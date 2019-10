Kommentar zum FC Bayern München: Kovac und Salihamidzic verlieren die Deutungshoheit

Wie schon beim FC Augsburg (2:2) überzeugte der FC Bayern München auch bei Olympiakos Piräus (3:2) nicht. Trainer Niko Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic beurteilten die beiden durchaus vergleichbaren Auftritte jedoch völlig konträr - ihre Analysen wirken zunehmend kurios. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Nino Duit.

Die beiden Auswärtsspiele des FC Bayern beim FC Augsburg und bei Olympiakos Piräus weisen etliche Parallelen auf.

Der FC Bayern war zwar optisch jeweils die absolut spielbestimmende Mannschaft, ohne das Spiel jedoch tatsächlich bestimmt zu haben - vor allem auf Grund eines fehlerhaften und ideenlosen Aufbauspiels, einer schlechten Raumaufteilung im Mittelfeld und dem Vertrauen auf individuelle Klasse im Angriff. Die Mannschaft kam zwar jeweils in etliche Abschlusssituationen (24 in Augsburg, 17 bei Piräus), ohne diese jedoch konsequent zu nutzen. In beiden Spielen wirkte der FC Bayern defensiv permanent angreifbar und kassierte zwei Gegentreffer - vor allem auf Grund von individuellen Fehlern.

Nicht identisch waren jedoch einerseits die Ergebnisse (in Piräus wurde das finale Wanken im Gegensatz zum Spiel in Augsburg nicht bestraft) und andererseits die öffentlichen Analysen von Trainer Niko Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Die Analysen von Kovac und Salihamidzic sind widersprüchlich

Beim 2:2 in Augsburg hatte Salihamidzic ein "sehr, sehr gutes Spiel" gesehen. Nach dem 3:2 in Piräus drei Tage später forderte er dagegen: "Alles muss besser werden!" Kovac sah in Augsburg gar ein "außerordentlich gutes Spiel" seiner Mannschaft und meinte: "Wir haben es genauso gemacht, wie wir es wollten." In Piräus erklärte er dagegen, dass Kontrolle und Dominanz derzeit "nicht da" seien: "Wir tun uns im Moment nicht leicht." Was denn jetzt?

Widersprüchlicher könnten die Analysen zweier durchaus vergleichbarer Spiele kaum sein. Es scheint, als verlieren die Verantwortungsträger des FC Bayern die Deutungshoheit über die Auftritte der eigenen Mannschaft. Es scheint, als gingen ihnen die Erklärungen aus. Als wüssten sie selbst nicht, wie sie die aktuelle Situation einordnen sollen. Doch es sind nicht nur die Analysen des großen Ganzen, die kurios anmuten: Es sind auch die einzelnen Nebenaspekte.

