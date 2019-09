Olympiakos Piräus - Tottenham Hotspur heute LIVE: Die Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Am 1. Spieltag in der Champions League 2019/20 empfängt Olympiakos Piräus den Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Sichere Dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und verfolge dieses Spiel live und exklusiv in voller Länge!

Olympiakos Piräus gegen Tottenham Hotspur: Wann und wo wird gespielt?

Die Teams müssen am heutigen Mittwoch, dem 18. September, zur frühen Anstoßzeit ran, Anpfiff ist also um 18.55 Uhr. Gleichzeitig erwartet der FC Brügge Galatasaray und dessen Neuverpflichtung Falcao.

Piräus empfäng die Spurs heute im Georgios-Karaiskakis-Stadion. Die bereits 1895 eröffnete Arena fasst rund 33.000 Zuschauer und wird neben Olympiakos auch von der griechischen Nationalmannschaft genutzt.

Olympiakos Piräus - Tottenham Hotspur heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt das Spiel zwischen Piräus und den Spurs live und exklusiv in voller Länge Der Streamingdienst hat sich auch diese Saison wieder Rechte für die Champions League gesichert und überträgt in der Gruppenphase an jedem Spieltag sieben der acht Spiele live und exklusiv in voller Länge.

Heute begleitet Euch bei DAZN Daniel Günther als Kommentator durch die 90 Minuten. Bei Sky ist Toni Tomic als Konferenz-Kommentator für die Partie eingeteilt.

DAZN ist ein Streamingdienst, der 2016 ins Leben gerufen wurde und sich seitdem zahlreiche Übertragungsrechte gesichert hat. In der Saison 2019/20 überträgt DAZN unter anderem Spiele aus der Bundesliga, Champions League, Europa League, Primera Division und Serie A.

Ein Abo kostet monatlich 11,99 Euro, wobei man sich auch ein Jahresabo für den Preis von 119,99 Euro sichern kann.

Champions League im Liveticker: Olympiakos Piräus gegen die Spurs

SPOX stellt zu allen Partien der Champions League einen Liveticker zur Verfügung. Hier verpasst Ihr kein Tor, keine Karte und keine Emotion!

Olympiakos Piräus - Tottenham Hotspur: Schiedsrichter

Das Unparteiischen-Gespann kommt heute aus Italien. Angeführt von Gianluca Rocchi, der die Partie leitet, sorgen neben ihm Filippo Meli und Ciro Carbone für Recht und Ordnung auf dem Feld.

Abseits des weiten Grüns übernimmt die Aufgabe des Vierten Offiziellen Daniele Doveri, er ist zwischen den Bänken positioniert. Sollte den vier Herren etwas entgehen, springt ihnen Paolo Valeri aus dem Übertragungswagen zur Seite und meldet, was er auf den Bildschirmen entdeckt hat.

Champions League, Gruppe B: Die Bayern und ihre Gegner

Die Experten unter Euch wissen es natürlich, beim heutigen Duell zwischen den Griechen und Engländern handelt es sich um ein Spiel aus der Bayern-Gruppe B. Ebenfalls hier vertreten ist Roter Stern Belgrad.