Schachtjor Donezk gegen Manchester City heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

In der UEFA Champions League kommt es im Rahmen des ersten Spieltags am heutigen Mittwoch zur Begegnung zwischen Schachtjor Donezk und Manchester City. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Schachtjor Donezk gegen Manchester City: Anstoß und Spielstätte

Ausgetragen wird die heutige Partie im Metalist Oblast Sports Complex im ukrainischen Charkiw. 40.000 Zuschauer passen in die Heimstätte von Metalist Chariw und Schachtjor Donezk. Angepfiffen wird das Match um 21 Uhr deutscher Zeit.

Schachtjor Donezk gegen Manchester City heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt es für das Spiel Donezk gegen City nicht. Dafür seid Ihr mit dem Streaming-Dienst DAZN live und exklusiv in voller Länge mit dabei.

DAZN überträgt in dieser Saison insgesamt über 100 Spiele der Champions League live.

Zudem könnt Ihr mit dem Pay-TV-Sender Sky das heutige Spiel in der Konferenz mit den parallellaufenden Paarungen verfolgen, nicht jedoch als Einzelspiel.

Schachtjor Donezk gegen Manchester City heute live im Ticker

Ihr habt kein Abonnement bei DAZN oder Sky, wollt aber trotzdem live dabei sein, wenn City heute bei Donezk gastiert? Dann seid Ihr im SPOX-Liveticker bestens aufgehoben. Hier wird das komplette Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde für Euch live getickert und Ihr verpasst garantiert keine Szene.

Schachtjor Donezk gegen Manchester City: Die Teams im Check

Schachtjor Donezk steht in der ukrainischen Liga unangefochten und mit sieben Punkten Vorsprung auf Platz 1 in der Tabelle. Dabei gelangen dem Team bereits nach nur sieben Spielen 23 Tore. Schon jetzt scheint niemand mehr dem Klub den Titel streitig machen zu können.

Für Manchester City lief der Saisonstart zwar solide, jedoch noch nicht konstant. Erst am Wochenende musste sich die Elf von Pep Guardiola mit 2:3 gegen Aufsteiger Norwich City geschlagen geben. Heute soll gegen Donezk die Wende und das damit verbundene Selbstvertrauen wiederhergestellt werden.

In der Gruppe C ist Manchester City natürlich klarer Favorit. Mit Dinamo Zagreb, Atalanta Bergamo und eben Donezk streiten sich gleich drei Klubs um den so begehrten zweiten Platz für die K.o.-Runde.