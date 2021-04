Heute findet das Champions-League-Hinspiel zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool statt. Die beiden Klubs trafen bereits im Endspiel 2018 aufeinander, bei dem die Königlichen mit einem 3:1-Sieg ihren 13. Henkelpott holten. Nun kommt es zur Neuauflage. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel heute live im TV und im Livestream zeigt und überträgt.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid - FC Liverpool in der Champions League heute live im TV und Livestream?

In der Champions League trifft heute der spanische Meister auf den englischen Meister. Real Madrid empfängt im Hinspiel heute den FC Liverpool. Die Partie wird um 21 Uhr im Estadio Alfredo di Stefano in der spanischen Hauptstadt ausgetragen.

Das Unparteiischengespann kommt aus Deutschland. Schiedsrichter Felix Brych wird von den Assistenten Mark Borsch und Stefan Lupp unterstützt. Als vierter Offizieller fungiert Tobias Stieler, Marco Fritz ist Video-Assistent.

Im Finale 2018 gab es das Duell zwischen Real Madrid und Liverpool zuletzt. Die Madrilenen setzten sich mit 3:1 durch und holten den dritten Champions-League-Titel in Folge (13. insgesamt).

Wer zeigt / überträgt Real Madrid - FC Liverpool in der Champions League heute live im TV

Das Hinspiel zwischen Real Madrid und Liverpool seht Ihr heute im TV bei Sky. Auf dem Sender Sky Sport 2 HD läuft das Duell live und in voller Länge. Als Kommentator im Einsatz ist Kai Dittmann.

Vorher laufen auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 2 HD die Vorberichte zum Champions-League-Abend als Teil der "Dienstag der Champions"-Sendung. Das Trio bestehend aus Michael Leopold, Dietmar Hamann und Erik Meijer stimmt dabei die Zuseher auf das Spiel ein.

Auf Sky Sport 1 HD läuft zudem die Konferenz, die auch das Spiel Manchester City gegen den BVB beinhaltet.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid - FC Liverpool in der Champions League heute live im Livestream

Sky zeigt Real Madrid gegen den FC Liverpool nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream. Zwei Optionen ermöglichen Euch den Zugang zu diesem - ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Wer zeigt / überträgt die Highlights der Champions-League-Partie zwischen Real Madrid und FC Liverpool

Wer nach dem Schlusspfiff dann die Highlights sehen will, hat dafür mehrere Möglichkeiten. Neben Sky zeigen nämlich auch DAZN und SPOX (auf der Website) die wichtigsten Szenen der Begegnung.

DAZN überträgt zudem auch Spiele der Königsklasse live und in voller Länge, darunter auch das Parallelspiel zwischen Manchester City und Borussia Dortmund.

Bei DAZN kommt Ihr nicht nur in den Genuss von Spitzenfußball, sondern seht auch zahlreiche andere Sportarten. Um diese Wettbewerbe und Sportarten aufrufen zu können, braucht Ihr ein Abonnement, das im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro kostet. Davor könnt Ihr noch einen kostenlosen Probemonat testen.

