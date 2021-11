FC Bayern München vs. Benfica, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 4. Spieltag der Champions League trifft am heutigen Abend der FC Bayern München zu Hause auf Benfica Lissabon. Alle Infos zur Übertragung und wo Ihr die heutige Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Rückspiele in der Gruppenphase der Champions League-Saison 2020/2021 stehen an! Heute und morgen, am 2. und 3. November, findet der 4. Spieltag der Champions League statt. Der FC Bayern München muss in der heimischen Allianz Arena zum zweiten Mal in dieser Saison gegen Benfica Lissabon ran. Das Spiel beginnt heute um 21.00 Uhr in der Allianz Arena in München.

Das Hinspiel vor einigen Wochen lief sehr gut für den heutigen Gastgeber. Mit 4:0 konnte der FC Bayern München am Ende das Spiel gegen Benfica Lissabon gewinnen. Das Ergebnis des Spiels war letztendlich deutlich, doch den Dosenöffner für den Sieg erzielte Leroy Sane erst in der 70. Spielminute. Danach vielen die Tore im Minutentakt. Kann Benfica am heutigen Abend dem FC Bayern mehr Paroli bieten?

Wie das erfolgreich funktionieren kann, zeigte am letzten Mittwoch im DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach. Eine historische 0:5 Klatsche musste der FC Bayern München an diesem Abend hinnehmen. Letztes Wochenende folgte die Reaktion auf dieses Debakel gegen Union Berlin in der Liga. Überzeugend konnte der Rekordmeister am letzten Samstagnachmittag mit 5:2 gewinnen. Bei den zwei Gegentreffern zeigte sich die Defensive der Bayern jedoch erneut nicht sattelfest. Etwas, was Benfica am heutigen Abend versuchen wird auszunutzen.

Für Benfica Lissabon lief es in der Liga zuletzt etwas holprig. Nach der Niederlage gegen den FC Bayern München gab es einen knappen 1:0 Erfolg gegen den FC Vizela und danach ein 1:1 unentschieden gegen Estoril Praia. Beide Teams sind neu in die höchste Spielklasse in Portugal aufgestigen, und damit keine Topklubs. Dennoch ist Benfica aktuell Dritter in der Liga, mit nur einem Punkt Rückstand auf die Spitze.

FC Bayern München vs. Benfica, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon ist exklusiv auf Amazon Prime zu sehen. Der Streaminganbieter besitzt seit dieser Saison die Übertragungsrechte für einige ausgewählte Spiele. Amazon Prime zeigt jeweils die Topspiele am Dienstagabend. Insgesamt werden in dieser Champions League-Saison 16 Spiele exklusiv auf Amazon Prime zu sehen sein.

Um die heutige Begegnung live sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo bei Amazon Prime. Das kostet jährlich 69,00 Euro. Alternativ kann ein Monatsabo in Höhe von 7,99 Euro abgeschlossen werden. Das Angebot von Amazon Prime findet Ihr hier. Die Übertragung der heutigen Begegnung beginnt um 19.30 Uhr. Als Kommentatoren sind Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes im Einsatz. Spielbeginn ist dann um 21.00 Uhr.

Amazon Prime zeigt insgesamt 16 Spiele in dieser Champions League-Saison. Alle anderen 121 Spiele werden von DAZN gezeigt. Das bedeutet, dass die übrigen Partien an diesem Champions League-Spieltag auf DAZN zu sehen sind. Ein DAZN-Abo kostet 14,99 Euro monatlich, oder 149,99 Euro im Jahr. Neben der Champions League seht Ihr dort die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die großen US-Sportarten (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Handball und noch viele Weitere.

FC Bayern München vs. Benfica, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos

Spielrunde: 4. Spieltag der Champions League

4. Spieltag der Champions League Datum: 2. November

2. November Begegnung: FC Bayern München vs. Benfica Lissabon

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon Spielort: Allianz Arena

Allianz Arena Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Übertragung: Amazon Prime

Amazon Prime Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. Benfica, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Für alle, die die heutige Partie zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon nicht live im TV oder Livestream sehen können, bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker an, mit dem Ihr keine Sekunde des Spektakels verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

FC Bayern München vs. Benfica, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Goretzka, Kimmich - Coman, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Goretzka, Kimmich - Coman, T. Müller, L. Sané - Lewandowski Benfica Lissabon: Vlachodimos - Lucas Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Radonjic, Weigl, Joao Mario, Grimaldo - Rafa, Darwin, Yaremchuk

© getty Leroy Sane war gegen Benfica im Hinspiel der überragende Mann auf dem Feld.

FC Bayern München vs. Benfica, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe E in der Übersicht

Der FC Bayern München führt die Gruppe E souverän mit neun Punkten aus drei Spielen an. Der zweite Favorit in der Gruppe, der FC Barcelona, tut sich noch schwer in dieser Saison. Nach zuletzt schlechten Auftritten hat der FC Barcelona zudem seinen Trainer entlassen. Der große Klub aus Spanien muss um den Einzug in die nächste Runde bangen.

Der FC Bayern dagegen könnte schon heute als Gruppenerster feststehen. Mit einem Sieg, und gleichzeitig den richtigen Ergebnissen im Parallelspiel, wären die Münchener mit zwölf Punkten von der Spitze nicht mehr zu verdrängen.

Die Gruppe E in der Übersicht

Platz Mannschaft Spiele Differenz Punkte 1 FC Bayern München 3 12 9 2 Benfica Lissabon 3 -1 4 3 FC Barcelona 3 -5 3 4 Dynamo Kiew 3 -6 1

4. Spieltag der Champions League: Die Spiele am Dienstag im Überblick