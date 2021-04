Real Madrid - Chelsea: Champions League Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League steht ab heute das Halbfinale an! Real Madrid empfängt den FC Chelsea zum Hinspiel. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Alle restlichen Spiele der Champions League live und in voller Länge sehen? Jetzt DAZN abschließen und zunächst 30 Tage lang kostenfrei testen!

Real Madrid - Chelsea: Champions League Halbfinale - Termin, Ort, Infos

Wer zieht in das Finale der Champions League 2020/21 ein? Die Antwort darauf wissen wir in acht Tagen, wenn die Halbfinalspiele vorbei sind. Noch vier Teams können sich Hoffnungen auf den Finaleinzug machen. Im Halbfinale stehen sich Real Madrid und der FC Chelsea, sowie Bayern-Bezwinger Paris Saint-Germain und Manchester City gegenüber.

Den Start in das Halbfinale übernehmen am heutigen Dienstag, 27. April, Real Madrid und der FC Chelsea. Das Hinspiel wird um 21 Uhr im Estadio Alfredo di Stefano angepfiffen.

Die beiden Klubs legten am vergangenen Wochenende unterschiedliche Generalproben hin. Während Real Madrid beim 0:0 gegen Real Betis einen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft kassierte, gewann Chelsea durch ein Tor von Nationalspieler Timo Werner 1:0 bei West Ham.

Bei Real Madrid steht mit Toni Kroos ein anderer deutscher Nationalspieler nach einer kurzen Verletzungspause vor der Rückkehr in die Startelf.

Champions League: Das Halbfinale im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Hinspiele 27.04.2021 21 Uhr Real Madrid FC Chelsea 28.04.2021 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester City Rückspiele 04.05.2021 21 Uhr Manchester City Paris Saint-Germain 05.05.2021 21 Uhr FC Chelsea Real Madrid

Real Madrid - Chelsea: Die Champions League heute live im TV und Livestream

Wo kann man das Halbfinale der Champions League live im TV und im Livestream sehen? Diese Frage stellten sich in den vergangenen Tagen sicher viele Fußballfans. SPOX hilft Euch, bei der Beantwortung der Frage.

Fest steht, dass es keine Live-Übertragung im Free-TV geben wird. Dies liegt an der Rechtesituation in dieser Champions-League-Saison. Sky und DAZN übertragen die Champions League in Deutschland.

Im Vergleich zum Viertelfinale ist aber vieles anders. Während in der Runde der besten Acht an jedem Champions-League-Tag jeweils ein Anbieter eines der zwei Spiele exklusiv übertragen hatte, sind alle Halbfinalspiele - also auch heute Real Madrid gegen Chelsea - sowohl bei Sky als auch auf DAZN live zu sehen.

Real Madrid - Chelsea: Die Champions League heute live im Pay-TV

Bei dem Pay-TV-Sender Sky beginnt die Übertragung bereits um 20 Uhr. Auf Sky Sport News (HD), Sky Sport 1 (HD) und Sky Sport 2 (HD) stimmen Euch Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus und Erik Meijer im "Dienstag der Champions" auf das Spiel ein. Dieses wird dann auf Sky Sport 1 (HD) von Wolff Fuss kommentiert.

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr ein Abo haben. Informationen über die derzeitigen Angebote und Preise findet Ihr auf der Sky-Homepage.

© getty Thomas Tuchel ist seit Januar Trainer des FC Chelsea.

Real Madrid - Chelsea: Die Champions League heute im Livestream

Um das Sky-Programm abrufen zu können, müsst Ihr nicht zwingend vor einem TV-Gerät Platz nehmen. Über Sky Go (für Bestandskunden) und Sky Ticket (für Neukunden) könnt Ihr auf verschiedenen Endgeräten den Livestream in Anspruch nehmen.

Ebenfalls im Livestream übertragen wird das Spiel heute bei DAZN. Die Übertragung beginnt um 20.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Um die Champions League live auf DAZN zu sehen, braucht Ihr ein Abonnement bei dem Streaming-Dienst. Ihr habt die Wahl zwischen einem Monatsabo (Preis: 11,99 Euro pro Monat) oder einem Jahresabo (Preis: einmalig 119,99 Euro). Mit einem Jahresabo kommt Ihr günstiger weg - vorausgesetzt Ihr bleibt ein Jahr Kunde von DAZN.

Ihr könnt das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea heute aber auch kostenlos sehen. DAZN schenkt Neukunden nämlich die ersten 30 Tage. Wenn Ihr Euch dafür spontan noch entscheidet, seht Ihr alle vier verbleibenden Spiele der Königsklasse live!

Der Streamingdienst hat mit der Europa League, ausgewählten Spiele der Bundesliga, der Primera Division, Serie A, Ligue 1 und Pokal-Wettbewerben aus internationalen Top-Nationen ein umfangreiches Live-Programm in Sachen Fußball.

Aber auch Anhänger anderer Sportarten kommen mit Live-Übertragungen zahlreicher Top-Events voll auf Ihre Kosten. Zu den übertragenden Sportarten gehören unter anderem Basketball, American Football, Baseball, Boxen, Tennis oder Darts.

Real Madrid - Chelsea: Die Champions League heute im Liveticker

Für alle die keine Zeit oder keine Möglichkeit haben, sich das Spiel Real Madrid gegen Chelsea live im TV oder im Livestream anzusehen, empfehlen wir den Liveticker von SPOX. Dort verpasst Ihr garantiert nichts!

Hier geht's zum Liveticker Real Madrid - Chelsea.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Real Madrid - Chelsea: Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Varane, F. Mendy - Casemiro - Modric, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius Junior

Courtois - Carvajal, Eder Militao, Varane, F. Mendy - Casemiro - Modric, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius Junior FC Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger - Kante, Jorginho - James, Chilwell - Havertz, Mount - Werner

Champions League: Der Terminplan