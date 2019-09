Champions League diese Woche live auf DAZN und Sky

Der 2. Spieltag in der UEFA Champions League steht auf dem Programm. Wer gegen wen spielt und wo Ihr diese Spiele im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League: Der 2. Spieltag im Überblick

Die Spiele am Dienstag:

Datum Uhrzeit Partie Übertragung in DE Übertragung in AT 1. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid vs. Klub Brügge DAZN DAZN 1. Oktober 18.55 Uhr Atalanta Bergamo vs. Schachtar Donezk DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Galatasaray vs. Paris Saint-Germain DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Roter Stern Belgrad vs. Olympiakos Piräus DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Manchester City vs. Dinamo Zagreb DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Juventus Turin vs. Bayer Leverkusen Sky Sky 1. Oktober 21 Uhr Lokomotive Moskau vs. Atletico Madrid DAZN DAZN

Die Spiele am Mittwoch

Datum Uhrzeit Partie Übertragung in DE Übertragung in AT 2. Oktober 18.55 Uhr KRC Genk vs. SSC Neapel DAZN DAZN 2. Oktober 18.55 Uhr Slavia Prag vs. Borussia Dortmund Sky DAZN 2. Oktober 21 Uhr FC Liverpool vs. Red Bull Salzburg DAZN Sky 2. Oktober 21 Uhr FC Barcelona vs. Inter Mailand DAZN DAZN 2. Oktober 21 Uhr RB Leipzig vs. Olympique Lyon DAZN DAZN 2. Oktober 21 Uhr Zenit St. Petersburg vs. Benfica Lissabon DAZN DAZN 2. Oktober 21 Uhr OSC Lille vs. FC Chelsea DAZN DAZN 2. Oktober 21 Uhr Valencia FC vs. Ajax Amsterdam DAZN DAZN

Champions League, 2. Spieltag: Diese Spiele laufen live auf DAZN und Sky

Die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Pro Tag darf DAZN sieben der acht Einzelspiele live und in voller Länge übertragen. Ein Einzelspiel und alle Partien in der Konferenz darf dagegen Sky zeigen.

Für den 2. Spieltag bedeutet das, dass DAZN in Deutschland und Österreich das Spitzenspiel zwischen Tottenham und dem FC Bayern übertragen darf. Auf Sky läuft dagegen in Deutschland und Österreich Juventus gegen Bayer Leverkusen.

Am 2. Oktober überträgt Sky in Deutschland die Partie von Borussia Dortmund und in Österreich das Spiel von Red Bull Salzburg. Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet Sky auch einen Livestream via Sky Go an.

Termin Heim Auswärts Übertragung DE Übertragung AT 2. Oktober, 18.55 Uhr Slavia Prag Borussia Dortmund Sky DAZN 2. Oktober, 21 Uhr FC Liverpool Red Bull Salzburg DAZN Sky

