Mehr als die Hälfte der Champions-League-Gruppenphase ist zu Ende, zwei Spieltage sind noch übrig. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, welches Spiel am 5. Spieltag im Livestream bei Amazon Prime kommt.

Champions League: Wann findet der 5. Spieltag statt?

In der Champions League geht es in knapp zwei Wochen im Rahmen des 5. Gruppenspieltags wieder zur Sache. Am Dienstag, den 23. November, wird die erste Hälfte der Runde absolviert. Der Rest wird dann direkt am Folgetag bestritten. An beiden Tagen finden jeweils acht Partien statt.

Der bereits fix für das Achtelfinale qualifizierte FC Bayern München trifft am 23. November auswärts auf Dynamo Kiew. Etwas später am selben Tag ist der VfL Wolfsburg zu Gast beim FC Sevilla. Borussia Dortmund und RB Leipzig sind dann am 24. November im Einsatz. Die Schwarz-Gelben müssen gegen Sporting Lissabon ran, während Club Brügge Leipzigs Gegner sein wird.

© getty Der FC Bayern steht nach dem 5:2-Sieg gegen Benfica bereits fix im Achtelfinale.

Champions League live bei Amazon Prime: Dieses Spiel kommt am 5. Spieltag im Livestream

Auch am 5. Spieltag werden die meisten Spiele der Gruppenphase wieder von DAZN übertragen. Genauer gesagt zeigt der Streamingdienst 15 der 16 Partien live und in voller Länge und bietet an beiden Tagen zudem auch jeweils eine Konferenz an.

Eines dieser 16 Spiele seht Ihr also bei Amazon Prime, dem Anbieter, der in dieser Saison neben DAZN ebenfalls Übertragungsrechte an der Königsklasse besitzt. Am 5. Spieltag ist das Spiel, das Amazon Prime im Livestream überträgt, das Duell zwischen dem FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg.

Da DAZN keine Rechte an Sevilla vs. Wolfsburg besitzt, ist lediglich dieses Spiel nicht Teil der Champions-League-Konferenz am 23. November, der Rest ist in der Konferenz zu sehen. Am 24. November seht Ihr dementsprechend alle Spiele des Tages in der Konferenz.

Champions League: Der 5. Spieltag im Liveticker

Ihr wollt Sevilla gegen Wolfsburg live verfolgen, habt aber kein Zugang zum Angebot von Amazon Prime? Dann kann Euch SPOX aushelfen. Wir tickern die Partie - genau wie alle anderen Partien des 5. Spieltags - live und detailliert für Euch mit.

Champions League: Der 5. Spieltag im Überblick