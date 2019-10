Manuel Neuer vermisst Passkultur beim FC Bayern München: "Jeder Pass muss eine Message haben"

Beim 3:2-Sieg bei Olympiakos Piräus musste Keeper Manuel Neuer von hinten mitansehen, wie den Offensivspielern des FC Bayern München wenig gelang - vor allem im Passspiel. Das stimmte ihn bedenklich.

Exakt 612 Pässe hat der FC Bayern an diesem Dienstagabend im Karaiskakis-Stadion gepasst, doch Pass ist bekanntlich nicht gleich Pass und das war das Problem an der Sache. Sogenannte Traumpässe gab es nämlich kaum zu bestaunen. Und auch die anderen Kunstformen höchstens dann, wenn man ganz genau hinschaute: Hackenpässe, Schnittstellenpässe, Chippässe, diese Kategorie.

Stattdessen: haufenweise unspektakuläre Querpässe und Sicherheitspässe. 12,1 Prozent der Komplettsumme ließen sich sogar der verabscheuungswürdigsten Wesensform des Passes zuordnen, dem Fehlpass.

Woran das gelegen habe, wurde Kapitän Manuel Neuer nach dem Spiel gefragt. Neuer ist zwar Keeper und damit naturgemäß weit weg vom Passgeschehen; er ist aber auch Neuer und deshalb zumeist so weit vor seinem Tor, dass er das Passspiel seiner Kollegen noch gut beurteilen kann.

Zunächst brachte er die erwartbaren Klassiker, die Querpässe unter den Erklärungsphrasen sozusagen. "Konzentration und Wille" hätten gefehlt, analysierte Neuer, sagte dann aber noch: "Und vielleicht auch hundert Prozent Spaß auf dem Platz."

