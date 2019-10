Champions League: Juventus gegen Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League kommt es heute zum Spiel zwischen Juventus und Bayer Leverkusen. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel im TV und Livestream sehen könnt und was Ihr sonst noch rund um die Partie wissen müsst.

Juventus vs. Bayer Leverkusen: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Das Spiel findet am heutigen Dienstag um 21 Uhr statt. Austragungsort ist das Allianz Stadium in Turin, in welches 41.507 Zuschauer passen. Folgendes schottisches Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Juventus gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream

Durch das Picking System hat sich der Pay-TV-Sender Sky dieses Spiel ausgewählt, da der Streamingdienst DAZN die Partie der Spurs gegen den FC Bayern zeigt. Die Berichterstattung bei Sky beginnt bereits um 19.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte: Lothar Matthäus, Erik Meijer

Lothar Matthäus, Erik Meijer Kommentator Einzelspiel: Martin Groß

Martin Groß Kommentator Konferenz: Kai Dittmann

Als Sky-Kunde könnt Ihr das Spiel auch im Livestream via SkyGo sehen. Solltet Ihr kein Sky-Kunde sein, könnt Ihr via SkyTicket einen Tagespass kaufen und so das Spiel sehen.

Champions League: Juventus vs. Bayer 04 heute im LIVE-TICKER

SPOX bietet Euch zu jedem Spiel der Champions League einen Liveticker an, so auch zu dieser Partie. Ihr könnt sogar zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz wählen.

Juventus gegen Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Die Hausherren müssen auf folgende Spieler verzichten: Marko Pjaca (Kreuzbandriss/keine Spielberechtigung), Mattia Perin (Schulterverletzung/keine Spielberechtigung), Douglas Costa (Muskelverletzung), Mattia De Sciglio (Verletzung des Beinbeugermuskels), Danilo (Verletzung des Beinbeugermuskels) und Giorgio Chiellini (Kreuzbandriss).

Bayer-Coach Bosz muss nur auf Leon Bailey verzichten, der sich einen Muskelriss zugezogen hat.

Juve: Szczesny - Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro - Pjanic - Khedira, Matuidi - Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo

Szczesny - Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro - Pjanic - Khedira, Matuidi - Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo Bayer: Hradecky - Weiser, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven - Baumgartlinger, Aranguiz - Bellarabi, Havertz, Amiri - Volland

Die Tabelle der Gruppe mit Juve und Bayer