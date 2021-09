Heute startet die Champions League mit acht Spielen in die Saison 2021/22. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Partien live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Die Champions League heute live sehen - Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern!

In allen europäischen Ligen wird bereits wieder seit einigen Wochen gespielt. Am heutigen Dienstag, 14. September, beginnt nun auch der ligenübergreifende Wettbewerb - die Champions League startet in die Saison 2021/22.

Die "Königsklasse des Fußballs" zieht seit etlichen Jahren die Fußball-Fans weltweit in ihren Bann. Die besten europäischen Teams spielen mit den meisten der besten Spielern der Welt um den Titel. Diesen sicherte sich in der vergangenen Saison der FC Chelsea.

Heute finden die ersten acht Gruppenspiele des 1. Spieltags statt. Mit dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg steigen auch zwei Mannschaften aus der Bundesliga in den Wettbewerb ein.

Wir zeigen Euch, wo Ihr die Spiele heute live im TV und im Livestream sehen könnt.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Eine Liveübertragung im Free-TV wird es heute von keinem Spiel geben, genauso wie eine Übertragung im Pay-TV. Sky, der Sender teilte sich in der vergangenen Saison quasi noch die Rechte mit DAZN, ist in dieser Saison bei der Rechtevergabe leer ausgegangen.

Die Übertragung der Champions-League-Spiele ist in der Saison 2021/22 nur über Livestreams im Internet möglich. Verantwortlich dafür sind zwei Anbieter.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - Übertragung von DAZN

DAZN zeigt in der Saison 2021/22 121 der 137 Champions-League-Spiele exklusiv. Heute hat der Streamingdienst sieben der acht Spiele im Angebot. Es handelt sich um folgende Partien:

Young Boys Bern - Manchester United (Spielbeginn: 18.45 Uhr)

FC Sevilla - RB Salzburg (Spielbeginn: 18.45 Uhr)

Dynamo Kiev - Benfica Lissabon (Spielbeginn: 21 Uhr)

FC Villarreal - Atalanta Bergamo (Spielbeginn: 21 Uhr)

FC Chelsea - Zenit St. Petersburg (Spielbeginn 21 Uhr)

Malmö FF - Juventus Turin (Spielbeginn: 21 Uhr)

OSC Lille - VfL Wolfsburg (Spielbeginn: 21 Uhr)

Ab 18.30 Uhr bietet DAZN heute eine Konferenz an, in der die sieben DAZN-Spiele - zuerst zwei, dann fünf - zusammengefasst werden. Zum Auswärtsspiel des VfL Wolfsburg in Lille geht der Streamingdienst bereits um 20 Uhr auf Sendung, bei allen anderen Partien jeweils unmittelbar vor dem Anpfiff.

Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo (Monatsabo 14,99 Euro; Jahresabo 149,99 Euro). Das "Netflix des Sports" zeigt neben der Champions League auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die komplette Europa League und zahlreiche Begegnungen aus den Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A. Bis Ende September haben alle Nicht-Kunden noch die Chance, DAZN kostenlos zu testen.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - Übertragung von Amazon Prime Video

Das Spiel des FC Bayern München beim FC Barcelona wird heute exklusiv von Amazon Prime Videoübertragen. Der Amazon-Dienst ist im Besitz der Übertragungsrechte am Topspiel eines jeden Champions-League-Dienstags, insgesamt sind dort in dieser Saison 16 Spiele exklusiv im Livestream zu sehen.

Amazon Prime Video hat bei den Dienstagsspielen der Champions League das Erstwahlrecht, entschied sich heute für die Partie FC Barcelona gegen Bayern München. Spielbeginn im Camp Nou ist um 21 Uhr.

Um das Spiel via Amazon sehen zu können benötigt Ihr ein Amazon-Konto und eine Prime-Mitgliedschaft. Diese kostet entweder monatlich 7,99 Euro oder jährlich 69 Euro.

Auch bei Amazon Prime besteht die Möglichkeit, das Programm mit einem Gratismonat zunächst kostenlos zu testen.

Der Livestream kann über die Prime Video App auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Smart TV, Spielkonsolen, ...) abgerufen werden und auch am PC oder Notebook über www.amazon.de/primevideo.

Champions League, 1. Spieltag: Übertragung im TV und Livestream am Dienstag - wo läuft was?