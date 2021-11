FC Brügge vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für RB Leipzig steht in der Champions League heute das Spiel beim FC Brügge auf dem Programm. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League: FC Brügge vs. RB Leipzig - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

RB Leipzig ist in der Champions League zum Siegen verdammt! Am heutigen Mittwoch, 24. November, spielt der Bundesligist am 5. Spieltag der Gruppenphase beim FC Brügge. Angepfiffen wird das Spiel der Gruppe A um 21 Uhr im Jan-Breydel-Stadion in Brügge.

Will Leipzig in einem europäischen Wettbewerb überwintern, zählt heute in Belgien nur ein Sieg. Das Achtelfinale der Champions League kann RB nach nur einem geholten Punkt aus den bisherigen vier Gruppenspielen nicht mehr erreichen. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage in Brügge verspielt der ambitionierte Vizemeister selbst die Qualifikation für die K.-o-Phase der Europa League.

Dass RB als Schlusslicht der Gruppe A mit dem Rücken zur Wand steht, liegt nicht zuletzt an Brügge. Durchaus unerwartet hatten die Belgier Ende September in Leipzig gewonnen (2:1). So ist Leipzig (ein Punkt) in Brügge (4) zum Handeln gezwungen, denn: Bei einem Remis würden die Sachsen den wichtigen direkten Vergleich gegen Brügge verlieren. Leipzig muss das Spiel gestalten, einen offensiven Ansatz wählen und darf sich nicht wie im Hinspiel auskontern lassen.

In Brügge muss RB heute unter anderem nach positiven Coronatests ohne Trainer Jesse Marsch und Kapitän Peter Gulacsi bestehen.

Champions League: Die heutigen Spiele des 5. Gruppenspieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Mittwoch, 24. November 2021 18.45 Uhr Besiktas Istanbul Ajax Amsterdam Mittwoch, 24. November 2021 18.45 Uhr Inter Mailand Schachtjor Donezk Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Manchester City Paris Saint-Germain Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Club Brügge RB Leipzig Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Atletico Madrid AC Mailand Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr FC Liverpool FC Porto Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Sporting Lissabon Borussia Dortmund Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Sheriff Tiraspol Real Madrid

FC Brügge vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem FC Brügge und RB Leipzig gibt es heute nicht im Free-TV zu sehen. Die Übertragungsrechte an der Champions League liegen in dieser Saison bis zum Finale ausschließlich bei kostenpflichtigen Anbietern im TV oder Livestream.

Kostenlose Bilder vom Spiel gibt es heute dennoch zu sehen - und zwar ab 23 Uhr im ZDF im Rahmen einer einstündigen Zusammenfassung der Partien des 5. CL-Spieltags.

Während am Dienstag ein Spiel exklusiv von Amazon Prime Video kostenpflichtig übertragen wird, ist der CL-Mittwoch fest in der Hand von DAZN. Der Streamingdienst hält nämlich die Übertagungsrechte an allen Mittwochspartien und einer Konferenz. Damit steht fest, dass Ihr FC Brügge vs. RB Leipzig heute bei DAZN im Livestream verfolgen könnt. Den Livestream könnt Ihr über den Browser oder über die DAZN-App auf dem Endgerät Eurer Wahl abrufen. Die App gibt es auch für die meisten Smart-TVs, weshalb es auf diesem Wege möglich ist, sich die Übertragung des Spiels auf den großen TV-Bildschirm zu holen.

Die DAZN-Übertragung zur Partie Brügge vs. Leipzig startet heute wenige Minuten vor dem Anpfiff. Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Jonas Hummels begleiten Euch durch den hoffentlich spannenden Fußballabend. Brügge vs. Leipzig ist auch Teil der sechs Spiele umfassenden Konferenz. In dieser wird aber naturgemäß nicht nur über das Spiel der Leipziger berichtet.

Der Großteil der UEFA Champions League läuft in diesem Jahr nur bei DAZN. Auch andere Sportfans kommen beim "Netflix des Sports" voll auf ihre Kosten. NFL-Konferenz, NBA, Handball, Motorsport, Tennis, Radsport. All das gibt und noch viel mehr gibt es bei DAZN zu sehen.

Ein DAZN-Abo kostet 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahresabo.

FC Brügge vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX bietet heute zu allen Champions-League-Spielen einen Liveticker an. Klickt rein und erfahrt, was sich auf den Plätzen alles ereignet!

Hier geht's zum Liveticker FC Brügge - RB Leipzig.

Hier findet Ihr den Konferenz-Liveticker.

Champions League: FC Brügge vs. RB Leipzig - Voraussichtliche Aufstellungen

Bei RB Leipzig hat sich die Personalsituation in den vergangenen Tagen verschärft. Beim spanischen Spielmacher Dani Olmo wurde am Montag erneut ein Muskelfaserriss im linken Oberschenkel diagnostiziert. Auch der Einsatz des Ungarn Dominik Szoboszlai (Sprunggelenk) ist fraglich. Tyler Adams fehlt heute wegen einer Gelb-Sperre, Torwart Peter Gulacsi nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Brügge: Mignolet - Clinton, Nsoki, Mechele, Hendry, Sobol - Balanta, Rits - Vanaken - De Ketelaere, Dost

Mignolet - Clinton, Nsoki, Mechele, Hendry, Sobol - Balanta, Rits - Vanaken - De Ketelaere, Dost Leipzig: Tschauner - Orban, Simakan, Gvardiol - Mukiele, Kampl, Laimer, Angelino - Nkunku, Forsberg - Silva

