vs. Manchester United, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League kommt es heute in der Gruppe F zum Duell zwischen dem FC Villarreal und Manchester United. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie des 5. Spieltags der Gruppenphase live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Champions League: Villarreal vs. Manchester United - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Die Gruppenphase der Champions League 2021/22 geht in die entscheidende Phase! In der Gruppe F empfängt am heutigen Dienstag, 23. November, der FC Villarreal das Team von Manchester United. Das Spiel wird um 18.45 Uhr im Estadio de la Ceramica in Villarreal vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych angepfiffen.

In der Gruppe F liegt das Feld der vier Mannschaften nach dem 4. Spieltag noch eng zusammen. Jedes Team darf sich noch Hoffnungen auf den Einzug ins Achtelfinale machen - das gilt in erster Linie für den FC Villarreal und Manchester United. Diese beiden Mannschaften liegen vor dem heutigen direkten Duell mit jeweils sieben Punkten auf den Tabellenplätzen 1 (Manchester United) und 2 (Villarreal). Der Sieger - sollte es einen geben - macht einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase.

Bei Manchester United hat heute ein neuer Trainer das Sagen. Nach der 1:4-Niederlage am vergangenen Samstag bei Premier-League-Kellerkind FC Watford trennten sich die Red Devils am Folgetag von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer. Heute sitzt der frühere United-Profi Michael Carrick, bisher Solskjaers Assistent, auf der Bank. Wunschkandidat auf die Solskjaer-Nachfolge ist Zinedine Zidane.

Noch unter Solskjaer gewann Manchester United am 2. Spieltag das Duell der beiden Europa-League-Finalisten der Vorsaison mit 2:1.

Champions League: Die heutigen Spiele des 5. Gruppenspieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Dienstag, 23. November 2021 18.45 Uhr Dynamo Kiew FC Bayern München Dienstag, 23. November 2021 18.45 Uhr FC Villarreal Manchester United Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr FC Barcelona SL Benfica Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr Young Boys Bern Atalanta Bergamo Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr OSC Lille Red Bull Salzburg Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr FC Sevilla VfL Wolfsburg Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr FC Chelsea Juventus Turin Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr Malmö FF Zenit St. Petersburg

Villarreal vs. Manchester United, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Auch am 5. Spieltag der Cl-Gruppenphase gibt es von keinem Spiel Livebilder im Free-TV zu sehen. Dieser Zustand dauert bis zum Finale an, dieses wird dann auch im ZDF im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Für das heutige Spiel zwischen Villarreal und Manchester United liegen die exklusiven Übertragungsrechte bei DAZN. Mit Ausnahme der Partie des VfL Wolfsburg beim FC Sevilla könnt Ihr dort an diesem Spieltag auch alle weiteren Spiele der Königsklasse bei dem Streamingdienst im Livestream verfolgen.

Dieser startet mit der Übertragung von Villarreal vs. Manchester United heute wenige Minuten vor dem Anpfiff. Kommentator des Spiels ist Oliver Forster. Bereits um 18.30 Uhr beginnt bei DAZN die Konferenz. Zweites Spiel in der frühen Konferenz ist heute neben Villarreal vs. Manchester United heute übrigens Dynamo Kiew vs. FC Bayern München.

Erste Voraussetzung, um den DAZN-Livestream ohne größere Probleme zu empfangen, ist eine gute Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Zugriff auf den Livestream zum Einzelspiel und der Konferenz habt Ihr auch von unterwegs über die DAZN-App auf Eurem Mobiltelefon oder über den Browser Eurer Wahl auch über den Laptop. Mit den meisten Smart-TVs ist es auch möglich, sich das Live-Bild über die App auf den großen Bildschirm zuhause zu holen.

Villarreal vs. Manchester United, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Ihr habt keine Zugriff auf DAZN oder könnt Euch das Spiel dort heute nicht live ansehen? Dann nichts wie reingeklickt in den ausführlichen und kostenlosen Liveticker von SPOX. In diesem verpasst Ihr garantiert keine wichtige Spielszene.

Hier geht's zum Liveticker FC Villarreal - Manchester United.

Champions League: Villarreal vs. Manchester United - Voraussichtliche Aufstellungen

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Pedraza - Parejo, Capoue, Coquelin - Pino, Dia, Danjuma

Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Pedraza - Parejo, Capoue, Coquelin - Pino, Dia, Danjuma Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Dalot - Van de Beek, Fred - Sancho, Fernandes, Rashford - Ronaldo

Champions League: Die Gruppe F im Überblick

United führt die Tabelle trotz des schlechteren Torverhältnisses an, denn die erste Begegnung ging mit 2:1 an die Engländer, die somit im direkten Vergleich die Nase gegenüber den Spaniern vorn haben.