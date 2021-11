Ramos nach Verletzung erstmals im PSG-Kader

Sergio Ramos (35) ist nach langwieriger Verletzung erstmals in den Kader des französischen Spitzenklubs Paris St. Germain berufen worden. Das teilte der Verein am Dienstag mit. PSG ist in der Champions League am Mittwoch bei Manchester City zu Gast (21.00 Uhr).

Der ehemalige Kapitän von Real Madrid war im Juli vom spanischen Rekordmeister nach Paris gewechselt und hat seitdem wegen wiederkehrender Wadenprobleme noch kein Spiel bestritten.

"Für einen Weltmeister wie Sergio Ramos, einen Spieler seines Niveaus, ist es mit der Mentalität sehr schwierig, nicht so viel zu spielen, wie er möchte", hatte PSG-Trainer Mauricio Pochettino noch am Freitag gesagt. Ramos sei aber "mental sehr stark".

Aufgrund der langen Verletzungspause und des Umstands, dass Ramos noch keine Partie für PSG gemacht hat, hatte es schon Gerüchte über eine mögliche Vertragsauflösung gegeben.