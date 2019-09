Champions League: Wo findet das CL-Finale 2019/20 statt?

Die Champions League startet am 17. September in die neue Saison 2019/20. Wo in dieser CL- Saison das Finale ausgetragen wird, erfahrt Ihr hier bei SPOX.



Champions League: Wo findet das Finale 2020 statt?

Das 28. Champions-League-Finale wird 2020 im türkischen Istanbul ausgetragen. Damit findet ein Endspiel der Königsklasse erst zum zweiten Mal in der Türkei statt. Die Großstadt am Bosporus ist nach 2005 somit zum zweiten Mal Gastgeber.

Gespielt wird im Atatürk-Olympiastadion, welches seit 2012 mit einer Gesamtkapazität von 75.145 Plätzen ausgestattet ist.

Normalerweise werden die K.o-Spiele der Champions League um 21 Uhr angepfiffen. Es kann aber auch sein, dass das Finale aufgrund der Zeitverschiebung um 20 Uhr angepfiffen wird. Konkreteres ist noch nicht bekannt.

Champions League live auf DAZN und Sky

Ihr könnt das Finale der Champions-League-Saison 2019/2020 auf DAZN und Sky sehen. Wie genau sich die beiden Anbieter die Spiele der Champions League aufgeteilt haben, könnt Ihr hier sehen. Sollte eine deutsche Mannschaft den Sprung ins CL-Finale schaffen, wird das Endspiel der Königsklasse 2019/20 auch im öffentlich-rechtlichen Free-TV zu sehen sein.

Champions-League-Finale 2005: AC Mailand - FC Liverpool in Istanbul

Das Atatürk-Stadion war 2005 schon eimal Austragungsort des Champions-League-Finals. Damals kam es zur geschichtsträchtigen Begegnung zwischen dem FC Liverpool und dem AC Mailand, das bis heute als eines der besten Endspiele aller Zeiten gilt.

Milan führte zur Halbzeit bereits mit 3:0, ehe der FC Liverpool die Aufholjagd startete und die Verlängerung erzwang. Im Elfmeterschießen setzten sich die Reds schließlich mit 3:2 durch und schafften die große Sensation.

Champions League: Austragungsorte der letzten Finals

