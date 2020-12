Champions League, Stimmen zu Gladbach und Bayern - Kramer: "Unter dem Strich hatten wir heute keine Chance, aber ..."

Nach der chancenlosen 0:2-Niederlage gegen Real Madrid können die Spieler von Borussia Mönchengladbach ihr Glück kaum fassen, dass sie ins Achtelfinale der Champions League eingezogen sind (die Highlights im Video). Beim FC Bayern liegt der Fokus nach der Pflichtaufgabe hingegen bereits auf den kommenden Wochen (die Highlights im Video).

Die wichtigsten Stimmen zu den deutschen Mittwochsspielen in der Champions League im Überblick (Quellen: DAZN und Sky).

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) über ...

... das Spiel: "Wir hatten ganz wenige gute Ballbesitzphasen, irgendwann kommst du in einen Teufelskreis. Sie haben ein Weltklasse-Positionsspiel, das ist das Real Madrid, wenn sie müssen. Sie haben einen Altersschnitt von 30, verspüren keinen Druck an so einem Abend, das macht sie eher geil, wenn sie so ein Finale haben. In der ersten Halbzeit waren wir nicht so da, gefühlt kommst du immer einen Schritt zu spät und sie spielen dich rund. Jede Kleinigkeit wird bestraft, das haben wir heute am eigenen Leib gespürt."

... die Emotionen: "Unfassbar glücklich. Das sind wahnsinnige Emotionen, die aufkommen, wenn man nicht mehr viel hat außer die Hoffnung, dass das Spiel bei 0:0 bleibt. Dann gab es auch noch eine unfassbar lange Nachspielzeit. Wir haben für Beistand gebetet und dann bricht es einfach aus dir heraus."

... das Weiterkommen: "Unter dem Strich hatten wir heute keine Chance, aber unter dem noch größeren Strich steht, dass wir es uns verdient haben. Wir haben in einer unfassbar schweren Gruppe acht Punkte geholt, haben den Namen Borussia Mönchengladbach ganz teuer mit Leistungen und Ergebnissen verkauft. Wir können stolz sein. Solche Momente bleiben hängen."

© getty

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach) über ...

... das Spiel: "Wir haben viel Lehrgeld bezahlt. Gegen ein starkes Real Madrid haben wir wenig auf den Platz bekommen. Wir hatten keinen Zugriff. Wir haben aber verdient das Achtelfinale erreicht. Wir haben in einer starken Gruppe acht Punkte geholt. Ich bin stolz auf die Mannschaft."

... das Inter-Spiel: "Ich persönlich habe mich gar nicht mit dem anderen Ergebnis beschäftigt, deshalb war die Freude danach umso größer. Wir sind sehr verdient im Achtelfinale, haben gegen jede Mannschaft punkten können, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und freue mich unglaublich für die Fans und den Verein. Jetzt bekommen wir noch eine Chance, uns auf diesem Niveau zu beweisen und wollen gut vorbereitet sein."

... Real: "Wenn man nicht mit der Überzeugung mit und gegen den Ball arbeitet, die es braucht, um sie zu beschäftigen, wird es schwierig. Wir hatten zu große Abstände, haben uns ständig verlagern lassen, waren ständig in Unterzahl und haben in der Box zwei einfache Gegentore bekommen. Wir könne die Leistung sehr gut einordnen und wissen, gegen wen wir gespielt haben. Mit der Leistung sind wir nicht zufrieden."

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) über ....

... das Weiterkommen: "Wahnsinn! Wir machen unser schlechtestes Spiel in der Vorrunde und kommen trotzdem weiter, das haben wir uns verdient mit unseren Auftritten. Wir haben am iPad in Mailand mitgezittert und uns beim Abpfiff riesig gefreut. Dass wir uns in so einer Topgruppe fürs Achtelfinale qualifiziert haben, ist herausragend. Wir haben nicht die Leistung gezeigt, die wir uns gewünscht haben, aber gegen einen bockstarken Gegner gespielt."

... das Spiel: "Wir haben nicht den Zugriff bekommen, unser Pressing war nicht gut, auch unsere Verteidigung und die Bälle nach vorne nicht. Hinten hatten wir das ein oder andere Mal Glück. Das müssen wir analysieren, ist aber momentan egal. Wir sind froh, dass wir dieses kleine Wunder geschafft haben."

