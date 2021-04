In der Champions League stehen die Halbfinals an! Alle Infos zur Übertragung im TV und wie Ihr die Spiele im kostenlosen Livestream sehen könnt, gibt es hier.

Champions League, Übertragung: Das sind die Halbfinals

Am 27. und 28. April stehen die Hinspiele der Königsklasse an. Los geht es mit Real Madrid gegen FC Chelsea, ehe PSG einen Tag später auf Manchester City trifft. Die Rückspiele finden eine Woche später statt.

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Hinspiele 27.04.2021 21 Uhr Real Madrid FC Chelsea 28.04.2021 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester City Rückspiele 04.05.2021 21 Uhr Manchester City Paris Saint-Germain 05.05.2021 21 Uhr FC Chelsea Real Madrid

Champions League, Übertragung: Halbfinale live im TV und kostenlosen Livestream sehen

Um die vier Spiele im Halbfinale der Champions League zu sehen, habt Ihr mehrere Möglichkeiten. In dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte der Königsklasse und und zeigten bis dato jeden Spieltag verschiedene Partien. Dies ändert sich aber ab dem Halbfinale.

Ab dem Halbfinale übertragen Sky sowie DAZN alle Spiele. Der Pay-TV-Sender zeigt damit alle fünf restlichen ausstehenden Spiele der Königsklasse in dieser Saison live und in voller Länge. Darüber hinaus bietet Sky einen kostenpflichtigen Livestream an.

Champions League, Übertragung: Halbfinale im kostenlosen Livestream auf DAZN sehen

Um die Champions League live auf DAZN zu sehen, braucht Ihr ein Abonnement bei dem Streaming-Dienst.

Solltet Ihr kein Abo bei DAZN haben, könnt Ihr das gesamte Angebot 30 Tage lang kostenfrei testen. Damit seht Ihr alle vier verbleibenden Spiele der Königsklasse live! Um dann auch noch das Finale zu sehen (29. Mai), müsst Ihr ein Abo bei DAZN abschließen.

Dafür habt Ihr zwei Optionen. Zum einen könnt Ihr den Dienst für 11,99 Euro im Monat abonnieren, zum anderen für 119,99 Euro im Jahr. Mit dem Jahres-Abo spart Ihr rund zwei Monate im Vergleich zur anderen Variante.

Neben der Champions League könnt Ihr auf DAZN auch die Bundesliga, die Europa League, die Serie A, LaLiga, Ligue 1 und internationale Pokalwettbewerbe sehen. Hinzu kommt US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Boxen, UFC, Bellator, Tennis, Radsport, Rennsport, Handball, Basketball, Bowling etc.

Champions League, Übertragung: Finden die Halbfinale statt?

Aufgrund der geplanten Gründung der Super League hieß es von den UEFA-Bossen, dass über einen sofortigen Ausschluss der Klubs aus der diesjährigen Königsklasse nachgedacht werde.

Bereits nach wenigen Tagen ist die Super League aber bereits wohl Geschichte und ein Ausschluss der Teams (Real Madrid, FC Chelsea und Manchester City) unwahrscheinlich.

"Die Sache ist die, dass die Saison schon begonnen hat, dass die TV-Sender Schadenersatz fordern würden, wenn wir das Halbfinale nicht spielen. Es besteht also eine relativ geringe Chance, dass das Spiel zwischen Real und Chelsea nächste Woche nicht ausgetragen wird", sagte Ceferin zuletzt.

Champions League: Der Terminplan