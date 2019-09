FC Bayern München bei Tottenham Hotspur: Champions League live sehen

Am kommenden Dienstag gastiert der FC Bayern München in der UEFA Champions League beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur. Wo Ihr dieses Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Erlebe über 100 Spiele der UEFA Champions League, inklusive Tottenham gegen den FC Bayern und sichere Dir dazu nach heute Deinen DAZN-Gratismonat!

Tottenham Hotspur gegen FC Bayern München: Austragungsort und Anstoß

Das im Norden Londons gelegene Tottenham Hotspur Stadium wurde erst im April dieses Jahres eröffnet und bietet Platz für insgesamt 62.000 Zuschauer. Über eine Milliarde Euro kostete die neue Heimstätte der Spurs, die Austragungsort der Partie sein wird. Angepfiffen wird das Match am Dienstag, den 1. Oktober zu bester Fußballzeit um 21 Uhr.

FC Bayern München bei Tottenham Hotspur live sehen

Das Spiel zwischen den Bayern und den Spurs ist in Deutschland nur über DAZN im Livestream zu sehen. Der Streaming-Dienst, der 2016 ins Leben gerufen wurde, überträgt in dieser Saison über 100 Spiele der Königklasse live und exklusiv in voller Länge. Darunter eben auch das Match Tottenham gegen Bayern München.

11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro im Jahr kostet Euch ein Abonnement bei DAZN, mit dem Ihr neben der UEFA Champions League die komplette Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und seit dieser Saison sogar 40 Bundesligaspiele live und exklusiv sehen könnt.

Fans der Konferenz-Übertragung haben die Möglichkeit auf den Pay-TV-Sender Sky auszuweichen. Dieser zeigt das Match zusammen mit den parallel laufenden Spielen im Bezahlfernsehen oder via SkyGo im Livestream.

FC Bayern bei Tottenham Hotspur live im Ticker

Selbstverständlich geben wir Euch wieder die Möglichkeit, das gesamte Spiel im SPOX-Liveticker zu verfolgen. Hierfür genügt ein Klick und Ihr bleibt die kompletten 90 Minuten auf dem Laufenden.

FC Bayern München in der Champions League

In der Königsklasse erfüllten die Bayern am ersten Spieltag ihre Pflichtaufgabe und setzten sich mit 3:0 gegen Roter Stern Belgrad durch. Dabei dominierten die Münchner so sehr, dass die Serben nicht ein einziges Mal auf das Tor schießen konnten.

Jetzt steht mit Tottenham jedoch ein ganz anderer Gegner auf dem Programm. Die Engländer standen im vergangenen Jahr immerhin im Finale und wollen dementsprechend auch dieses Jahr weit kommen. Vorsicht auf Seiten der Bayern ist also geboten. In der Champions League geht es für den FC Bayern München, der derzeit auf Platz 1 in der Gruppe steht, wie folgt weiter: