Die Bayern bestreiten heute ihr erstes Champions-League-Spiel der neuen Saison. Bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Partie des FCB gegen Atletico Madrid im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Champions League: Wer zeigt FC Bayern heute live im TV und Livestream?

Die Champions League läuft auch in dieser Saison wieder in Deutschland und Österreich beim Streamingdienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky. Beide Sender haben sich darauf geeinigt, dass Sky heute die Partie sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz übertragen wird.

Bereits um 19 Uhr beginnt die die Übertragung bei Sky mit folgendem Personal:

Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Kommentator: Wolff Fuss

Wolff Fuss Experten: Lothar Matthäus und Mirko Slomka.

Sky-Kunden können wie üblich auch auf einen Livestream via Sky Go zurückgreifen. Ohne Sky-Abo müsst Ihr Euch einen monatlich kündbaren Zugang zu Sky Ticket zulegen, damit Ihr die Partie sehen könnt.

Champions League, FC Bayern gegen Atletico Madrid: Wo kann ich die Highlights sehen?

Beim Streamingdienst DAZN, der heute unter anderem die Spiele Gladbach gegen Inter Mailand und Ajax Amsterdam gegen Liverpool zeigt, ab 23.30 Uhr abrufen. Auf DAZN laufen diese Saison über 100 Spiele der Champions League, ab kommender Saison sogar fast jede Partie sowie eine Konferenz.

Champions League, FC Bayern vs. Atletico Madrid: Vorschau

Um 21 Uhr erfolgt heute der Anstoß in der Münchner Allianz Arena. Schiedsrichter der Partie wird der Engländer Michael Oliver sein, der am vergangenen Wochenende Liverpool gegen Everton gepfiffen hatte.

Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Schiedsrichter: Michael Oliver (ENG)

Champions League: FC Bayern gegen Atletico Madrid im Liveticker

Alle Champions-League-Spiele könnt Ihr bei SPOX auch im Liveticker verfolgen.

Hier entlang zum Liveticker zu FC Bayern - Atletico Madrid.

Champions League: Alle Duelle von FCB gegen Atletico in der Übersicht

In den letzten Jahren trafen die Mannschaften nur 2016 aufeinander, damals gleich viermal. Die Bayern schieden in der CL-Saison 2015/16 im Halbfinale gegen Atletico aus.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Champions League (Gruppenphase) 06.12.2016 1:0 Champions League (Gruppenphase) 28.09.2016 1:0 Champions League (Halbfinale) 03.05.2016 2:1 Champions League (Halbfinale) 27.04.2016 1:0

Champions League, FC Bayern vs. Atletico Madrid: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Für den an COVID-19 erkrankten Serge Gnabry wird mit aller Voraussicht nach Douglas Costa auflaufen.

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Costa, Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Costa, Müller, Coman - Lewandowski Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi - Koke, Saul - Llorente, Carrasco - Luis Suarez, Joao Felix

Champions League: Die Gruppe A mit Bayern und Atletico

Neben dem FC Bayern und Atletico Madrid sind in der Gruppe A noch RB Salzburg und Lokomotive Moskau.