Vereine und ihre Abhängigkeit von Spielern: Messi-Dependencia! Havertz-Effekt! Mbappe besser auf die Bank? © getty 1/22 Der spanische Begriff "Messi-Dependencia" hat es mittlerweile ins Standard-Repertoire eines jeden Fußball-Experten geschafft. Er beschreibt Barcas Abhängigkeit vom kleinen Floh. Wir machen den Faktencheck – und ziehen mehrere Stars zum Vergleich heran. © getty 2/22 Wie abhängig sind die Klubs von ihren Superstars? Mit der Hilfe von opta stellen wir den Vergleich an – z.B.: Barca mit und ohne Messi. Dazu blicken wir auf drei Kategorien: Anteil der gewonnenen Spiele, Punkte pro Spiel und (Gegen)Tore pro Spiel. © getty 3/22 Real Madrid mit Toni Kroos: -14,8 Prozent Gewinnchance, -0,4 Punkte pro Spiel, -0,3 Tore pro Spiel © getty 4/22 FC Chelsea mit N'Golo Kante: -8,7 Prozent Gewinnchance, -0,2 Punkte pro Spiel, -0,3 Tore pro Spiel © getty 5/22 Real Madrid mit Sergio Ramos: -8,2 Prozent Gewinnchance, -0,2 Punkte pro Spiel © getty 6/22 Manchester United mit Paul Pogba: -8 Prozent Gewinnchance, -0,2 Punkte pro Spiel, -0,2 Tore pro Spiel © getty 7/22 FC Barcelona mit Marc-Andre ter Stegen: -2,5 Prozent Gewinnchance, -0,1 Punkte pro Spiel, +0,2 Gegentore pro Spiel © getty 8/22 Paris Saint-Germain mit Kylian Mbappe: -2,5 Prozent Gewinnchance, -0,1 Punkte pro Spiel, +0,7 Tore pro Spiel © getty 9/22 FC Arsenal mit Mesut Özil: +2,6 Prozent Gewinnchance, +0,1 Punkte pro Spiel, +0,2 Tore pro Spiel © getty 10/22 Tottenham Hotspur mit Harry Kane: +3 Prozent Gewinnchance, +0,1 Punkte pro Spiel, +0,2 Tore pro Spiel © getty 11/22 Manchester City mit Kevin De Bruyne: +3,3 Prozent Gewinnchance, +0,1 Punkte pro Spiel, +0,3 Tore pro Spiel © getty 12/22 FC Bayern München mit Manuel Neuer: +3,6 Prozent Gewinnchance, +0,1 Punkte pro Spiel, -0,3 Gegentore pro Spiel © getty 13/22 Paris Saint-Germain mit Neymar: +4,2 Prozent Gewinnchance, +0,2 Punkte pro Spiel, +0,8 Tore pro Spiel © getty 14/22 Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo: +6 Prozent Gewinnchance, +0,3 Punkte pro Spiel © getty 15/22 FC Liverpool mit Mohamed Salah: +6,2 Prozent Gewinnchance, +0,3 Punkte pro Spiel, +0,8 Tore pro Spiel © getty 16/22 FC Barcelona mit Lionel Messi: +6,4 Prozent Gewinnchance, +0,2 Punkte pro Spiel, +0,2 Tore pro Spiel © getty 17/22 Borussia Dortmund mit Marco Reus: +9,8 Prozent Gewinnchance, +0,3 Punkte pro Spiel, +0,2 Tore pro Spiel © getty 18/22 FC Bayern München mit Robert Lewandowski: +10,1 Prozent Gewinnchance, +0,1 Punkte pro Spiel, +0,1 Tore pro Spiel © getty 19/22 Borussia Dortmund mit Jadon Sancho: +11,4 Prozent Gewinnchance, +0,3 Punkte pro Spiel © getty 20/22 FC Liverpool mit Sadio Mane: +14,1 Prozent Gewinnchance, +0,4 Punkte pro Spiel, +0,4 Tore pro Spiel © getty 21/22 Bayer Leverkusen mit Kai Havertz: +15,8 Prozent Gewinnchance, +0,4 Punkte pro Spiel, +0,5 Tore pro Spiel © getty 22/22 FC Liverpool mit Virgil van Dijk: +19,1 Prozent Gewinnchance, +0,4 Punkte pro Spiel, -0,2 Gegentore pro Spiel

Tottenham vs. Bayern live auf DAZN

Durch die Picking Regel hatte DAZN am zweiten Spieltag das Vorzugsrecht und hat sich den Kracher zwischen Tottenham und Bayern ausgesucht. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich wird dieses Spiel auf DAZN übertragen. Hier erfahrt Ihr alles rund um das Spiel.

Die Berichterstattung für dieses Spiel beginnt am 1. Oktober um 20.45 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Alexander Schlüter

Alexander Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Auf DAZN gibt es neben 110 Spielen der Champions League auch alle Partien der Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga Im Programm. Dazu zeigt DAZN noch weitere Top-Ligen, wie die MLS oder die Portugiesische Liga.

Aber auch für andere Sportarten ist DAZN Eure Nummer 1: So hat sich der Streamingdienst die Übertragungsrechte für sämtliche Events der Sport-Welt im Tennis, Basketball, American Football, Eishockey, Boxen und vieler weiteren Sportarten gesichert. Durch die Kooperation mit Eurosport gibt es auf dem Eurosport-Channel auf DAZN zusätzlich noch die Olympischen Spiele, US Open, French Open, Australian Open oder die Tour de France zu sehen.

Ein DAZN-Abo kostet im Monat 11,99 Euro. Das Jahresabo ist für 119,99 Euro erhältlich.

Die Tabelle der Gruppe mit Bayern und Spurs

Der FCB gewann am ersten Spieltag souverän mit 3:0 gegen Roter Stern Belgrad. Tottenham dagegen kam nicht über ein 2:2 hinaus.