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler gegen Lokomotive Moskau © imago images / Ulmer 1/17 Der FC Bayern hat einen ungefährdeten 2:0-Sieg gegen Lok Moskau gefeiert und zieht somit ungeschlagen in das CL-Achtelfinale ein. Rückkehrer Alphonso Davies sorgte trotz seiner langen Verletzung gleich wieder für Freude. Die Noten der FCB-Spieler. © imago images / Nordphoto 2/17 MANUEL NEUER: Der Welttorhüter hätte sich das Warmmachen sparen können. Mit gutem Stellungsspiel bei Moskaus einzigem Abschluss aufs Tor vor dem Pausenpfiff (35.). Auch in der zweiten Hälfte kaum geprüft. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 3/17 BOUNA SARR: Der Franzose war sehr bemüht, aber glücklos. Seinen Flanken fehlte es häufig an Genauigkeit. Dafür mit den meisten Ballaktionen auf dem Platz (124). Note: 3. © imago images / Nordphoto 4/17 JEROME BOATENG: Stets aufmerksam bei Ballverlusten seiner Mitspieler. Nutzte seine Freiheiten im Spiel mit dem Ball und brillierte mit einer Passquote von 96,2 Prozent. Nach 69 Minuten ausgewechselt. Note: 3. © imago images / Action Pictures 5/17 NIKLAS SÜLE: Bei den wenigen Gegenangriffen der Moskauer stets wach und aktiv in der Spieleröffnung (86 Pässe). Verpasste die Führung erst, ehe er Costas Ecke mustergültig zum 1:0 per Kopf verwandelte (63.). Note: 2,5. © imago images / Nordphoto 6/17 ALPHONSO DAVIES: Präsentierte sich bei seinem Comeback mit guten Ansätzen in der Offensive. Auffällig: Die lange Verletzung hat seinem Tempo in der Rückwärtsbewegung nicht geschadet. Eine gelungene Rückkehr! Note: 2,5. © imago images / Sven Simon 7/17 MARC ROCA: Nach dem Platzverweis gegen Salzburg zurück in der Startelf fügte er sich gut ins Aufbauspiel ein. Glänzte obendrein mit einer guten Passquote von 93 Prozent, was aber auch am fehlenden Druck der Russen lag. Note: 3. © imago images / Nordphoto 8/17 LEON GORETZKA: Der Nationalspieler erwischte schon bessere Tage. Er sorgte kaum für gefährliche Aktionen. Wichtig, als er in der 38. Minute einen Schuss von Kamano blockte. Nach rund einer Stunde ausgewechselt. Note: 3,5. © imago images / Nordphoto 9/17 LEROY SANE: Gutes Zusammenspiel mit Müller und Sarr, was immer wieder zu Überzahlsituationen auf der rechten Seite führte. Seine Flanken und Abschlüsse verfehlten allerdings meist das Ziel. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 10/17 THOMAS MÜLLER: Dirigierte das Spiel in der Offensive in gewohnter Manier mit lautstarken Kommandos. Beackerte zudem den gesamten Platz und stellte immer eine Anspielstation dar. Bekam nach 45 Minuten eine Pause. Note: 3. © imago images / Action Pictures 11/17 DOUGLAS COSTA: Schwacher Auftritt des Brasilianers! Zeigte ungewohnt viele Probleme bei der Ballannahme auf und blieb auch sonst völlig harmlos. Die butterweiche Flanke auf Süle vor dem 1:0 bleibt der einzige Lichtblick. Note: 4,5. © imago images / Sven Simon 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Blieb häufig teilnahmslos in der Spitze stehen, was Flick nach 26 Minuten lautstark monierte. Steigerte sich nach der Pause und blieb beim 2:0 cool. Zuvor bereits nach schönem Hackentrick gescheitert. Note: 3,5. © imago images / Philippe Ruiz 13/17 SERGE GNABRY: Ersetzte Müller in den zweiten 45 Minuten und brachte gleich Schwung in die Partie. Hätte kurz nach seiner Einwechslung für die Führung sorgen müssen (56.). Schöne Aktion vor dem 2:0 (80.). Note: 2,5. © imago images / Ulmer 14/17 JAMAL MUSIALA: Kam in der 61. Minute ins Spiel und holte die Ecke heraus (Fehlentscheidung), die zum 1:0 von Süle führte. Scheute auch die Defensivarbeit nicht. Note: 3. © imago images / Lackovic 15/17 LUCAS HERNANDEZ: Bescherte Rückkehrer Davies nach 69 Minuten die verdiente Pause und reihte sich positionsgetreu ein. Wurde defensiv nicht mehr gefordert. Note: 3,5. © imago images / Lackovic 16/17 CHRIS RICHARDS: Der 20-Jährige wurde in der 69. Minute für Boateng eingewechselt und durfte Spielpraxis sammeln. Auszeichnen konnte er sich aber nicht mehr. Note: 3,5. © imago images / Fotostand 17/17 ANGELO STILLER: Das Mittelfeld-Talent kam in der 85. Minute für Sane in die Partie. Note: Ohne Bewertung.

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München) über ...

... das Spiel: "Nach dem 1:0 war mir klar, dass wir das Spiel gewinnen, weil wir in der Defensive gut gestanden haben. Dieses Jahr war ein herausragendes Champions-League-Jahr für uns. Wir wollten es mit einem Sieg abschließen, das haben wir geschafft."

... das Tor von Süle: "Uns alle freut, dass Niki uns auf die Siegerstraße gebracht hat."

... Rückkehrer Davies: ""Ich glaube, er hätte auch 90 Minuten durchspielen können. Er kann mit seinem Comeback wirklich sehr zufrieden sein."

Niklas Süle (FC Bayern München): "Ich bin sehr glücklich, dass wir heute die Gruppe mit einem Sieg abgeschlossen haben, weil wir 2020 in diesem Wettbewerb einfach unglaublich stark waren. Wir haben das Beste daraus gemacht mit diesem Abschluss. Das ist das Einzige was zählt."

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern München): "Jeder liebt es in der Champion League zu spielen. Das ist die größte Bühne. In allererster Linie ist es das Wichtigste, dass wir Erfolg haben und gewinnen. Und wenn man dann noch selbst einen Treffer beisteuern kann, freut man sich umso mehr."

Marko Nikolić (Trainer Lokomotive Moskau): "Die Gruppenphase ist beendet, leider sind wir aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Wir hatten heute nur sehr wenige Spieler dabei, waren sehr ersatzgeschwächt. Aber wir haben uns Chancen herausgespielt, in der zweiten Halbzeit waren wir jedoch müde. Wir haben alles gegeben und die Mannschaft hat Moral gezeigt."