IFFHS-Ranking: Das sind die besten Teams des vergangenen Jahrzehnts © getty 1/30 Die IFFHS, die internationale Vereinigung für Fußballgeschichte und -statistiken, hat das beste Team der vergangenen Dekade (2011-2020) gekürt. Berücksichtigt werden Vereinsmannschaften der gesamten Welt. Wir blicken auf die Teams in der Top 25. © getty 2/30 Anhand eines Punktesystems werden die Ergebnisse der Klubs in sämtlichen Wettbewerben berücksichtigt. Leistungen in internationalen Spielen werden stärker gewichtet. Dennoch steht ein Team ganz vorne, dessen große Erfolge schon ein wenig zurückliegen. © getty 3/30 Beginnen wir mit den drei deutschen Mannschaften auf der Liste, die es nicht unter die Topteams geschafft haben: Platz 133: VFL WOLFSBURG - 1023 Punkte © getty 4/30 Platz 63: FC SCHALKE 04 - 1321 Punkte © getty 5/30 Platz 51: BAYER LEVERKUSEN - 1457,5 Punkte © getty 6/30 Platz 25: FC BASEL - 1681,5 Punkte © getty 7/30 Platz 24: CLUB LIBERTAD ASUNCION (Paraguay) - 1696,5 Punkte © getty 8/30 Platz 23: CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS - 1708,5 Punkte © getty 9/30 Platz 22: CLUB ATLETICO RIVER PLATE - 1749 Punkte © getty 10/30 Platz 21: FC PORTO - 1758 Punkte © getty 11/30 Platz 20: BENFICA LISSABON - 1762 Punkte © getty 12/30 Platz 19: RB SALZBURG - 1806 Punkte © getty 13/30 Platz 18: BORUSSIA DORTMUND - 1814 Punkte © getty 14/30 Platz 17: FC LIVERPOOL - 1815 Punkte © getty 15/30 Platz 16: ATLETICO NACIONAL (Kolumbien) - 1853 Punkte © getty 16/30 Platz 15: TOTTENHAM HOTSPUR - 1861 Punkte © getty 17/30 Platz 14: GREMIO PORTO ALEGRE - 1895 Punkte © getty 18/30 Platz 13: FC SEVILLA - 1923 Punkte © getty 19/30 Platz 12: SSC NEAPEL - 1946 Punkte © getty 20/30 Platz 11: CELTIC GLASGOW - 2009,5 Punkte © getty 21/30 Platz 10: FC ARSENAL - 2016 Punkte © getty 22/30 Platz 9: MANCHESTER UNITED - 2020 Punkte © getty 23/30 Platz 7: MANCHESTER CITY - 2113 Punkte © getty 24/30 Platz 7: FC CHELSEA - 2113 Punkte © getty 25/30 Platz 6: JUVENTUS TURIN - 2272 Punkte © getty 26/30 Platz 5: ATLETICO MADRID - 2302 Punkte © getty 27/30 Platz 4: PARIS SAINT-GERMAIN - 2357 Punkte © getty 28/30 Platz 3: FC BAYERN MÜNCHEN - 2594,5 Punkte © getty 29/30 Platz 2: REAL MADRID - 2782 Punkte © getty 30/30 Platz 1: FC BARCELONA - 2877 Punkte (bereits in der Dekade 2001-2010 hatten die Katalanen die Nase vorne)

Wer zeigt / überträgt Real Madrid - FC Liverpool in der Champions League heute live im TV und Livestream? Das Wichtigste zum Spiel

Wettbewerb: Champions League, Viertelfinale (Hinspiel)

Datum: 06. April 2021

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Estadio Alfredo di Stefano (Madrid)

TV: Sky

Sky Livestream: SkyGo, SkyTicket

Highlights: DAZN, Sky, SPOX

Wer zeigt / überträgt Real Madrid - FC Liverpool in der Champions League heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugang zum Angebot von Sky, wollt das Spiel aber auf keinen Fall verpassen? Dann schaut bei SPOX vorbei und verfolgt das Spiel im Liveticker. Dieser bietet Euch die wichtigsten Geschehnisse im Laufe des Spiels.

Hier geht's zum Liveticker: Real Madrid vs. FC Liverpool.

© getty Real-Kapitän Sergio Ramos fehlt gegen Liverpool aufgrund einer Verletzung.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid - FC Liverpool in der Champions League? Die voraussichtlichen Aufstellungen

Real Madrid muss in beiden Spielen gegen den FC Liverpool auf Kapitän Sergio Ramos verzichten. Der 35-Jährige zog sich bei seinem Kurzeinsatz für die spanische Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen den Kosovo eine Muskelverletzung in der linken Wade zu.

Bei Liverpool fehlen weiterhin drei Innenverteidiger. Sowohl Virgil van Dijk, Joel Matip als auch Joe Gomez stehen Trainer Jürgen Klopp nicht zur Verfügung.

Real Madrid: Courtois - Vazquez, Eder Militao, Nacho, F. Mendy - Casemiro - Modric, Kroos - Asensio, Benzema, Isco

Courtois - Vazquez, Eder Militao, Nacho, F. Mendy - Casemiro - Modric, Kroos - Asensio, Benzema, Isco FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson - Fabinho - Wijnaldum, Thiago - Salah, Roberto Firmino, Mane

Champions League: Die Viertelfinalbegegnungen im Überblick