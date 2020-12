Real Madrid - Borussia Mönchengladbach 2:0: Gladbach trotz Niederlage im Achtelfinale

Borussia Mönchengladbach steht im Achtelfinale der Champions League. Trotz einer 0:2 (0:2)-Niederlage bei Real Madrid (die Highlights im Video) ziehen die Fohlen in die Runde der letzten 16 ein, da sich im Parallelspiel Inter Mailand und Schachtjor Donezk mit einem torlosen Remis trennten. Zum Matchwinner für die Madrilenen avancierte Karim Benzema mit einem Doppelpack per Kopf.

"Wahnsinn. Wir machen eigentlich unser schlechtestes Spiel und kommen trotzdem weiter. Am Ende haben wir richtig gezittert. Wir hatten gehofft, dass es beim 0:0 bleibt", sagte Stindl bei DAZN.

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach: Die Analyse

Die Königlichen durften - nach nur vier Trainingseinheiten - endlich wieder auf die Dienste von Sergio Ramos zählen, der seit Spaniens 6:0 gegen Deutschland aufgrund eines Muskelfaserrisses gefehlt hatte. Für ihn musste Nacho weichen. Erstmals in der laufenden CL-Saison bildeten Kroos, Modric und Casemiro das Mittelfeldtrio.

Bei der Borussia gab es zwei Wechsel im Vergleich zum 2:2 in Freiburg: Elvedi wurde rechtzeitig fit und ersetzte gemeinsam mit Thuram Zakaria und Wolf. Mit Stindl, Plea, Embolo und Thuram wählte Gladbach-Trainer Rose eine mutige Ausrichtung.

Kroos und Modric positionierten sich im Aufbauspiel tief zwischen den Innenverteidigern, um das Spiel anzukurbeln. Bei Gladbacher Ballbesitz standen die Königlichen äußerst hoch und setzten bereits Ginter und Elvedi unter Druck. Daraus resultierten frühe Ballgewinne, die schnell in Zählbares umgemünzt wurden. Nach einem Stindl-Fehlpass brachte Vazquez den Ball punktgenau nach innen, Benzema spielte zwischen Lainer und Ginter seine Kopfballstärke aus.

Diese Herangehensweise offenbarte für die Borussen aber auch Chancen, wenn sie es schafften, die erste Pressinglinie Reals zu überspielen. Thuram kam kurz nach dem Rückstand zu einem ersten gefährlichen Abschluss, der zu zentral geriet, Plea ließ nach Neuhaus-Zuspiel mit dem schwachen Fuß einen Hochkaräter ungenutzt.

Real, dessen Spiel über Vazquez, Modric und Benzema sehr rechtslastig daherkam, zeigte sich im Vergleich zu den vergangenen Auftritten in der Königsklasse deutlich verbessert. Obwohl Gladbach phasenweise ordentlich mitspielte, erhöhte Real mit einer Fast-Kopie des ersten Tores: Elvedi ließ Rodrygo viel zu viel Platz zum Flanken, Benzema wurde im Zentrum erneut sträflich allein gelassen und köpfte ein. Danach traf Modric noch den Pfosten und aus dem Abseits, die Pausenführung war mittlerweile hochverdient.

Lazaro und Zakaria kamen mit Wiederanpfiff für Wendt und Embolo, erstmals für Torgefahr sorgte jedoch erneut Benzema. Das Bemühen war der Elf vom Niederrhein nicht abzusprechen, vieles blieb allerdings Stückwerk - symptomatisch dafür Pleas nächste vergebene Großchance, auch wenn er zuvor im Abseits stand.

Die Räume zwischen Gladbachs Mannschaftsteilen waren häufig zu groß, was sowohl den Zugriff in der Defensive wie auch das Kombinationsspiel der Offensive erschwerte. Das Tempo fehlte, um die Real-Hintermannschaft kontinuierlich zu fordern.

Einen Ramos-Kopfball entschärfte Sommer sensationell, Benzemas Nachschuss landete an der Latte. Wenige Minuten späte prüfte auch Vazquez die Stabilität des Gladbacher Gehäuses. Real hatte das Geschehen vollständig im Griff - und dennoch hatte Gladbach nach 90 Minuten Grund zum Jubeln.

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

Real: Courtois - Vazquez, Sergio Ramos, Varane, F. Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Rodrygo (74. Arribas), Benzema, Vinicius Junior (74. Asensio)

Courtois - Vazquez, Sergio Ramos, Varane, F. Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Rodrygo (74. Arribas), Benzema, Vinicius Junior (74. Asensio) Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt (46. Lazaro) - Kramer (85. Benes), Neuhaus - Plea, Stindl (85. Wolf), Thuram (85. Thuram) - Embolo (46. Zakaria)

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Benzema (9.), 2:0 Benzema (32.)

Benzema ist der fünfte Spieler, dem in der Champions-League-Gruppenphase 50 Tore gelingen - nach Lionel Messi (71), Cristiano Ronaldo (67), Raul (53) und Ruud van Nistelrooy (50).

Das 0:1 war das zweitfrühste Gegentor Gladbachs in der Champions League, nur Sergio Aguero von Manchester City hat gegen die Fohlen noch früher zugeschlagen (in der achten Minute in der Gruppenphase 2016/17).

Gladbach holte in der Champions League noch nie einen Punkt nach Zwei-Tore-Rückstand. Dies sollte sich auch nicht im Alfredo di Stefano ändern.

Noch nie hatte Real in einer Champions-League-Saison drei Gruppenspiele verloren. Auch war Real in 28 Anläufen noch nie in der Gruppenphase gescheitert. Beide drohenden Negativrekorde konnten die Königlichen abwenden.

Der Star des Spiels: Karim Benzema (Real Madrid)

Die Rückkehr von Ramos verlieh dem Spiel der Königlichen die dringend notwendige Struktur, mit Modric erwischte ein weiterer Routinier einen seiner besseren Tage. Den Unterschied machte aber wieder einmal der Franzose in vorderster Front: Benzema traf zum 16. Mal in einem Champions-League-Spiel mehrfach und schoss die Madrilenen nach einer durchwachsenen Gruppenphase doch noch ins Achtelfinale.

Der Flop des Spiels: Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach)

Da die Borussia im Raum verteidigte, ist es schwer die Schuld an den ersten beiden Gegentreffern gänzlich dem Nationalspieler zuzuschreiben. Fakt ist: Benzema war zu keinem Zeitpunkt zu kontrollieren, nach hohen Bällen offenbarte die Fohlen-Defensive große Probleme - auch ein "Verdienst" des 26-Jährigen.

Der Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

In einem ob der Bedeutung überraschend fairen und foularmen Spiel hatte der Routinier keinerlei Probleme und musste erst in den Schlussminuten die erste und einzige Gelbe Karte an Zakaria verteilen. Strittige Szenen gab es keine. Ein souveräner und fehlerfreier Auftritt.