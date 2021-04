Die Champions League geht in ihre heiße Phase, am heutigen Dienstag startet in der Königsklasse das Viertelfinale. Alle Optionen, die Spiele heute im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen, verrät SPOX.

Borussia Dortmund gegen Manchester City mit dem kostenlosen DAZN-Probemonat live und in voller Länge sehen!

Champions League, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Je eine der heutigen Begegnungen könnt Ihr bei Sky und DAZN sehen. Anstoß bei beiden Spielen ist um 21 Uhr.

Sky wird das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool in voller Länge und eine Konferenzschaltung übertragen. Ab 19.30 starten die Vorberichte mit Michael Leopold, Dietmar Hamann und Erik Mejer, zehn Minuten vor Anpfiff übernimmt Kai Dittmann.

DAZN strahlt die die einzige Begegnung mit deutscher Beteiligung aus. Die Vorberichterstattung zu Manchester City gegen Borussia Dortmund startet um 20.30 Uhr, ab 21 Uhr kommentieren Jan Platte und Sandro Wagner das Geschehen.

Hier könnt Ihr DAZN gratis testen. Im Anschluss kostet der Dienst 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

© getty Jürgen Klopp trifft mit den Reds im Viertelfinale auf Real Madrid.

Champions League mit Real Madrid, Liverpool, Manchester und Dortmund im Liveticker auf SPOX

Auch bei SPOX müsst Ihr keine Aktion verpassen, hier ist eine Übersicht unserer heutigen Partien:

Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen von Real Madrid, Liverpool, Manchester und Dortmund

Voraussichtliche Aufstellungen von Real und Liverpool

Real: Courtois - Vázquez, Varane, Fernández, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos - Modric - Benzema, Vinicius

Courtois - Vázquez, Varane, Fernández, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos - Modric - Benzema, Vinicius Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Philipps, Kabak, Robertson - Fabinho - Wijnaldum, Thiago - Salah, Jota, Mané

Voraussichtliche Aufstellungen von City und Dortmund

City: Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - B. Silva, Rodri, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Sterling

Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - B. Silva, Rodri, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Sterling BVB: Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Delaney, Bellingham - Hazard, Reus - Haaland

Champions League: Zahlen und Fakten zu Madrid und Liverpool

Real Madrid hat aktuell einen Lauf. Acht der jüngsten zehn Partien gewannen die Königlichen, nur zweimal mussten sie sich mit einem Unentschieden begnügen.

Bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool hingegen war das aktuelle Kalenderjahr bislang durchwachsen. Nur vier von zehn Spielen gewannen die Reds, sechsmal verließen sie das Feld mit einer Niederlage.

Champions League: Statistiken zu Manchester City und Borussia Dortmund

Manchester City spielt erneut eine herausragende Saison. In der Premier League dominieren die Cityzens aktuell, von 23 Pflichtspielen im Jahr 2021 gewannen sie nur eines nicht.

Der BVB leistete sich immer wieder Patzer und ließ gegen Frankfurt, Köln, Hoffenheim, Freiburg und Mainz Punkte liegen. Mit 39 Gegentoren aus 27 Ligaspielen muss heute gegen City wohl vor allem in der Defensive eine Steigerung her.

Champions League: Alle Viertelfinalspiele diese Woche im Überblick