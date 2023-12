FC Bayern München, Noten der Spieler des FCB gegen Eintracht Frankfurt: Fehler-Spektakel der Abwehr - einer kassiert die 6

Nach neuntägiger Pause aufgrund des verschobenen Spiels gegen Union Berlin kassierte der FC Bayern die erste Pleite dieser Bundesliga-Saison. 1:5 verloren die Münchner bei Eintracht Frankfurt, sämtliche Verteidiger leisteten sich dabei üble Patzer. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler.

© getty FC Bayern München, Noten gegen Eintracht Frankfurt: Manuel Neuer Von sechs Schüssen aufs Tor waren fünf drinnen. Entscheidenden Anteil hatte Neuer an keinem Gegentor, das 0:2 hätte er mit etwas Glück aber parieren können. Note: 4.

© getty FC Bayern München, Noten gegen Eintracht Frankfurt: Noussair Mazraoui Einer von vier Startelf-Neuen im Vergleich zum 0:0 gegen den FC Kopenhagen vor zehn Tagen. Wie sämtliche Abwehrspieler des FC Bayern präsentierte sich Mazroaui in Frankfurt teilweise vogelwild. Mit einem missratenen Klärungsversuch verschuldete er maßgeblich Omar Marmoushs Treffer zum 1:0. Zur Pause musste er für Konrad Laimer weichen. Note: 5,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen Eintracht Frankfurt: Dayot Upamecano Ein Tag, wie er bei Upamecano ärgerlicherweise immer mal wieder auftritt - der Innenverteidiger präsentierte sich völlig von der Rolle, leistete sich gleich mehrere unerklärliche Schnitzer. Vor dem 0:3 ließ er sich vom Torschützen Hugo Larsson austanzen, vor dem 1:4 unterlief ihm ein verheerender Ballverlust, ein weiterer kurz danach blieb ungestraft und beim 1:5 verteidigte er nicht eng genug. Note: 6.

© getty FC Bayern München, Noten gegen Eintracht Frankfurt: Min-Jae Kim Nach auskurierter Hüftprellung kehrte Kim in die Startelf zurück. Bereits in der 23. Minute holte er sich bei einer Konter-Unterbindung die Gelbe Karte ab, wenig später vertändelte er den Ball leichtfertig und ermöglichte damit Dina Ebimbes Treffer zum 0:2. Generell der am wenigsten schlechte einer schlechten Abwehr. Note: 4,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen Eintracht Frankfurt: Alphonso Davies Ein Ausrutscher von Davies eröffnete Ansgar Knauff bereits in der 1. Minute eine gute Chance. Es war der Auftakt eines von individuellen Fehlern geprägten Auftritts der Münchner Abwehr. Vor dem 0:1 unterband Davies die Hereingabe nicht, vor dem 0:2 verteidigte er mangelhaft. Seine eigenen Flanken blieben übrigens ungefährlich. Wie sein Außenverteidiger-Kollege Mazraoui musste auch Davies zur Pause draußen bleiben. Note: 5,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen Eintracht Frankfurt: Joshua Kimmich Bei eigenem Ballbesitz gab Kimmich als einziger Sechser vor den Innenverteidigern den Ballverteiler, agierte dabei aber oftmals nicht präzise genug. Vor dem 0:3 unterlief ihm ein übler Fehlpass. Mit einem überlegten Fernschuss zum 1:3 machte er seinen Fehler aber wieder wett. Note: 4.

© getty FC Bayern München, Noten gegen Eintracht Frankfurt: Leon Goretzka Weil Kim wieder einsatzbereit war, kehrte Goretzka von der Innenverteidigung auf seine angestammte Position im Mittelfeld zurück. Immer wieder rückte er weit auf: Goretzka kam mehrmals selbst zum Abschluss und legte Kanes Chance in der 25. stark auf. Im Passspiel aber wie Kimmich zu ungenau. Note: 4,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen Eintracht Frankfurt: Kingsley Coman Phasenweise bemüht, aber stets sehr unglücklich in seinen Aktionen: Coman leistete sich deutlich zu viele Ballverluste. Etwas vor dem Seitenwechsel tauschte er mit Sané die Seiten. In der 66. ausgewechselt. Note: 5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen Eintracht Frankfurt: Eric Maxim Choupo-Moting Wie schon beim 1:0 gegen den 1. FC Köln vor zwei Wochen vertraute Tuchel hinter Kane auf Choupo-Moting statt Thomas Müller. Weil sich Kane oft tief fallen ließ, agierten die beiden regelmäßig nebeneinander. In der ersten Halbzeit ließ Choupo-Moting jegliche Gefahr vermissen, danach vergab er zweimal aus aussichtsreicher Position (47. und 55.). Musste gemeinsam mit Coman runter. Note: 5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen Eintracht Frankfurt: Leroy Sané Gegen Kopenhagen geschont, kehrte Sané in Frankfurt erwartungsgemäß in die Startelf zurück. Er stemmte sich am intensivsten gegen die Münchner Lethargie, holte sich tief die Bälle und zeigte einige öffnende Dribblings. Kimmichs 1:3 bereitete Sané vor. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen Eintracht Frankfurt: Harry Kane Erstmals seit fünf Bundesligaspielen blieb Kane ohne Torerfolg. In den Minuten 25 und 38 vergab er gute Chancen, in der 47. fing er einen aussichtsreichen Kimmich-Kopfball ab und in der 85. scheiterte er mit einem Fallrückzieher. Note: 5.