FC Bayern - Olympiakos Piräus 1:0: Noten und Einzelkritiken zum FCB © getty 1/15 Der FC Bayern gewinnt mit Ach und Krach bei Olympiakos Piräus und macht einen weiteren Schritt Richtung Champions-League-Achtelfinale. Beim 3:2 in Griechenland wird Robert Lewandowski einmal mehr zum Retter. Lucas Hernandez enttäuscht. Die Einzelkritik. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Wurde bei beiden Gegentreffern auf dem falschen Fuß erwischt. Ließ den Reklamierarm diesmal auch unten. Bekam ansonsten wenig zu tun, weil die Abschlüsse der Hausherren zu unpräzise waren. Note: 4. © getty 3/15 JOSHUA KIMMICH: Verhinderte die Flanke, die zum 0:1 führte, nicht energisch genug. Hinterließ generell einen körperlosen Eindruck, gewann nur 16 Prozent seiner Zweikämpfe und produzierte insgesamt 13 Ballverluste. Note: 4,5. © imago images 4/15 BENJAMIN PAVARD: Bekam den umtriebigen El-Arabai zunächst überhaupt nicht in den Griff, stabilisierte sich mit der Dauer des Spiels aber. Unterband einen Konter in der 61., der wohl zu einer Großchance für die Griechen geführt hätte. Note: 4. © getty 5/15 LUCAS HERNANDEZ (bis 59.): Kopflos. Verschätzte sich beim 0:1 und wusste sich auch mit seiner unorthodoxen Fußabwehr nicht mehr zu helfen. Offenbarte auch Probleme im Spielaufbau. Verletzte sich in Hälfte zwei am Knöchel und musste raus. Note: 5. © getty 6/15 DAVID ALABA: Gewann alle vier Zweikämpfe, die er führte, hielt sich mit Vorstößen aber zurück. Durchwachsene Leistung. Note: 3,5. © imago images 7/15 JAVI MARTINEZ (bis 45.): Gewann immerhin 75 Prozent der acht Zweikämpfe, die er in Hälfte eins führte. Blieb zur Pause in der Kabine, weil er sich offensichtlich am Oberschenkel verletzte. Note: 3,5. © imago images 8/15 THIAGO: Wies wie so oft die beste Passqupte seiner Mannschaft auf (93 Prozent), kam im Spiel ohne Ball aber oft einen Schritt zu spät. Fälschte den Ball vor dem 2:3 unglücklich ins eigene Tor ab. Note: 4. © getty 9/15 SERGE GNABRY: Blasse Vorstellung des zuletzt so stark aufspielenden Außenstürmers. Wurde fast immer gedoppelt und brachte seine Stärken im Dribbling kaum zur Geltung. Note: 4. © getty 10/15 PHILIPPE COUTINHO: Wirkte bemühter als noch am Samstag in Augsburg, gab in Hälfte eins immerhin zwei ordentliche Torschüsse ab (13., 39.). Hatte nach seinem Positionswechsel mit Müller aber kaum noch Bindung zum Spiel. Note: 3,5. © getty 11/15 THOMAS MÜLLER (bis 86.): Verlor den Zweikampf vor dem 0:1. Tauschte kurze Zeit später mit Coutinho die Position und kam von der auch zum Abschluss, der zum Ausgleich führte. War mit seinem gewonnen Kopfballduell auch am 2:1 beteiligt. Note: 3. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Traf auch im zwölften Pflichtspiel der Saison. Nutzte in der 34. nutzte eine Nachschusschance zum 1:1, stocherte in der 62. den Ball in Folge einer Ecke zum 2:1 ins Tor. Note: 1,5. © getty 13/15 CORENTIN TOLISSO (ab 46.): Ersetzte den verletzten Martinez. Hatte mit seinem gewonnenen Kopfballduell bei der Ecke vor dem 2:1 und mit seinem tollen Treffer zum 3:1 entscheidenden Anteil an den hart erkämpften drei Punkten. Note: 2. © getty 14/15 JEROME BOATENG (ab 59.): Kam für den verletzten Hernandez. Machte seine Sache souverän, auch wenn die Kräfte der Olympiakos-Offensive zu diesem Zeitpunkt offensichtlich schon ausgegangen waren. Note: 3. © imago images 15/15 IVAN PERISIC (ab 86.): Löste den bemühten Müller in den Schlussminuten ab. Keine Bewertung.

Kovac lobt sich selbst - und gibt dem Wetter eine Teilschuld

Allen voran der öffentliche Umgang mit Thomas Müller. Statt die Thematik souverän wegzumoderieren, reagiert vor allem Kovac schnell gereizt. Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel in Augsburg lieferte er sich auf Nachfrage zu Müller ein überflüssiges Wortduell mit einem Journalisten. In Piräus, wo er Müller erstmals nach fünf Spielen wieder in die Startelf beorderte, wollte Kovac dessen keinesfalls schlechte Leistung nicht bewerten. Warum auch immer.

Stattdessen lobte er sich selbst für den "guten Schachzug", Müller nach dem Rückstand ins Zentrum beordert zu haben. Den eigenen Anteil am Erfolg verbal herauszustellen, ist ohnehin ein zuletzt fest etabliertes Muster bei Kovac. Bei Misserfolgen sind dagegen meist die Spieler verantwortlich, die die vermeintlich richtigen Vorgaben nicht erfüllt hätten. Oder wie in Piräus auch mal die äußeren Umstände. "Die Temperaturen waren nicht ganz einfach", erklärte Kovac.

Beim Anstoß um 22 Uhr hatte es übrigens durchaus erträgliche 22 Grad. Als der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß gegen halb eins wortlos das Stadion verließen (bei mittlerweile nur mehr 21 Grad), trugen sie Hemd und Sakko ohne dabei den Verdacht zu schöpfen, übermäßig ins Schwitzen zu kommen - zumindest nicht wegen der Hitze.