FC Bayern - Olympiakos Piräus 1:0: Noten und Einzelkritiken zum FCB © getty 1/15 Der FC Bayern gewinnt mit Ach und Krach bei Olympiakos Piräus und macht einen weiteren Schritt Richtung Champions-League-Achtelfinale. Beim 3:2 in Griechenland wird Robert Lewandowski einmal mehr zum Retter. Lucas Hernandez enttäuscht. Die Einzelkritik. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Wurde bei beiden Gegentreffern auf dem falschen Fuß erwischt. Ließ den Reklamierarm diesmal auch unten. Bekam ansonsten wenig zu tun, weil die Abschlüsse der Hausherren zu unpräzise waren. Note: 4. © getty 3/15 JOSHUA KIMMICH: Verhinderte die Flanke, die zum 0:1 führte, nicht energisch genug. Hinterließ generell einen körperlosen Eindruck, gewann nur 16 Prozent seiner Zweikämpfe und produzierte insgesamt 13 Ballverluste. Note: 4,5. © imago images 4/15 BENJAMIN PAVARD: Bekam den umtriebigen El-Arabai zunächst überhaupt nicht in den Griff, stabilisierte sich mit der Dauer des Spiels aber. Unterband einen Konter in der 61., der wohl zu einer Großchance für die Griechen geführt hätte. Note: 4. © getty 5/15 LUCAS HERNANDEZ (bis 59.): Kopflos. Verschätzte sich beim 0:1 und wusste sich auch mit seiner unorthodoxen Fußabwehr nicht mehr zu helfen. Offenbarte auch Probleme im Spielaufbau. Verletzte sich in Hälfte zwei am Knöchel und musste raus. Note: 5. © getty 6/15 DAVID ALABA: Gewann alle vier Zweikämpfe, die er führte, hielt sich mit Vorstößen aber zurück. Durchwachsene Leistung. Note: 3,5. © imago images 7/15 JAVI MARTINEZ (bis 45.): Gewann immerhin 75 Prozent der acht Zweikämpfe, die er in Hälfte eins führte. Blieb zur Pause in der Kabine, weil er sich offensichtlich am Oberschenkel verletzte. Note: 3,5. © imago images 8/15 THIAGO: Wies wie so oft die beste Passqupte seiner Mannschaft auf (93 Prozent), kam im Spiel ohne Ball aber oft einen Schritt zu spät. Fälschte den Ball vor dem 2:3 unglücklich ins eigene Tor ab. Note: 4. © getty 9/15 SERGE GNABRY: Blasse Vorstellung des zuletzt so stark aufspielenden Außenstürmers. Wurde fast immer gedoppelt und brachte seine Stärken im Dribbling kaum zur Geltung. Note: 4. © getty 10/15 PHILIPPE COUTINHO: Wirkte bemühter als noch am Samstag in Augsburg, gab in Hälfte eins immerhin zwei ordentliche Torschüsse ab (13., 39.). Hatte nach seinem Positionswechsel mit Müller aber kaum noch Bindung zum Spiel. Note: 3,5. © getty 11/15 THOMAS MÜLLER (bis 86.): Verlor den Zweikampf vor dem 0:1. Tauschte kurze Zeit später mit Coutinho die Position und kam von der auch zum Abschluss, der zum Ausgleich führte. War mit seinem gewonnen Kopfballduell auch am 2:1 beteiligt. Note: 3. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Traf auch im zwölften Pflichtspiel der Saison. Nutzte in der 34. nutzte eine Nachschusschance zum 1:1, stocherte in der 62. den Ball in Folge einer Ecke zum 2:1 ins Tor. Note: 1,5. © getty 13/15 CORENTIN TOLISSO (ab 46.): Ersetzte den verletzten Martinez. Hatte mit seinem gewonnenen Kopfballduell bei der Ecke vor dem 2:1 und mit seinem tollen Treffer zum 3:1 entscheidenden Anteil an den hart erkämpften drei Punkten. Note: 2. © getty 14/15 JEROME BOATENG (ab 59.): Kam für den verletzten Hernandez. Machte seine Sache souverän, auch wenn die Kräfte der Olympiakos-Offensive zu diesem Zeitpunkt offensichtlich schon ausgegangen waren. Note: 3. © imago images 15/15 IVAN PERISIC (ab 86.): Löste den bemühten Müller in den Schlussminuten ab. Keine Bewertung.

Teil zwei von Manuel Neuers Kampagne für mehr Passkultur

Kein Spaß auf dem Platz? Champions League, Flutlicht, ein ausverkauftes Stadion, ein Konkurrenzkampf, der so umkämpft ist, dass ein Thomas Müller beispielsweise zuletzt fünfmal in Folge nicht die Chance erhielt, von Beginn an zu passen. Da muss man doch eigentlich Spaß haben, wenn man auf dem Platz steht!

Dass dem offensichtlich nicht so war, konnte Neuer nicht ganz nachvollziehen: "Einen geilen Pass zu spielen, der ankommt, wo der Ball dann schnell weitergeht zum nächsten: Das muss einen mit Glück erfüllen." Regelmäßig mit solchem Glück erfüllt wurde aber kaum jemand vom FC Bayern, auch nicht die eigentlich begnadeten Passspieler Thiago und Philippe Coutinho, die in der offensiven Zentrale sehr enttäuschten.

Abschließend sagte Neuer noch die womöglich schönsten Sätze des Abends: "Jeder Pass muss eine Message haben. Deshalb kann man nicht einfach einen Pass spielen, um einen Pass gespielt zu haben."

Es war übrigens bereits Teil zwei von Neuers Kampagne für mehr Passkultur beim FC Bayern, ihm scheint das Thema wichtig zu sein. Schon nach dem 2:2 in Augsburg meinte Neuer: "Es war ein guter Platz heute. Man hätte wirklich tolle Passstafetten haben können." Hatte man aber nicht, in der Augsburger WWK Arena genau so wenig wie im Athener Karaiskakis-Stadion.